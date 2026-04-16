Samsung Galaxy S26 vs Galaxy A57: wat is de beste keuze?

In onze Samsung Galaxy S26 vs Galaxy A57-vergelijking lopen we de grootste verschillen tussen deze populaire smartphones met je langs. Misschien is het goedkopere toestel voor jou wel de beste keuze?

In maart bracht Samsung zijn high-end Galaxy S26 uit. Al vrij snel daarna volgde een duo middenklassers, waarvan de Galaxy A57 de populairste is. Het zijn twee totaal verschillende smartphones, maar toch kunnen we ons best voorstellen dat je tussen ze twijfelt. Of dat je wil weten wat je precies inlevert als je voor de goedkopere optie kiest.

Dat komt goed uit, want we vertellen je er in dit artikel alles over. Lees snel verder in onze Samsung Galaxy S26 vs Galaxy A57-vergelijking! We beginnen met de specificaties, daarna leggen we ze uit.

Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy A57 6,3 inch-oled-scherm (2600 nits) 6,7 inch-oled-scherm (1900 nits) Exynos 2600 Exynos 1680 12GB RAM, 256/512GB opslag 8/12GB RAM, 128/256/512GB opslag 3 camera’s: 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom 3 camera’s: 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrolens Accu: 4300 mAh (25 watt opladen, 15 watt draadloos) Accu: 5000 mAh (45 watt opladen, niet draadloos) Android 16 (7 jaar updates) Android 16 (6 jaar updates) Prijs: € 712,- Prijs: € 412,-

1. Scherm en ontwerp

Het voornaamste zichtbare verschil tussen deze smartphones is het formaat. De Galaxy S26 is met zijn 6,3 inch-scherm relatief compact, de Galaxy A57 is met 6,7 inch duidelijk een slag groter. Het toestel als geheel is daardoor ook ruim een centimeter langer en 12 gram zwaarder. Opvallend genoeg is de A57 met 6,9 millimeter juist wel iets dunner dan de S26.

Galaxy S26

Beide toestellen hebben een oled-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. De S26 heeft een hogere piekhelderheid (2600 vs 1900 nits), waardoor hij in de felle zon mogelijk iets makkelijker af te lezen is. Ook is het glas iets beter beschermd tegen krasjes. Daarnaast zijn de randen rondom volledig symmetrisch. Bij de A57 zit onder het scherm een iets dikkere ‘kin’.

Qua bouwkwaliteit ontlopen de telefoons elkaar niet veel. Ze hebben een IP68-certificering, waardoor ze bestand zijn tegen stof en water. Je kunt ze maximaal een halfuur onderdompelen op een diepte van 1,5 meter.

2. Hardware en accuduur

Tot zover de verschillen aan de buitenkant. Aan de binnenzijde zitten er ook een aantal. De Exynos 2600-chip in de Galaxy S26 is ongeveer twee tot drie keer zo snel als de Exynos 1680 in de Galaxy A57. Dat klinkt erg dramatisch, maar dat merk je vooral als je veel gebruikmaakt van AI of zware games speelt. In het dagelijks gebruik zul je hooguit voelen dat apps op de S26 net iets rapper openen. De A57 is echter zeker geen trage telefoon voor wie gewoon browst, belt en mailt.

Met een Galaxy S26 krijg je trouwens altijd 12GB werkgeheugen en minimaal 256GB opslag. De goedkoopste Galaxy A57 heeft ‘maar’ 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Als je 256GB opslag wil, moet je daar extra voor betalen en wordt het prijsverschil met de S26 dus kleiner.

Hoewel de Galaxy A57 (5000 mAh) een grotere accu heeft dan de Galaxy S26 (4300 mAh) gaat die laatste volgens de meeste tests toch nét iets langer mee. Dat komt door het kleinere scherm en de zuinigere processor. Voor beide telefoons geldt dat je het einde van de dag wel zult halen, maar elke avond moet opladen. Dat kan de goedkopere A57 opvallend genoeg sneller: met 45 watt. De Galaxy S26 blijft steken op 25 watt, al kun je die telefoon eventueel ook draadloos bijtanken. Dat gaat met 15 watt.

3. Camera’s

De 50 megapixel-hoofdcamera’s van de S26 en A57 zijn zo goed als gelijk en schieten prima plaatjes. Deze smartphones hebben ook allebei een 12 megapixel-groothoeklens, die bij de S26 wel een iets grotere sensor biedt en dus mooiere foto’s maakt. De S26 voegt daar nog een 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom aan toe. De A57 wisselt die in voor een 5 megapixel-macrolens. Erg goed is deze camera helaas niet, dus waarschijnlijk zul je hem zelden gebruiken.

Galaxy A57

De 12 megapixel-selfiecamera op beide toestellen is bijna identiek, maar op de S26 heeft hij autofocus en op de Galaxy A57 niet. Dat is overigens geen groot probleem. Zolang je foto’s op een armlengte afstand van je gezicht maakt, zien je zelfportretten er gewoon scherp uit.

4. Software

Zowel de Galaxy S26 als de Galaxy A57 draait op Android 16. Daar ligt de One UI-schil van Samsung overheen. Met een S26 krijg je zeven jaar lang OS- en beveiligingsupdates, met een A57 is dat zes jaar. Ook dat lijkt ons meer dan voldoende. Waarschijnlijk heb je tegen die tijd al een andere telefoon gekocht.

Hou er wel rekening mee dat sommige AI-functies voorbehouden zijn aan de duurdere Galaxy S-modellen. Denk aan spraakgestuurde fotobewerking. Mogelijk komen die op een later moment alsnog naar de Galaxy A-telefoons, maar garanties durven we niet te geven.

5. Prijzen

Wil je een supersnelle chip, een telelens om mee in te zoomen en een compact, maar erg helder scherm? Dan is de Galaxy S26 voor jou de beste keuze. Hieronder vind je de voordeligste deals als je tegelijk een abonnement afsluit.

Zoek je ‘gewoon’ een vlot toestel met een mooi scherm, aardige camera’s en een accu die iets sneller oplaadt? Dan kun je geld besparen door in plaats van een Galaxy S26 de Galaxy A57 te kopen. Dit zijn de beste deals als je ook een nieuw abonnement zoekt.