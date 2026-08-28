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Samsung Galaxy Z Flip 8 vs Galaxy S26: is een vouwbaar toestel het prijskaartje waard?

Mike Peek
Mike Peek
28 augustus 2026, 13:03
4 min leestijd
Samsung Galaxy Z Flip 8 vs Galaxy S26: is een vouwbaar toestel het prijskaartje waard?

Vouwbare smartphones zijn vaak duurder dan normale toestellen. Maar wat krijg je daarvoor terug? En wat lever je misschien wel in? We vergelijken de Samsung Galaxy Z Flip 8 vs de Galaxy S26.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy Z Flip 8 vs Galaxy S26

De Samsung Galaxy Z Flip 8 en Galaxy S26 delen een aantal eigenschappen. Zo draaien ze allebei op een snelle Exynos 2600-chip en hebben ze een (bescheiden) accu van 4300 mAh. Die laad je op met 25 watt of 15 watt als je dat draadloos doet.

Verder zijn er natuurlijk vooral veel verschillen, want de Flip 8 is een klaptelefoon die je opvouwt tot een compact pakketje. Dat kun je met de S26 beter niet proberen. We nemen de verschillen, voordelen en nadelen met je door in deze Samsung Galaxy Z Flip 8 vs Galaxy S26-vergelijking. Laten we beginnen met de belangrijkste specificaties.

Samsung Galaxy Z Flip 8

Samsung Galaxy Z Flip 8

vanaf € 818,-

Bekijk prijzen Bekijk Samsung Galaxy Z Flip 8
Algemeen

166.9 x 75.4 x 6.1 mm

180 gram

6.9 inch Dynamic Amoled scherm

120 Hz

50 MP 12 MP camera’s

10 MP selfiecamera

Samsung Exynos 2600

12 GB werkgeheugen

4300 mAh

Geen snelladen, 25 watt

Android 17 t/m Android 24 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2033 (verwacht)

Release: 08 / 2026

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26

vanaf € 669,-

Bekijk prijzen Bekijk Samsung Galaxy S26
Algemeen

149.6 x 71.7 x 7.2 mm

167 gram

6.3 inch Dynamic Amoled scherm

120 Hz

50 MP 12 MP 10 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Samsung Exynos 2600

12 GB werkgeheugen

4300 mAh

Geen snelladen, 25 watt

Android 16 t/m Android 23 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2033 (verwacht)

Release: 03 / 2026

1. Ontwerp en scherm

Het meest in het oog springende verschil tussen deze smartphones is natuurlijk de vorm. De Galaxy S26 is een normale smartphone met één, vrij compact 6,3 inch-oled-scherm. Dat haalt een helderheid van 2600 nits en is daarmee prima af te lezen in de zon.

De Flip 8 is, uitgeklapt, bijna twee centimeter langer en bijna vier millimeter breder. Er zit dan ook een veel groter 6,9 inch-oled-scherm in. Dat is fijn als je graag video’s kijkt op je telefoon, want die komen veel mooier uit. Houd er wel rekening mee dat je de vouw in het display af en toe zult zien zitten. Een ander nadeel is dat de toplaag veel zachter is en dus makkelijker beschadigt dan die van de Galaxy S26.

Daar staat een belangrijk voordeel tegenover: als je de Flip 8 dichtklapt is hij ondanks het grote scherm veel kleiner dan de S26 en glijdt hij zo je broekzak in. Aan de buitenzijde zit bovendien een tweede schermpje van 4,1 inch waarop je de meeste apps ook kunt gebruiken. Je hoeft het toestel dus niet altijd open te klappen.

Samsung Galaxy Z Flip 8 in het roze
De Samsung Galaxy Z Flip 8

2. Camera’s

Beide smartphones hebben een 50 megapixel-hoofdcamera, die van vergelijkbare kwaliteit zijn. Dat geldt niet helemaal voor de 12 megapixel-groothoeklens. Die gebruikt op de Galaxy S26 een grotere sensor en legt daardoor net iets fijnere kiekjes vast. Bovendien heeft de Galaxy S26 ook nog een 10 megapixel-telelens waarmee je 3x inzoomt. Die ontbreekt op de Flip 8.

Het klaptoestel heeft echter wel een belangrijke troef. Het tweede scherm van 4,1 inch loopt namelijk om de hoofdcamera en groothoeklens heen. Daardoor kun je deze ook gebruiken om selfies te maken. Die zullen een hogere kwaliteit hebben dan zelfportretten die je schiet met de selfiecamera van de Galaxy S26.

3. Hardware en software

Qua hardware is er eigenlijk geen verschil tussen deze smartphones. Ze draaien zoals gezegd allebei op een Exynos 2600-chip, die voor prima prestaties zorgt. Bovendien zit er in de goedkoopste varianten 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Tegen een meerprijs kun je ook kiezen voor 512GB.

Hoewel ook de batterijcapaciteit gelijk is, gaat de Galaxy S26 wel net iets langer mee op een volle accu. Dat heeft alles te maken met het grotere scherm van de Flip 8, dat meer energie kost. Als je alleen het kleine schermpje aan de buitenkant gebruikt gaat dat natuurlijk niet op, maar dat lijkt ons onwaarschijnlijk.

Samsung Galaxy S26 (Plus) review
Samsung Galaxy S26

De Flip 8 draait al op Android 17, terwijl de Galaxy S26 nog op Android 16 zit. Ze krijgen allebei zeven grote upgrades. De Flip eindigt dus op Android 24, de S26 op Android 23. Beveiligingspatches rollen voor beide telefoons uit tot ergens in 2033.

4. Prijs

De Samsung Galaxy Z Flip 8 heeft een adviesprijs van 1299 euro vs 999 euro voor de Galaxy S26. Zoals we altijd zien bij Samsung zijn die adviesprijzen echter weinig waard. Momenteel betaal je voor de Flip 8 € 818,- en voor de S26 € 669,-.

De Flip is dus niet eens zo heel veel duurder, terwijl je wel een veel groter scherm krijgt dat weinig ruimte inneemt. Daar staat tegenover dat het scherm makkelijker beschadigt en je het zonder telelens moet doen. Wat jij belangrijker vindt, is natuurlijk heel persoonlijk.

Wordt het de Flip 8? Dan profiteer je van toffe aanbiedingen als je tegelijk een abonnement afsluit.

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