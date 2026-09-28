Samsung Galaxy S26 Ultra vs S26: hoeveel beter zijn de camera’s?

Twijfel je tussen de Samsung Galaxy S26 Ultra vs de normale S26 en ben je benieuwd naar het verschil in camera’s? We nemen ze in deze vergelijking uitgebreid met je door!

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Samsung Galaxy S26 Ultra vs S26 camera’s

Wie de beste camera’s van Samsung wil, moet uiteraard bij de Galaxy S26 Ultra zijn. Maar er zijn ook voldoende redenen om niet voor dat toestel te (willen) kiezen. Zo is hij behoorlijk aan de prijs én erg groot. Een normale Galaxy S26 past veel makkelijker in je broekzak en is honderden euro’s voordeliger.

Natuurlijk schiet je dan wel minder mooie foto’s. Maar hoe groot is dat verschil eigenlijk? In deze vergelijking tussen de Samsung Galaxy S26 Ultra vs de S26 kijken we specifiek naar de camera’s. In de tabel hieronder vind je de exacte specificaties, die we vervolgens aan je uitleggen. De grotere S26 Plus heeft trouwens precies dezelfde camera’s als de normale S26.

Samsung S26 Ultra Samsung S26 Hoofdcamera 200 megapixel (1/1.3 inch, f/1.4) 50 megapixel (1/1.56 inch, f/1.8) Groothoeklens 50 megapixel (1/2.5 inch, f/1.9) 12 megapixel (1/2.55 inch, f/2.2) Telelens 3x zoom 10 megapixel (1/3.94 inch, f/2.4) 10 megapixel (1/3.94 inch, f/2.4) Telelens 5x zoom 50 megapixel (1/2.52 inch, f/2.9) X Selfiecamera 12 megapixel (1/3.2 inch, f/2.2) 12 megapixel (1/3.2 inch, f/2.2) Prijs € 929,- € 679,-

Galaxy S26 Ultra

Hoofdcamera

De hoofdcamera van de S26 Ultra heeft Samsungs grootste sensor en met 200 megapixel ook de hoogste resolutie. Nieuw dit jaar is het grotere diafragma van f/1.4. Dat klinkt technisch, maar betekent dat er relatief veel licht op de lens valt. Daardoor moet je in het donker mooiere foto’s schieten. Ook is het gemakkelijker om een onscherpe achtergrond te krijgen zonder gebruik te maken van de (kunstmatige) portretmodus.

Wie een normale Galaxy S26 koopt, krijgt een eenvoudige 50 megapixel-hoofdcamera. De sensor is kleiner, de resolutie lager en de lens laat ook minder licht binnen. Hij heeft namelijk een diafragma van f/1.8. Bovendien gaat deze camera al een hele poos mee. Hij zat ook al op de Galaxy S22, die inmiddels bijna vijf jaar oud is. Modern kunnen we hem dus niet noemen.

Schiet hij daarmee slechte foto’s? Dat ook weer niet, maar de Ultra is duidelijk beter. Voor voorbeeldkiekjes kun je terecht in onze reviews hieronder.

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Groothoeklens

Een groothoeklens is ideaal als je bijvoorbeeld een groot gebouw wil fotograferen of interieurfoto’s maakt. Door de brede beeldhoek leg je veel meer vast dan met de hoofdcamera.

De Galaxy S26 Ultra heeft een 50 megapixel-groothoeklens. Die van de normale S26 moet het met 12 megapixel doen. Dat lijkt (weer) een enorm verschil, maar dat valt in de praktijk nogal mee. De sensoren zijn namelijk nagenoeg even groot en dat is belangrijker dan het verschil in resolutie.

Toch heeft de Ultra wel een klein streepje voor. De sensor is een paar jaar nieuwer en laat iets meer licht binnen. Daar profiteer je vooral van in het donker.

Telelens met 3x zoom en selfiecamera

De eerste telelens van de S26 Ultra heeft een bescheiden resolutie van 10 megapixel en een minuscule sensor. Het is exact dezelfde camera als de (enige) telelens van de normale S26. Er zit dus geen enkel verschil in kwaliteit tussen de foto’s die je met deze lens schiet. Datzelfde geld trouwens voor de 12 megapixel-frontcamera, waarmee je je selfies maakt. Ook die is op beide S26’jes identiek.

Galaxy S26

Telelens met 5x zoom

De Galaxy S26 Ultra is Samsungs enige smartphone (van de huidige generatie) met twee telelenzen. De tweede haalt het beeld 5x dichterbij en heeft bovendien een grotere sensor dan de eerste. Dat levert duidelijk scherpere beelden op. Je kunt dankzij de resolutie van 50 megapixel zelfs prima 10x (digitaal) inzoomen. Je houdt dan zeker overdag nog altijd een bruikbare foto over.

De gewone S26 heeft deze lens niet, waardoor het zoomvermogen veel beperkter is. Ja, je kunt ook met dit toestel 10x digitaal inzoomen, maar dat doe je met de (slechtere) eerste telelens. De resultaten lijken dan vooral op waterverfschilderijen.

Prijzen

Het moge duidelijk zijn, de Galaxy S26 Ultra heeft betere en veelzijdigere camera’s dan de Galaxy S26. Daar betaal je uiteraard ook voor. De Ultra heeft een adviesprijs van 1449 euro, al is de kaasschaaf daar wel flink overheen gehaald. Je betaalt momenteel nog € 929,- voor het toestel. Als je tegelijk een abonnement afsluit, profiteer je vaak van toffe deals.

Samsung gaf de gewone Galaxy S26 een adviesprijs van 999 euro. Inmiddels haal je deze compacte smartphone in huis voor € 679,-. Toe aan een nieuw abonnement? Dan zijn er weer goede aanbiedingen te vinden bij de verschillende providers.