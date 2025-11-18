Samsung Galaxy Tab A11 Plus vs Tab A9 Plus: de upgrade waard?

Nu de Samsung Galaxy Tab A11 Plus is uitgebracht, is het tijd om ‘m te vergelijken met zijn directe voorganger. Heeft de tablet genoeg verbeteringen aan boord?

Samsung Galaxy Tab A11 Plus vs Tab A9 Plus

Samsung heeft deze maand stilletjes de Galaxy Tab A11 Plus uitgebracht in Nederland. Het is de nieuwste budgettablet en het grotere (en duurdere) broertje van de Tab A11. De Galaxy Tab A11 Plus volgt de Tab A9 Plus van twee jaar geleden op en beschikt over een aantal verbeteringen. Die bespreken we in dit artikel met je.

1. Sneller door andere chip

De nieuwe Samsung Galaxy Tab A11 Plus ziet er aan de buitenkant vrijwel hetzelfde uit als de Tab A9 Plus. De tablets zijn even groot, wegen zo’n 480 gram en hebben allebei een 11 inch-scherm. Dat display heeft verder een resolutie van 1920 bij 1200 pixels en een ververssnelheid van 90Hz.

Hierdoor zien beelden er redelijk scherp uit en voelt de tablet vloeiend aan. De randen random het scherm zijn niet heel dun, maar dat zien we vaker bij goedkopere Android-tablets.

De Samsung Galaxy Tab A9 Plus uit 2021

Onder de motorkap is wél het een en ander veranderd. De Galaxy Tab A11 Plus beschikt namelijk over een MediaTek Dimensity 7300-chip en die moet voor betere prestaties zorgen dan de oudere Snapdragon 695-processor van de Tab A9 Plus. Verder kun je kiezen uit twee geheugenconfiguraties: het instapmodel met 6/128GB of de variant met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Samsung claimt dat de chip tot 26 procent sneller is en vooral op grafisch gebied een flinke stap vooruit zet. Dat is fijn als je regelmatig een game speelt op je tablet. Volgens Samsung is de gpu in de Tab A11 Plus tot 83 procent sneller.

2. Meer updates

De Samsung Galaxy Tab A11 Plus draait opvallend genoeg nog op Android 15, terwijl Android-versie 16 al een tijdje beschikbaar is. We verwachten echter dat het niet lang meer duurt voordat de tablet alsnog wordt bijgewerkt. Daarna volgen er overigens nog meer Android-versie-upgrades.

Samsung meldt op zijn website dat de Tab A11 Plus in totaal zeven Android-upgrades krijgt en dus tot en met Android 22 wordt ondersteund. Ook worden de komende zeven jaar beveiligingspatches uitgerold, waardoor de tablet tot minstens november 2032 beschermd is.

De nieuwe Galaxy Tab A11

De tablet is in oktober 2023 uitgebracht met Android 13, maar draait inmiddels op versie 15. Het is niet helemaal duidelijk tot wanneer die tablet wordt bijgewerkt, maar we verwachten dat er nog wel één of twee upgrades worden uitgerold.

Goed om te weten: Samsung heeft dit jaar een licht aangepaste, 2025-versie van de Tab A9 Plus uitgebracht. Die draait standaard op Android 15 en ontvangt zes Android-updates en tot en met december 2030 beveiligingspatches.

3. Sneller opladen

Een andere verbetering heeft te maken met de accu. Die is niet groter of kleiner geworden (hij heeft een capaciteit van 7040 mAh), maar laadt wel sneller op. Waar de Tab A9 Plus kon ‘snelladen’ met 15 watt, is dit bij de nieuwe Tab A11 Plus nu 25 watt.

Dat is mooi meegenomen, maar je moet alsnog geen wonderen verwachten. De accu van de tablet is groot en 25 watt is alsnog relatief langzaam, dus het duurt wel even voordat het batterijpercentage weer op 100 staat. Je bent al gauw meer dan twee uur bezig en moet bovendien zelf voor de juiste lader zorgen.

4. Prijsverschil

De Galaxy Tab A11 Plus is sinds kort te koop voor 279 euro, al is ‘ie bij Samsung zelf voor iets minder verkrijgbaar. We verwachten dat de tablet de komende maanden goedkoper wordt, aangezien Samsung-apparaten altijd snel in prijs dalen. De 256GB-versie is overigens wel een paar tientjes duurder.

Omdat de Tab A9 Plus nu een hele tijd in de winkels ligt, tik je ‘m voor weinig op de kop. Je hebt ‘m voor € 139,-, al heb je dan wel de instapversie met 64GB opslag.