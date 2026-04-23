Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 10: dit moet je weten voor je kiest

Twijfel je tussen de Samsung Galaxy S26 vs de Google Pixel 10? Dan is het goed om te weten wat de verschillen zijn en wat deze betekenen. We nemen ze uitgebreid met je door!

Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 10

Wie zoekt naar een compacte high-end smartphone heeft meerdere opties. Twee van de populairste zetten we hier tegenover elkaar: de Samsung Galaxy S26 vs de Google Pixel 10. Wat zijn de verschillen qua hardware, camera’s, software en accuduur? We gaan het je vertellen, maar beginnen met de specificaties.

Samsung Galaxy S26 Google Pixel 10 6,3 inch-oled-scherm (2600 nits) 6,3 inch-oled-scherm (3000 nits) Exynos 2600-chip Tensor G5-chip 12GB RAM, 256/512GB opslag 12GB RAM, 128/256GB opslag 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 10 megapixel-telelens (3x zoom), 12 megapixel-selfiecamera 48 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens, 10.8 megapixel-telelens (5x zoom), 10.5 megapixel-selfiecamera Accu: 4300 mAh (25 watt opladen, 15 watt draadloos) Accu: 4970 mAh (30 watt opladen, 15 watt draadloos) Android 16 (7 jaar updates) Android 16 (7 jaar updates) Prijs: € 713,- Prijs: € 554,-

1. Ontwerp en scherm

De Galaxy S26 en Pixel 10 hebben een 6,3 inch-oled-scherm van vergelijkbare kwaliteit. De resolutie is ongeveer hetzelfde en dat geldt ook voor de ververssnelheid van 120Hz. Wel heeft de Pixel 10 een iets hogere piekhelderheid. Of je daar veel van zult merken, wagen we te betwijfelen. Beide smartphones zijn prima af te lezen in de felle zon.

Hoewel de schermen dus even groot zijn, is de Pixel 10 wel een stukje groter, breder en dikker. Dat komt vooral door de forse randen rond het display. De Galaxy S26 ziet er simpelweg een stuk moderner uit. Hij is met 167 gram ook een stuk lichter dan de Pixel, die maar liefst 204 gram weegt. Dat verschil is fors en duidelijk voelbaar.

Qua bouwkwaliteit ontlopen deze concurrenten elkaar niet veel. Zo hebben ze een IP68-certificatie, wat betekent dat ze stof- en waterbestendig zijn.

2. Hardware

Hier neemt de Galaxy S26 een duidelijke voorsprong. De Exynos 2600-chip is veel en veel sneller dan de Tensor G5 in de Pixel 10. Vooral de gpu, die belangrijk is als je veel gamet, is een stuk krachtiger. Niet dat de Pixel in het dagelijks gebruik traag aanvoelt trouwens en op AI-gebied zijn de verschillen een stuk kleiner. Google optimaliseert zijn chips voor kunstmatige intelligentie.

Wel erg jammer is dat de Pixel 10 standaard slechts 128GB opslag heeft. Tegen een meerprijs kun je kiezen voor 256GB. Die krijg je van Samsung standaard, met een optie voor 512GB als je meer betaalt.

3. Camera’s

Beide telefoons beschikken over een hoofdcamera, groothoeklens én een telelens om mee in te zoomen. De Samsung haalt het beeld 3x dichterbij, de Pixel 5x. Je hebt met die laatste dus meer bereik. Daar staat tegenover dat de Galaxy S26 een hoofdcamera en groothoeklens met grotere sensoren heeft. Wat je belangrijker vindt, is natuurlijk heel persoonlijk.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wel vinden we de software van Google, die bepaalt hoe je foto’s eruit zien, beter dan dan die van Samsung. De kleuren ogen iets realistischer. Qua camera’s zijn deze smartphones trouwens allebei hooguit goede middenmotors.

4. Accuduur en opladen

De Tensor-chips van Google zijn niet zo efficiënt. Ze gebruiken behoorlijk veel stroom. Hoewel de Pixel 10 een grotere accu heeft dan de Galaxy S26: 4970 mAh vs 4300 mAh, gaat hij toch minder lang mee. Wie veel op sociale media zit bijvoorbeeld, zal het einde van de dag mogelijk niet halen. Dat moet met de S26 doorgaans wél lukken, al zul je hem zeker iedere avond moeten opladen.

Op papier laadt de Pixel iets sneller op, maar in de praktijk gaat met de Galaxy S26 toch iets rapper. Je hebt dik een uur nodig om de batterij volledig te vullen. Dat duurt bij de Pixel ongeveer anderhalf uur. Beide smartphones kun je ook draadloos opladen.

5. Software

Er gaat wat ons betreft niets boven het kale Android. De software van de Pixel 10 is misschien wel zijn grootste kwaliteit. De vele AI-functies werken over het algemeen ook naar behoren, al zul je ze vermoedelijk niet allemaal gebruiken.

Galaxy AI steekt eveneens prima in elkaar, maar we vinden Samsungs softwareschil, One UI, net wat minder fijn in het gebruik dan het pure Android.

Qua updatebeleid zijn Google en Samsung aan elkaar gewaagd. Deze toestellen draaien uit de doos op Android 16 en krijgen zeven nieuwe versies van het besturingssysteem. Ook ontvangen ze vanaf hun release zeven jaar lang beveiligingspatches. Omdat de Pixel 10 iets ouder is, rollen die uit tot augustus 2032. Op de Galaxy S26 mag je ze tot februari 2033 verwachten.

6. Prijs

Op de meeste vlakken troeft de Galaxy S26 de normale Pixel 10 af. Hij is sneller, ziet er moderner uit en gaat langer mee op een acculading. De adviesprijs ligt met 999 euro ook hoger, maar inmiddels koop je hem voor € 713,-. Wanneer je een abonnement aanschaft, krijg je soms nog meer voordeel.

De Pixel heeft fijnere software en zoals gezegd zijn we meer gecharmeerd van hoe zijn foto’s eruit zien. Hij kostte ooit 899 euro, maar inmiddels nog maar € 554,-. Hieronder vind je de beste deals als je tegelijk een abonnement wil afsluiten.