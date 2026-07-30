Samsung Galaxy Watch Ultra 2 vs Watch Ultra: deze moet je kopen

Ben je in de markt voor een stevig gebouwde, high-end smartwatch? Door het grote prijsverschil twijfel je misschien tussen de nieuwe Samsung Galaxy Watch Ultra 2 vs de originele Watch Ultra. We zetten de (aanzienlijke) verschillen op een rij.

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Samsung Galaxy Watch Ultra 2 vs Watch Ultra

Voor de meeste mensen is een Samsung Galaxy Watch 9 mooi zat, maar echte avonturiers zijn beter af met een nog steviger horloge. Dan kom je al snel uit bij de Ultra-modellen met hun titanium behuizing. Samsung bracht twee jaar geleden de eerste Galaxy Watch Ultra uit en lanceerde recent zijn opvolger: de Watch Ultra 2. Die belooft een paar flinke verbeteringen, vooral op batterijgebied.

Het horloge is echter ook een stuk duurder dan zijn inmiddels flink in prijs gedaalde voorganger. We nemen de verschillen tussen de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 vs de originele Watch Ultra met je door in deze vergelijking. Laten we beginnen met wat verschillen in specificaties.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Samsung Galaxy Watch Ultra 1,52 inch-oled-scherm (5000 nits) 1,5 inch-oled-scherm (3000 nits) Snapdragon Wear Elite-chip Exynos W1000-chip 61,5 gram/10,7 millimeter dik 60,5 gram/12,1 millimeter dik Accu: 800 mAh Accu: 590 mAh Prijs: € 749,- Prijs: € 348,95

1. Ontwerp en scherm

Aan het globale ontwerp heeft Samsung niet gesleuteld. Beide Ultra’s hebben een ‘squircle’-design: een vierkante plaat met afgeronde hoeken waarop een rond scherm ligt. Dat is op de Ultra 2, dankzij dunnere randen, met 1,52 inch ietsiepietsie groter dan het 1,5 inch-scherm op de originele Ultra. Veel zul je daar uiteraard niet van merken. De hogere helderheid, 5000 nits vs 3000 nits, is vooral op zonnige dagen waarschijnlijk wél goed zichtbaar.

Watch Ultra 2

Het nieuwe horloge heeft nog steeds een kast van 47 millimeter en is precies één gram zwaarder. Tegelijk is hij merkbaar dunner: 10,7 in plaats van 12,1 millimeter. Daar zijn we blij mee, want zo’n Ultra is een flinke puist om je pols.

Daarnaast biedt de Galaxy Watch Ultra 2 met zijn IP68/IP69K-certificering een betere bescherming tegen water dat met hoge druk tegen de behuizing aankomt. Je kunt er daardoor mee duiken tot een diepte van 40 meter. De originele Ultra is alleen geschikt om mee te zwemmen in ondiep water.

2. Hardware

Samsung gebruikte altijd een eigen Exynos-chip in zijn smartwatches. Daar stapt het bij de Watch Ultra 2 (en de normale Watch 9) van af. Het nieuwe klokje draait op een Snapdragon Wear Elite-chip. Die belooft vooral voor AI-taken veel sneller te zijn. Ook apps moeten een stukje sneller openen.

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Toch verwachten we geen enórm verschil in het dagelijks gebruik. De meeste vergelijkingen die tot nu zijn gepubliceerd laten zien dat de Ultra 2 inderdaad iets krachtiger is, maar de marge is niet zo groot als je misschien zou denken. Beide horloges hebben trouwens 2GB werkgeheugen en 64GB opslag.

3. Accu

Hier laat de Galaxy Watch Ultra 2 echt zien wat hij waard is. Er zit een accu van 800 mAh in, die 35 procent groter is dan de 590 mAh-batterij van de orginele Watch Ultra. Opvallend genoeg belooft Samsung dezelfde accuduur van 60 uur. Dat heeft vermoedelijk met het hogere energieverbruik van het fellere scherm en mogelijk ook de nieuwe chip te maken.

Gelukkig laten de eerste reviews zien dat de Ultra 2 wel degelijk langer meegaat als je er bijvoorbeeld in de sportschool dezelfde taken mee uitvoert. Loop je hele dagen in de brandende zon en draait het scherm continu op zijn maximale helderheid? Dan zal het onderlinge verschil minder groot zijn dan de getallen suggereren.

Watch Ultra

4. Sensoren en software

Op de Galaxy Watch Ultra 2 introduceert Samsung zijn nieuwe ‘Vitals’-app die je waarschuwt als er iets mis dreigt te gaan met je gezondheid. Het is onduidelijk of deze app ook naar de origineel Ultra komt. Uiteraard houden beide smartwatches je work-outs bij en krijg je inzichten in belangrijke statistieken als je hartslag en het zuurstofgehalte in je bloed.

Zoals gezegd kun je met de Watch Ultra 2 duiken en krijg je informatie te zien over de diepte, watertemperatuur en de duur van je duik. Dat doet de Watch Ultra uiteraard niet.

De eerste Ultra draaide uit de doos op Wear OS 5. Samsung beloofde vier jaar lang software- en beveiligingsupdates uit te brengen. Die termijn is inmiddels voor de helft verstreken: na de zomer van 2028 is het uit met de pret.

De Ultra 2 draait op Wear OS 7 en krijgt vijf jaar updates. Een jaar langer dus dan zijn voorganger. Je mag ze verwachten tot 2031, wat het horloge een stuk toekomstbestendiger maakt.

5. Prijs

Samsung verhoogde de prijs van de Galaxy Watch Ultra 2 van 699 naar 749 euro. Dat is een flinke smak geld, maar het horloge kent ook aardig wat verbeteringen: een feller scherm, snellere chip, betere waterbestendigheid en een veel grotere accu. Bovendien is het klokje dunner. Wil je Samsungs beste smartwatch en vind je het prijskaartje geen probleem? Kijk dan eens rond bij onderstaande webwinkels.

Vlak de originele Watch Ultra echter niet uit. Die kost inmiddels minder dan de helft en is nog altijd een stevig gebouwd klokje dat je prima kan vergezellen tijdens trektochten door de natuur. Het grootste minpunt is vermoedelijk dat de software-ondersteuning over twee jaar al afloopt.