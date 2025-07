Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6: de 5 grootste verschillen

De nieuwste vouwtelefoon van Samsung heeft een paar interessante verbeteringen. Welke precies? Je leest het in onze Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6-vergelijking!

Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6

Of de Samsung Galaxy Z Flip 7 toffe vernieuwingen biedt, hangt vooral af van je wensen. Wie hoopt op betere camera’s, komt bijvoorbeeld bedrogen uit. Hij heeft namelijk precies dezelfde als de Flip 6 vorig jaar. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera en een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes. Selfies hebben weer een resolutie van 10 megapixel.

Op andere vlakken voerde de Koreaanse fabrikant echter behoorlijk grote veranderingen door. We zetten ze op een rij in deze Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6-vergelijking.

1. Grotere schermen

De Flip 6 had aan de buitenkant een vrij klein 3,4 inch-oled-schermpje met dikke randen. Dat is op de Flip 7 vervangen door een groter 4,1 inch-display met flinterdunne bezels. Het loopt helemaal om de camera’s heen, net als op de Motorola Razr 60 Ultra. Bovendien is de helderheid omhoog geschroefd én ligt de verversingssnelheid nu op 120Hz in plaats van 60Hz.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Een flinke verbetering dus, al is het nog steeds niet mogelijk om zomaar elke app te draaien op dit display. Dat kan met de genoemde Motorola wél. Samsung beperkt de mogelijkheden tot een aantal geselecteerde apps, zoals het weer en een stappenteller. Dat valt met een trucje wel te omzeilen, maar dat levert gedoe op.

Ook het grotere scherm aan de binnenkant heeft een upgrade gehad. Dat groeide van 6,7 inch naar 6,9 inch. De randen rond het display zijn iets dunner, maar toch is de Flip 7 ook fysiek iets forser: 166,7 bij 75,2 millimeter. De Flip 6 mat 165,1 bij 71,9 millimeter.

2. Dunnere behuizing

De Flip 7 is echter niet in ieder opzicht gegroeid. Samsung wist hem, mede dankzij een nieuw scharnier, namelijk iets dunner te maken. Dichtgeklapt is hij 13,7 in plaats van 14,9 millimeter, waardoor deze Flip makkelijker in je broekzak past. Opengevouwen is hij 6,5 in plaats van 6,9 millimeter dik. Dat is maar 0,7 millimeter dikker dan de Galaxy S25 Edge.

3. Andere hardware

Eén van de meest controversiële veranderingen vinden we onder de motorkap. Voorheen stopte Samsung altijd de snelste Snapdragon in zijn Flips. Dit keer koos het bedrijf voor een eigen Exynos 2500-chip. Dat is hoogstwaarschijnlijk een poging om de kosten te drukken, want Snapdragons zijn de laatste jaren steeds duurder geworden.

Niettemin is de Flip 7 sneller dan de Flip 6. Het verschil is in de meeste tests zo’n 10 tot 20 procent. Als Samsung voor de nieuwe Snapdragon 8 Elite had gekozen, was dat gat nog een stuk groter geweest. Toch snappen we de keuze best. Flip-gebruikers zijn doorgaans niet het meest veeleisend als het op hardware aankomt. Voor die groep is de Exynos 2500 meer dan snel genoeg.

Galaxy Z Flip 6

4. Grotere accu

Hoewel de Flip 7 dunner is dan zijn voorganger, wist Samsung toch een grotere accu in het toestel te proppen: 4300 in plaats van 4000 mAh. Een groei dus van 7,5 procent. Die is zeer welkom. Zoals je in onze review van de Z Flip 6 kunt lezen, hield de batterijduur van die klaptelefoon niet over. Ieder procentje extra is welkom.

Samsung blijft erg voorzichtig met oplaadsnelheden. Die ligt bij de Flip 7 net als bij de Flip 6 op een magere 25 watt. Samsung belooft dat je in een halfuur van 0 naar 50 procent gaat. Als je graag draadloos laadt, moet je nog meer geduld hebben. Dan blijf je namelijk steken op 15 watt.

5. Prijs

Mede dankzij de keuze voor een eigen Exynos-chip wist Samsung de adviesprijs van de Flip 7 gelijk te houden: die bedraagt weer 1199 euro. Wel haal je de oudere Flip 6 inmiddels een stuk goedkoper in huis: voor € 786,- om precies te zijn. Samsung levert het oudere model echter niet meer aan webwinkels, dus als de voorraden opdrogen, heb je pech.

Is de Flip 6 uitverkocht of vind je de verbeteringen van de Flip 7 zijn meerprijs waard? Bestel hem dan via onderstaande links. De Flip 7 is verkrijgbaar vanaf 22 juli.

