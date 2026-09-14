Samsung S26 Ultra vs Pixel 11 Pro XL: welke heeft de langste accuduur?

Twijfel je tussen de Samsung Galaxy S26 Ultra vs de Google Pixel 11 Pro XL en ben je benieuwd naar de verschillen in accuduur? Dan ben je aan het juiste adres! We vergelijken ze voor je.

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Samsung Galaxy S26 Ultra vs Pixel 11 Pro XL accuduur

De Galaxy S26 Ultra is het topmodel van Samsung, terwijl de Pixel 11 Pro de beste smartphone van Google is. Ze hebben daarom ook vrij grote batterijen om al hun toeters en bellen aan te kunnen sturen. Als je twijfelt tussen de Samsung Galaxy S26 Ultra vs de Google Pixel 11 Pro XL is de accuduur (net als de oplaadsnelheid) mogelijk een belangrijke overweging.

Daarom vertellen we je in dit artikel de verschillen tussen deze smartphones. Maar laten we beginnen met de globale specificaties.

Capaciteit en batterijduur

Zoals je hierboven kunt zien, heeft de Pixel 11 Pro XL een iets grotere batterij: 5115 mAh vs 5000 mAh in de Galaxy S26 Ultra. Dat is natuurlijk geen verschil om stijl achterover van te slaan. Omdat Google’s Tensor G6-chip minder zuinig is dan de Snapdragon 8 Elite Gen 5 die Samsung gebruikt, gaat de Pixel in de meeste tests juist iets minder lang mee dan de S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Groot is het verschil echter niet. Google heeft dit jaar een aardige stap vooruit gezet. Het verschil in schermtijd is hooguit een uur of anderhalf. Met beide smartphones moet je het einde van de dag wel halen als je geen gekke dingen doet. Voor beiden geldt echter ook dat je ze elke avond zult moeten opladen. Dit zijn geen telefoons waar je twee of meer dagen mee kunt doen. Tenzij je een heel lichte gebruiker bent natuurlijk.

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Opladen

Als de batterij dan leeg is, wil je je toestel natuurlijk snel weer op kunnen laden. Met een S26 Ultra haal je maximaal 60 watt en zit de accu na ongeveer drie kwartier weer helemaal vol. De Pixel 11 Pro XL haalt 45 watt, waardoor je een uur nodig hebt om hem volledig op te laden. Voor de juiste oplader moet je zelf zorgen, want die zit niet in de doos.

Draadloos opladen kan natuurlijk ook. Beide telefoons halen in dat geval 25 watt. Toch heeft de Pixel 11 Pro XL een streepje voor. Dankzij de ingebouwde magneten klikt de (magnetische) oplader namelijk altijd op de juiste plek vast. Daar heb je bij de S26 Ultra een speciaal hoesje voor nodig.

Google Pixel 11 Pro XL

Prijzen

De Samsung Galaxy S26 Ultra heeft standaard 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. De adviesprijs bedraagt 1449 euro. Zoals we altijd zien bij Samsung is de prijs echter al flink gekelderd. Je betaalt nu nog maar € 925,- voor het toestel. Als je tegelijk een abonnement afsluit, profiteer je van toffe acties.

Ook de Google Pixel 11 Pro XL heeft standaard 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. De adviesprijs ligt met 1399 euro iets lager, maar die is nog niet veel gezakt. Je betaalt € 1.312,94 voor de smartphone. Ook voor dit toestel zijn echter goede deals te scoren als je toe bent aan een nieuw abonnement.