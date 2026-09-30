Samsung S26 Ultra vs Pixel 11 Pro: wie maakt de mooiste foto’s?

In deze korte vergelijking kijken we naar de Samsung Galaxy S26 Ultra vs de Google Pixel 11 Pro (XL): met welke smartphone maak je de mooie foto’s?

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Samsung S26 Ultra vs Pixel 11 Pro foto’s: een vergelijking

De duurste smartphones van Samsung en Google beschikken over goede camera’s waarmee je in vrijwel elke situatie een mooi kiekje kunt schieten. In deze Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 11 Pro (XL)-vergelijking kijken we daarom specifiek naar de foto’s die je met deze telefoons maakt.

Daarbij vooraf de aantekening dat Samsung kleuren en scherpte doorgaans wat meer overdrijft dan Google, dat van alle fabrikanten misschien wel de meest realistische platen aflevert. Wat je voorkeur heeft, is natuurlijk erg persoonlijk.

Hier eerst een overzicht met de hardware die beide smartphones bieden. Goed om te weten: de kleine Pixel 11 Pro heeft exact dezelfde camera’s als de grotere Pixel 11 Pro XL. Kies dus vooral het formaat dat jij fijn vindt.

Samsung Galaxy S26 Ultra Google Pixel 11 Pro (XL) Hoofdcamera 200 megapixel (1/1.3 inch, f/1.4 50 megapixel (1/1.3 inch, f/1.7) Groothoeklens 50 megapixel (1/2.5 inch, f/1.9) 48 megapixel (1/2.51 inch, f/1.7) Telelens 3x zoom 10 megapixel (1/3.94 inch, f/2.4) – Telelens 5x zoom 50 megapixel (1/2.5 inch, f/2.9) 48 megapixel (1/1.95 inch, f/2.8) Prijs: € 945,- € 1.099,- / € 1.281,36

Galaxy S26 Ultra

Hoofdcamera

Als je in de tabel hierboven kijkt, zie je dat de hoofdcamera van de S26 Ultra vier keer zoveel pixels heeft als de Pixel 11 Pro. Dat zegt stiekem niet zoveel over de beeldkwaliteit. De sensoren zijn namelijk even groot en dat is veel belangrijker. Wel laat de S26 Ultra meer licht binnen, wat hem in theorie meer geschikt maakt voor nachtfotografie. De nachtmodus van de Pixel is echter zo goed dat hij dat verschil wat ons betreft weer opheft. Een gelijkspel dus.

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Groothoeklens

Om wijdere foto’s te maken, beschikken beide smartphones over een groothoeklens. Die ontlopen elkaar qua resolutie en sensor nauwelijks, al laat de Pixel 11 Pro (XL) iets meer licht binnen. Een belangrijker voordeel is dat deze lens op de Pixel nog een stuk wijder is dan op de Galaxy. Je krijgt meer op de kiek en dat zorgt voor nog toffere perspectieven. Een overwinning voor Google dus.

Telelens

De interessantste vergelijking is die tussen de telelenzen. De S26 Ultra heeft er twee: eentje waarmee je 3x inzoomt en eentje waarmee je het beeld 5x dichterbij haalt. De Pixel 11 Pro (XL) moet het met een enkele telelens doen, die 5x zoom biedt.

Google Pixel 11 Pro XL

Je denkt nu misschien dat de Samsung daarom in het voordeel is. Dat klopt niet. De telelens met 3x zoom is namelijk bijzonder oud en gebruikt een minuscule sensor. Google bereikt vergelijkbare resultaten door digitaal in te zoomen met de hoofdcamera. Volgens geruchten laat Samsung deze lens volgend jaar zelfs weg bij de S27 Ultra. Daar zouden we niet rouwig om zijn.

Blijven de twee telelenzen met 5x zoom over. Google gebruikt hier niet alleen een grotere sensor, de camera laat ook ietsje meer licht binnen. Het is echt een fijne lens, waar die van Samsung niet aan kan tippen.

Prijzen

Wat ons betreft delft de Samsung Galaxy S26 Ultra het onderspit vs de Pixel 11 Pro (XL) als we naar de foto’s kijken. Wel is de Samsung inmiddels een stukje goedkoper. Je bestelt hem voor € 945,-. Als je tegelijk een abonnement afsluit, zijn er mooie deals te scoren.

De Pixel 11 Pro is een stuk kleiner dan de S26 Ultra, maar met € 1.099,- toch een stuk duurder. Je krijgt vaak toffe cadeaus als je hem bij een abonnement bestelt.

De Pixel 11 Pro XL is ongeveer even groot als de Galaxy S26 Ultra. Los betaal je er € 1.281,36 voor. Wederom kun je vaak rekenen op cadeaus als je een abonnement afsluit met dit toestel.