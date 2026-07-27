Deze 4 Samsung Galaxy Z Flip 8 alternatieven zijn véél goedkoper

Mike Peek
Mike Peek
27 juli 2026, 19:12
4 min leestijd
Deze 4 Samsung Galaxy Z Flip 8 alternatieven zijn véél goedkoper

Wel een klaptelefoon, maar niet de hoofdprijs betalen? Gelukkig zijn de meeste alternatieven voor de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 8 een stuk goedkoper. We lopen er vier met je langs.

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Goede alternatieven voor de Samsung Galaxy Z Flip 8

Het is geen geheim dat nieuwe smartphones momenteel erg duur zijn. Dat hebben we vooral te danken aan de hoge prijzen van werkgeheugen. Zo betaal je 1299 euro voor de Samsung Galaxy Z Flip 8, 100 euro meer dan vorig jaar. En dat terwijl het klaptoestel maar op een paar piepkleine punten verbeterd is.

Gelukkig is het mogelijk om flink wat euro’s in je zak houden door voor één van de onderstaande alternatieven voor de Samsung Galaxy Z Flip 8 te kiezen. Zo kun je wél klappen, maar hou je je spaarvarken te vriend.

1. Samsung Galaxy Z Flip 7

Het meest logische alternatief is, uiteraard, de Galaxy Z Flip 7. Dat toestel heeft dezelfde schermen, dezelfde accu en dezelfde camera’s als de Flip 8. Bovendien ontvang je nog zes jaar lang updates: tot de zomer van 2032. Je betaalt geen 1299 euro voor de Flip 7, maar ‘slechts’ € 829,-.

Samsung Galaxy Z Flip 7 review

Wat lever je in als je voor deze oudere Flip kiest? Je krijgt een iets tragere processor en daarnaast is de Flip 8 net iets dunner (0,4 millimeter) en lichter (8 gram). Dat zijn geen verschillen waar wij steil van achteroverslaan. De Galaxy Z Flip 7 is op dit moment wat ons betreft een betere deal dan zijn opvolger. Hij is ook te krijgen met een abonnement, waarmee je soms nog meer kunt besparen.

Samsung Galaxy Z Flip 7 deals

Abonnement
Los toestel

Samsung Galaxy Z Flip 7

250 min en 250 sms

40000MB (5G)

2 jaar

€ 7,15 p/m

Eenmalig toestel € 689,00

Gemiddeld p/m: € 36,06

Bekijk bij Belsimpel
Lebara

Samsung Galaxy Z Flip 7

10000 min of 10000 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 36,00 p/m

Eenmalig toestel € 51,00

Gemiddeld p/m: € 38,33

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe

Samsung Galaxy Z Flip 7

400 min en 400 sms

12000MB (5G)

2 jaar

€ 32,50 p/m

Eenmalig toestel € 165,00

Gemiddeld p/m: € 39,58

Bekijk bij Belsimpel
Simyo
Vergelijk alle Samsung Galaxy Z Flip 7 abonnementen

2. Motorola Razr 70

Wil je vooral zo’n lekker compacte klaptelefoon en heb je geen behoefte aan de beste specificaties? Dan is de Motorola Razr 70 een uitstekend alternatief voor de Samsung Galaxy Z Flip 8. Ook dit toestel heeft een groot 6,9 inch-oled-scherm aan de binnenzijde dat er prachtig uitziet. Het display aan de buitenzijde is met 3,6 inch een stukje kleiner, maar nog altijd prima bruikbaar.

Motorola Razr 70

Je betaalt slechts € 574,- voor de Razr 70. Dat enorme prijsverschil zit vooral in de processor. Deze Motorola draait op een MediaTek Dimensity 7450X-chip en die is beduidend trager dan de Exynos 2600 van Samsung. Toch staat hij zeker zijn mannetje als je geen gamer bent of andere zware toepassingen draait. Simpelere taken gaan hem prima af.

Bovendien biedt de Razr 70 een grotere accu dan de Flip 8 (4800 mAh in plaats van 4300 mAh). De 50 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-groothoeklens zijn wel iets minder goed dan bij Samsung. Het updatebeleid is hooguit redelijk: drie nieuwe versies van Android en vier jaar beveiligingspatches. Samsung geeft je zeven jaar volledige ondersteuning.

Motorola Razr 70 deals

Abonnement
Los toestel

Motorola Razr 70

250 min en 250 sms

40000MB (5G)

2 jaar

€ 7,15 p/m

Eenmalig toestel € 456,00

Gemiddeld p/m: € 26,36

Bekijk bij Belsimpel
Lebara

Motorola Razr 70

onbeperkt min en onbeperkt sms

12000MB (5G)

2 jaar

€ 5,00 p/m

Eenmalig toestel € 538,00

Gemiddeld p/m: € 27,62

Bekijk bij Belsimpel
50Plus Mobiel

Motorola Razr 70

10000 min of 10000 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 28,00 p/m

Eenmalig toestel € 10,00

Gemiddeld p/m: € 28,62

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe
Vergelijk alle Motorola Razr 70 abonnementen

3. Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

De Razr 70 is het goedkoopste klaptoestel op de markt, maar ook Samsung heeft een nog voordeligere optie dan de Flip 7: de Flip 7 FE. Die biedt een ouderwetser ontwerp, met een kleiner scherm aan de buitenzijde dat om de camera’s heenloopt. Die camera’s zelf zijn overigens gelijk aan die van de Flip 8.

samsung galaxy z flip 7 fe

Wel krijg je met met de FE een iets tragere Exynos 2400-chip en een kleinere accu van 4000 mAh. Daar staat een prima updatebeleid tegenover: ook met deze Flip ben je tot 2032 verzekerd van de nieuwste software en beveiligingspatches. Dat maakt hem wat ons betreft tot een betere koop dan de Razr 70 hierboven. Voor € 616,- is het toestel de jouwe. Met een abonnement kan hij nog voordeliger zijn.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE deals

Abonnement
Los toestel

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

250 min en 250 sms

40000MB (5G)

2 jaar

€ 7,15 p/m

Eenmalig toestel € 480,00

Gemiddeld p/m: € 27,36

Bekijk bij Belsimpel
Lebara

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

onbeperkt min en onbeperkt sms

12000MB (5G)

2 jaar

€ 5,00 p/m

Eenmalig toestel € 562,00

Gemiddeld p/m: € 28,62

Bekijk bij Belsimpel
50Plus Mobiel

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

10000 min of 10000 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 29,00 p/m

Eenmalig toestel € 10,00

Gemiddeld p/m: € 29,62

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe
Vergelijk alle Samsung Galaxy Z Flip 7 FE abonnementen

4. Motorola Razr 60 Ultra

Ook bij Motorola loont het om voor een toestel van de vorige generatie te gaan. De Razr 60 Ultra is een klaptelefoon met veel toeters en bellen. Hij draait op een erg snelle Snapdragon 8 Elite-chip, heeft twee goede 50 megapixel-camera’s en een accu van 4700 mAh, die je met 68 watt sneller oplaadt dan welke Samsung dan ook. De telefoon beschikt over liefst 16GB werkgeheugen en 512GB opslag. De goedkoopste Flip 8 heeft maar 12/256GB.

de motorola razr 60 ultra met houten achterkant in handen.

Daarnaast krijg je een enorm scherm van 7 inch aan de buitenkant, dat een piekhelderheid van 4500 nits haalt. Dankzij de verversingssnelheid van 165Hz ziet het beeld er zeer soepel uit. De achilleshiel is wederom het updatebeleid: Motorola belooft vanaf de release gerekend drie nieuwe versies van Android en vier jaar beveiligingspatches. Daar zijn er anno 2026 nog respectievelijk twee en drie van over.

Kun je daarmee leven? Dan koop je voor € 749,- heel veel klaptelefoon. Als je ook een nieuw abonnement nodig hebt, bespaar je nog meer.

Motorola Razr 60 Ultra deals

Abonnement
Los toestel

Motorola Razr 60 Ultra

250 min en 250 sms

40000MB (5G)

2 jaar

€ 7,15 p/m

Eenmalig toestel € 580,00

Gemiddeld p/m: € 31,52

Bekijk bij Belsimpel
Lebara

Motorola Razr 60 Ultra

onbeperkt min en onbeperkt sms

12000MB (5G)

2 jaar

€ 5,00 p/m

Eenmalig toestel € 662,00

Gemiddeld p/m: € 32,79

Bekijk bij Belsimpel
50Plus Mobiel

Motorola Razr 60 Ultra

15000 min of 15000 sms

15000MB (5G)

2 jaar

€ 33,00 p/m

Eenmalig toestel € 14,00

Gemiddeld p/m: € 33,79

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe
Vergelijk alle Motorola Razr 60 Ultra abonnementen

Of je wacht gewoon even…

Mensen blijven mensen en soms wil je gewoon het nieuwste speeltje. Heb je tóch liever de Samsung Galaxy Z Flip 8? Gelukkig worden telefoons van Samsung altijd snel goedkoper. De adviesprijs is zoals gezegd 1299 euro, maar sommige winkels verkopen hem nu al voor € 1.149,-. De beste deals met een abonnement vind je hieronder.

Bekijk de Z Flip 8 bij Belsimpel

Bekijk de Z Flip 8 bij Belsimpel
Bekijk de Z Flip 8 bij KPN

Bekijk de Z Flip 8 bij KPN
Bekijk de Z Flip 8 bij Odido

Bekijk de Z Flip 8 bij Odido
Bekijk de Z Flip 8 bij Vodafone

Bekijk de Z Flip 8 bij Vodafone
Bekijk de Z Flip 8 bij Mobiel.nl

Bekijk de Z Flip 8 bij Mobiel.nl
Bekijk de Z Flip 8 bij MediaMarkt

Bekijk de Z Flip 8 bij MediaMarkt

Wie een los toestel in huis wil halen, kan terecht bij de volgende winkels.

Bekijk de Z Flip 8 bij Belsimpel

Bekijk de Z Flip 8 bij Belsimpel
Bekijk de Z Flip 8 bij MediaMarkt

Bekijk de Z Flip 8 bij MediaMarkt
Bekijk de Z Flip 8 bij Bol

Bekijk de Z Flip 8 bij Bol
Bekijk de Z Flip 8 bij Coolblue

Bekijk de Z Flip 8 bij Coolblue
Bekijk de Z Flip 8 bij Samsung

Bekijk de Z Flip 8 bij Samsung
Bekijk de Z Flip 8 bij Mobiel.nl

Bekijk de Z Flip 8 bij Mobiel.nl
Bron afbeelding: Samsung
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