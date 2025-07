Samsung Galaxy Z Flip 7 FE vs Z Flip 6: dit zijn de 5 verschillen

Met de komst van de Galaxy Z Flip 7 FE is er een nieuw instapmodel voor Samsungs vouwtelefoons, maar wat verschilt ‘ie met de Flip 6 van vorig jaar?

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE vs Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung lanceerde deze zomer de eerste FE-versie van een vouwtelefoon: de Galaxy Z Flip 7 FE. Het staat voor Fan Edition en betekent dat het toestel goedkoper is dan de reguliere modellen, maar je daarvoor ook inlevert op de specificaties. Wat is dan de betere keuze: het nieuwe FE-model kopen of kun je beter de reguliere Flip 6 van vorig jaar overwegen?

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE kies je als…

je de nieuwste Samsung wil die nog het langst wordt geüpdatet.

je niet de prijs-kwaliteitverhouding verwacht.

Samsung Galaxy Z Flip 6 kies je als…

je de beste prijs-kwaliteitverhouding wil.

je het niet erg vind om een toestel van vorig jaar te hebben.

Overweeg jij twee andere telefoons? Laat dan onderaan deze pagina in de reacties weten welke modellen. Dan kunnen we daar ook een versus-artikel over maken!

De telefoons komen op papier veel met elkaar overeen, waarover later meer. Eerst zetten we de vijf verschillen hier voor je onder elkaar.

1. Chipset

Te beginnen met het grootste verschil. Samsung heeft de Flip 7 FE voorzien van een eigen Exynos 2400-chip. Die kennen we van de Galaxy S24-serie van vorig jaar. De chip is lekker vlot en kan goed overweg met alledaagse taken en zwaardere games. Ook kan hij zuiniger met energie omgaan dan oudere Exynos-chips.

Hoewel het een andere chip is, betekent het niet per se een betere chip. De Snapdragon 8 Gen 3 in de Flip 6 scoort zo’n vijf procent hoger op het gebied van gaming, processor-kracht en energiezuinigheid. Over het algemeen zul je het verschil waarschijnlijk niet merken, maar op papier is de Flip 6 krachtiger dan de Flip 7 FE.

2. (Werk)geheugen

Een andere verschil tussen de 7 FE en 6 is het minimale werkgeheugen en de opslagruimte. Bij de Flip 6 begint dit bij 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De Flip 7 FE heeft een bescheidener aanbod: 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Bij beide toestellen zijn er varianten met meer (werk)geheugen.

3. Schermhelderheid

Qua schermen verandert er vrijwel niets aan de Flip 7 FE ten opzichte van de Flip 6. Het grote scherm van 6,7 inch blijft even groot, heeft dezelfde resolutie en dezelfde ververssnelheid. Het enige verschil zit hem in het cover screen. Deze is namelijk een stuk helderder op de Flip 7 FE dan op de Flip 6: van 1600 nits tot 2600 nits. Handig als je de telefoon opgevouwen gebruikt in fel daglicht.

4. Kleuren

Een cosmetisch verschil tussen de Flip 7 FE en Flip 6 zit in de selectie van kleuren. Op de Flip 7 FE is deze vrij beperkt, met keuze tussen wit en zwart. De telefoon heeft een matte achterkant, net als de Flip 6. Die is er in meer kleurrijke uitvoeringen: lichtblauw, mintgroen, grijs-zilver, geel, wit, perzik-oranje en zwart.

5. Prijs

Tot slot het verschil in prijs. Met een adviesprijs van 999 euro is de Flip 7 FE 200 euro goedkoper dan de Flip 6 bij lancering. Maar, onderhand is de Flip 6 voor honderden euro’s minder verkrijgbaar. De laagste prijs ligt op € 782,-.

Samsung heeft laten weten de Flip 6 niet langer te leveren aan webwinkels, dus hij is nog te koop zo lang de voorraad strekt. Check daarom zeker onze prijsvergelijker hieronder voor de beste deals.

Is de Flip 6 uitverkocht of wil je toch liever het nieuwere model? Scoor de Flip 7 FE dan via de onderstaande webshops.

Verder zijn ze precies hetzelfde

En dat is het. Dit zijn praktisch de enige verschillen tussen de Galaxy Z Flip 7 FE en de Flip 6 van vorig jaar. Ze kunnen verder allebei vouwen van een ‘normale’ telefoon naar een compact apparaatje. Ze hebben beide een scherm van 6,7 inch opengevouwen, 3,4 inch dichtgevouwen en 120Hz voor soepele animaties op het grote scherm.

Ook de camera’s zijn niet veranderd. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera met een 12 megapixel-groothoeklens ernaast. De frontcamera maakt selfies in 10 megapixel en allemaal filmen ze in maximaal 4K-kwaliteit. De toestellen hebben beide een batterij van 4000 mAh, die oplaadt met 25 watt.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Samsung Galaxy Z Flip 6

Beide telefoons worden zeven jaar van updates voorzien. Aangezien de Flip 7 FE een jaartje later is uitgekomen, wordt deze een jaar langer ondersteund. Zo kun je met de FE door tot en met 2032, waar de updates voor de Flip 6 in 2031 stoppen. Goed om te weten dus, als je zo lang met je telefoon door wil.

