Samsung Galaxy S26 vs Galaxy S26 Plus: de 3 grootste verschillen

Ze lijken behoorlijk op elkaar, maar er zijn wel enkele verschillen. Twijfel je tussen de Samsung Galaxy S26 vs de Galaxy S26 Plus? Lees dan snel onze vergelijking!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 vs Galaxy S26 Plus

Tussen de Samsung Galaxy S26 en de Galaxy S26 Plus bestaan vooral veel overeenkomsten. Ze hebben dezelfde chip, dezelfde camera’s en lijken ook nog eens sterk op elkaar. Bovendien draaien ze allebei op Android 16 en krijgen ze zeven jaar volledige ondersteuning. Beveiligingspatches rollen uit tot februari 2033 en de smartphones worden bijgewerkt tot en met Android 23.

Toch kunnen we natuurlijk wel enkele verschillen benoemen. Je leest ze in deze Samsung Galaxy S26 vs Galaxy S26 Plus-vergelijking. Laten we beginnen met de specificaties.

Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Plus 6,3 inch-oled-scherm 6,7 inch-oled-scherm Exynos 2600-chip Exynos 2600-chip 12GB werkgeheugen, 256/512GB opslag 12GB werkgeheugen, 256/512GB opslag 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 10 megapixel-telelens (3x zoom), 12 megapixel-selfiecamera 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 10 megapixel-telelens (3x zoom), 12 megapixel-selfiecamera Accu: 4300 mAh (25 watt laden, 15 watt draadloos) Accu: 4900 mAh (45 watt laden, 20 watt draadloos) 7 jaar updates (OS en beveiliging) 7 jaar updates (OS en beveiliging) Prijs: € 909,- Prijs: € 1.249,-

1. Scherm en ontwerp

De vraag of je voor de S26 of voor de S26 Plus moet gaan, hangt vooral af van persoonlijke voorkeur. Als je van relatief compacte smartphones houdt, ligt een normale Galaxy S26 natuurlijk voor de hand. Die heeft een 6,3 inch-scherm en is met 167 gram lekker licht.

Met de Galaxy S26 Plus koop je een beduidend grotere smartphone. Hij heeft een 6,7 inch-scherm en is daardoor bijna een centimeter langer. Met een gewicht van 190 grram is hij overigens wel vrij licht voor een smartphone van dit formaat.

Op de resolutie na hebben de oled-schermen dezelfde specificaties. Ze bieden een verversinggsnelheid van 120Hz voor soepele beelden en halen een piekhelderheid van 2600 nits. Dat is ruim voldoende om ze ook in de zon goed af te kunnen lezen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De telefoons beschikken over een simpel ontwerp met dunne schermranden en op de achterkant een smal camera-eiland. Dankzij de IP68-certificatie zijn ze goed bestand tegen stof en water. Een laagje Gorilla Glass Victus 2 beschermt je tegen krasjes.

2. Accuduur en opladen

Samsung gaf de accu van de S26 een kleine upgrade. De capaciteit bedraagt nu 4300 mAh, terwijl dat bij de Galaxy S25 nog 4000 mAh was. We hopen daarom op een iets betere batterijduur, want die hield bij het vorige model niet over.

De Galaxy S26 Plus heeft 4900 mAh aan boord. Dat is net zoveel als de Galaxy S25 Plus vorig jaar. Het is nog altijd meer dan de normale Galaxy S26, maar het grotere scherm verbruikt natuurlijk ook meer stroom. Hoe groot het verschil in accuduur is, moeten we nog testen. Vermoedelijk gaat de Plus toch weer iets langer mee.

De Plus laadt sowieso sneller op: met 45 watt als je dat bedraad doet of met 20 watt als je hem op een draadloze lader legt. De kleinere Galaxy S26 haalt slechts 25 watt of 15 watt wanneer je hem draadloos oplaadt.

Om dat even in context te plaatsen: de normale S26 zit volgens Samsung na een halfuur bedraad opladen voor 55 procent vol. Dat is bij de Plus 69 procent.

3. Prijs

Samsung heeft de prijzen van de Galaxy S26 en S26 Plus met 100 euro verhoogd. Daardoor betaal je nu 999 euro voor de kleinste variant. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Kies je voor de Plus? Dan ben je minimaal 1249 euro kwijt voor dezelfde specificaties.

Je kunt al flink op die prijzen besparen door tegelijk een abonnement af te sluiten. Hieronder vind je de beste deals voor de normale Galaxy S26:

Ga je toch liever voor het grotere scherm van de Galaxy S26 Plus? Check dan de aanbiedingen hieronder: