Deze 4 Samsung Galaxy Z Flip 8 alternatieven zijn véél goedkoper

Wel een klaptelefoon, maar niet de hoofdprijs betalen? Gelukkig zijn de meeste alternatieven voor de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 8 een stuk goedkoper. We lopen er vier met je langs.

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Goede alternatieven voor de Samsung Galaxy Z Flip 8

Het is geen geheim dat nieuwe smartphones momenteel erg duur zijn. Dat hebben we vooral te danken aan de hoge prijzen van werkgeheugen. Zo betaal je 1299 euro voor de Samsung Galaxy Z Flip 8, 100 euro meer dan vorig jaar. En dat terwijl het klaptoestel maar op een paar piepkleine punten verbeterd is.

Gelukkig is het mogelijk om flink wat euro’s in je zak houden door voor één van de onderstaande alternatieven voor de Samsung Galaxy Z Flip 8 te kiezen. Zo kun je wél klappen, maar hou je je spaarvarken te vriend.

1. Samsung Galaxy Z Flip 7

Het meest logische alternatief is, uiteraard, de Galaxy Z Flip 7. Dat toestel heeft dezelfde schermen, dezelfde accu en dezelfde camera’s als de Flip 8. Bovendien ontvang je nog zes jaar lang updates: tot de zomer van 2032. Je betaalt geen 1299 euro voor de Flip 7, maar ‘slechts’ € 829,-.

Wat lever je in als je voor deze oudere Flip kiest? Je krijgt een iets tragere processor en daarnaast is de Flip 8 net iets dunner (0,4 millimeter) en lichter (8 gram). Dat zijn geen verschillen waar wij steil van achteroverslaan. De Galaxy Z Flip 7 is op dit moment wat ons betreft een betere deal dan zijn opvolger. Hij is ook te krijgen met een abonnement, waarmee je soms nog meer kunt besparen.

2. Motorola Razr 70

Wil je vooral zo’n lekker compacte klaptelefoon en heb je geen behoefte aan de beste specificaties? Dan is de Motorola Razr 70 een uitstekend alternatief voor de Samsung Galaxy Z Flip 8. Ook dit toestel heeft een groot 6,9 inch-oled-scherm aan de binnenzijde dat er prachtig uitziet. Het display aan de buitenzijde is met 3,6 inch een stukje kleiner, maar nog altijd prima bruikbaar.

Je betaalt slechts € 574,- voor de Razr 70. Dat enorme prijsverschil zit vooral in de processor. Deze Motorola draait op een MediaTek Dimensity 7450X-chip en die is beduidend trager dan de Exynos 2600 van Samsung. Toch staat hij zeker zijn mannetje als je geen gamer bent of andere zware toepassingen draait. Simpelere taken gaan hem prima af.

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Bovendien biedt de Razr 70 een grotere accu dan de Flip 8 (4800 mAh in plaats van 4300 mAh). De 50 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-groothoeklens zijn wel iets minder goed dan bij Samsung. Het updatebeleid is hooguit redelijk: drie nieuwe versies van Android en vier jaar beveiligingspatches. Samsung geeft je zeven jaar volledige ondersteuning.

3. Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

De Razr 70 is het goedkoopste klaptoestel op de markt, maar ook Samsung heeft een nog voordeligere optie dan de Flip 7: de Flip 7 FE. Die biedt een ouderwetser ontwerp, met een kleiner scherm aan de buitenzijde dat om de camera’s heenloopt. Die camera’s zelf zijn overigens gelijk aan die van de Flip 8.

Wel krijg je met met de FE een iets tragere Exynos 2400-chip en een kleinere accu van 4000 mAh. Daar staat een prima updatebeleid tegenover: ook met deze Flip ben je tot 2032 verzekerd van de nieuwste software en beveiligingspatches. Dat maakt hem wat ons betreft tot een betere koop dan de Razr 70 hierboven. Voor € 616,- is het toestel de jouwe. Met een abonnement kan hij nog voordeliger zijn.

4. Motorola Razr 60 Ultra

Ook bij Motorola loont het om voor een toestel van de vorige generatie te gaan. De Razr 60 Ultra is een klaptelefoon met veel toeters en bellen. Hij draait op een erg snelle Snapdragon 8 Elite-chip, heeft twee goede 50 megapixel-camera’s en een accu van 4700 mAh, die je met 68 watt sneller oplaadt dan welke Samsung dan ook. De telefoon beschikt over liefst 16GB werkgeheugen en 512GB opslag. De goedkoopste Flip 8 heeft maar 12/256GB.

Daarnaast krijg je een enorm scherm van 7 inch aan de buitenkant, dat een piekhelderheid van 4500 nits haalt. Dankzij de verversingssnelheid van 165Hz ziet het beeld er zeer soepel uit. De achilleshiel is wederom het updatebeleid: Motorola belooft vanaf de release gerekend drie nieuwe versies van Android en vier jaar beveiligingspatches. Daar zijn er anno 2026 nog respectievelijk twee en drie van over.

Kun je daarmee leven? Dan koop je voor € 749,- heel veel klaptelefoon. Als je ook een nieuw abonnement nodig hebt, bespaar je nog meer.

Of je wacht gewoon even…

Mensen blijven mensen en soms wil je gewoon het nieuwste speeltje. Heb je tóch liever de Samsung Galaxy Z Flip 8? Gelukkig worden telefoons van Samsung altijd snel goedkoper. De adviesprijs is zoals gezegd 1299 euro, maar sommige winkels verkopen hem nu al voor € 1.149,-. De beste deals met een abonnement vind je hieronder.

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