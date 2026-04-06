Samsung Galaxy Watch 8 vs Galaxy Watch Ultra: welke moet je kopen?

De smartwatches van Samsung zijn verkrijgbaar in allerlei soorten en maten. Toch zijn de twee paradepaardjes van het merk zonder twijfel de Samsung Galaxy Watch 8 en de Galaxy Watch Ultra. Maar welk horloge past nu beter om jouw pols?

Een korte geschiedenisles

Samsung maakt al zo’n dertien jaar smartwatches. Het eerste slimme horloge van het bedrijf verscheen in 2013 onder de naam Galaxy Gear. In verschillende uitvoeringen bleef deze serie tot 2017 op de markt. Vanaf 2018 werd het horloge omgedoopt tot Galaxy Watch en sindsdien verschijnt er elke zomer een nieuw model.

In 2024 werd daar een extra smaak aan toegevoegd: de Samsung Galaxy Watch Ultra, die in 2025 op een aantal punten werd verbeterd. Tot zover de geschiedenisles. In hun categorie zijn beide horloges echte topmodellen van Samsung. Maar wat zijn de overeenkomsten en vooral: wat zijn de verschillen?

Scherm en materiaal

De Galaxy Watch 8 is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 40 millimeter en 44 millimeter. De Galaxy Watch Ultra is met 47 millimeter iets groter. Beide horloges beschikken over een amoled-scherm met een resolutie van 480 x 480 pixels en zijn voorzien van krasbestendig saffierglas.

Een belangrijk verschil zit in het materiaal van de behuizing. De Watch 8 is gemaakt van aluminium, terwijl de Watch Ultra een titanium behuizing heeft. Dat verschil zie je ook terug in het gewicht. Zonder band weegt de Watch 8 tussen de 30 en 34 gram, afhankelijk van het formaat. De Watch Ultra is met 60,5 gram een stuk zwaarder. Dat komt overigens niet alleen door de behuizing, maar ook door de grotere batterij.

Hardware en batterij

Beide horloges draaien op de Exynos W1000-chip en beschikken over 2 GB werkgeheugen. De Galaxy Watch 8 heeft 32 GB opslag, terwijl de Watch Ultra wordt geleverd met 64 GB opslagcapaciteit. Ze draaien allebei op Wear OS met One UI 8 Watch.

Een duidelijk verschil zit in de batterijduur. De Galaxy Watch 8 houdt het bij normaal gebruik ongeveer één tot twee dagen vol. De 40 mm-variant heeft een batterij van 325 mAh, terwijl de 44 mm-uitvoering beschikt over 435 mAh. De Galaxy Watch Ultra gaat bij normaal gebruik twee tot drie dagen mee en heeft een batterijcapaciteit van 590 mAh.

Sensoren en prijs

Qua sensoren ontlopen de Watch 8 en Watch Ultra elkaar nauwelijks. Beide kunnen onder andere je hartslag, zuurstofsaturatie en lichaamstemperatuur meten. Het verschil zit vooral in de gps. De Watch Ultra beschikt over dual-band gps, terwijl de Watch 8 slechts één gps-frequentie ondersteunt. Daardoor is de Ultra nauwkeuriger en stabieler, vooral bij outdooractiviteiten zoals wandelen, hardlopen of fietsen.

Kijken we naar de prijs, dan is de Galaxy Watch 8 duidelijk vriendelijker geprijsd dan de Watch Ultra. Onderaan het artikel vind je de actuele prijzen en beste deals voor beide smartwatches.

Conclusie

Voor wie is welk horloge bedoeld? De Galaxy Watch 8 is een uitstekende keuze als je op zoek bent naar een stijlvolle smartwatch die veel gezondheidsmetingen biedt, maar die je niet intensief gebruikt tijdens lange hikes of fietstochten. Het is vooral een alledaags horloge en minder een pure sportwatch.

De Galaxy Watch Ultra is ideaal als je voorkeur uitgaat naar een groter scherm, een lange batterijduur en een robuust ontwerp. Ben je vaak buiten, doe je aan outdooractiviteiten of wil je gewoon een horloge dat tegen een stootje kan? Dan is de Watch Ultra duidelijk de betere keuze. Je betaalt er wel flink meer voor.