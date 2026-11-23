Samsung heeft met de Galaxy S26 en Galaxy A57 dit jaar twee interessante smartphones in verschillende prijsklassen gelanceerd. Maar hoeveel verschil zit er eigenlijk tussen deze twee toestellen?

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Samsung Galaxy S26 vs Galaxy A57

De Samsung Galaxy S26 kan je bestempelen als het instapmodel in het hoge segment van Samsung. De Samsung Galaxy A57 is vooral voor mensen die een goede smartphone willen, maar niet de hoofdprijs willen betalen.

Waar de S-serie zich vooral richt op sterke specificaties, uitgebreide camerafuncties en krachtige prestaties, draait het bij de A-serie voornamelijk om een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Dat verschil zien we ook terug bij de Samsung Galaxy S26 en Galaxy A57. Toch hebben de toestellen meer met elkaar gemeen dan je misschien op het eerste gezicht zou verwachten.

Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy A57 6,3 inch-oled-scherm (2600 nits) 6,7 inch-oled-scherm (1900 nits) Exynos 2600 Exynos 1680 12GB RAM, 256/512GB opslag 8/12GB RAM, 128/256/512GB opslag 3 camera’s: 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom 3 camera’s: 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrolens Accu: 4300 mAh (25 watt opladen, 15 watt draadloos) Accu: 5000 mAh (45 watt opladen, niet draadloos) Android 16 (7 jaar updates) Android 16 (6 jaar updates) Prijs: € 679,- Prijs: € 345,-

Scherm en ontwerp

Als we de beeldschermen met elkaar gaan vergelijken zien we dat er zowel op de S26 als op de A57 een amoledscherm zit met een ververssnelheid tot 120 hertz.

Het scherm van de Samsung Galaxy A57 is met zijn 6,7 inch iets groter dan het scherm van de Galaxy S26. Het instapmodel van de premium-lijn van Samsung is namelijk 6,3 inch.

Het verschil zit vooral in de piekhelderheid. De Galaxy S26 heeft een piekhelderheid van 2600 nits, terwijl de A57 het moet doen met 1900 nits. Hierdoor is het scherm van de S26 beter afleesbaar wanneer je je smartphone buiten in fel zonlicht gebruikt.

De A57 is 12 gram zwaarder dan de S26, maar is met zijn 6,9 millimeter ook dunner dan de S26. Aan beide telefoons is gelijk aan het ontwerp te zien dat ze uit dezelfde stal komen. Beide zien er strak en simplistisch uit en zijn goed te herkennen aan de camera’s aan de achterzijde.

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Hardware en accuduur

Onder de motorkap vinden we eveneens een aanzienlijk verschil. De Galaxy S26 beschikt in Nederland over de Exynos 2600-processor, terwijl de Galaxy A57 gebruikmaakt van de Exynos 1680.

Beide processors zijn geschikt voor dagelijks gebruik, maar de Exynos 2600 is aanzienlijk krachtiger.

Ook op het gebied van werkgeheugen heeft de S26 een voordeel. Samsung levert dit toestel met 12 GB RAM. De A57 is in de Nederlandse uitvoering verkrijgbaar met 8 GB RAM. Qua opslagruimte zijn er verschillende uitvoeringen beschikbaar. De Galaxy S26 begint bij 256 GB opslagruimte en is ook verkrijgbaar met 512 GB. De Galaxy A57 is verkrijgbaar met 128 GB en 256 GB opslagruimte.

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Als wij kijken naar de batterijcapaciteit dan heeft Galaxy A57 een voordeel. De A57 heeft een accu van 5000 mAh, terwijl de Galaxy S26 een batterij heeft van 4300 mAh. Overigens betekent dat niet dat de A57 ook langer meegaat. Dit hangt af van factoren als schermhelderheid, gebruik en energieverbruik van de chip.

De A57 kan alleen bedraad opladen tot maximaal 45 Watt. De Galaxy S26 laadt bedraadt maar 25 Watt op. Wel kan de S26 ook draadloos opladen tot maximaal 15 Watt. Ook is het mogelijk om via de achterkant van je toestel andere apparaten, zoals draadloze oortjes, op te laden. Dit kan de A57 dan weer niet.

Camera’s

Bij de camera’s zien we direct een belangrijk verschil tussen beide modellen. De Samsung Galaxy S26 heeft drie camera’s aan de achterkant. Een hoofdcamera van 50 megapixel, een groothoeklens van 12 megapixel en een telelens van 10 megapixel met 3x optische zoom.

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De Galaxy A57 heeft ook drie camera’s waarbij de hoofdcamera en groothoeklens hetzelfde aantal megapixels hebben als bij de S26. De A57 heeft geen telelens, maar een macrocamera van 5 megapixel. Je kan dus alleen digitaal zoomen en niet optisch.

Met beide smartphones kan je prima foto’s maken, maar de Galaxy S26 is veelzijdiger. De selfiecamera’s op beide toestellen zijn bijna indentiek. Het enige verschil is de autofocus die de S26 wel heeft op de voorste camera en de A57 niet.

Software

Zowel de Galaxy S26 als de Galaxy A57 komen uit de doos met Android 16. Inmiddels kunnen beide toestellen draaien op Android 17. Daaroverheen ligt de One UI-schil (One UI 9) van Samsung

Bij de Samsung Galaxy S26 geeft Samsung je zeven jaar aan OS- en beveiligingsupdates. Bij de Galaxy A57 is dat 6 jaar. Je wordt op beide toestellen dus lang genoeg ondersteund. De kans is groot dat je tegen die tijd wellicht alweer aan een andere smartphone toe bent.

Sommige AI-functies brengt Samsung alleen uit op zijn duurdere Galaxy S-modellen. Mogelijk komen die op een later moment alsnog naar de Galaxy A-telefoons, maar die garantie kunnen we je niet geven.

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Prijzen

De Samsung Galaxy S26 is voor jou de beste keuze als je een snelle chip, goede camera’s waarmee je kan zoomen en een helder scherm zoekt in een toestel. Hieronder vind je de voordeligste deals als je tegelijk een abonnement afsluit.

Zoek je een vlot toestel met een mooi scherm, aardige camera’s en een accu die iets sneller oplaadt? Dan kun je geld besparen door in plaats van een Galaxy S26 de Galaxy A57 te kopen. Dit zijn de beste deals.