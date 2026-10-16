Samsung Galaxy Z Flip 8 vs Motorola Razr 70 Ultra: wat is de beste klaptelefoon voor jou?

Met een vergelijkbare adviesprijs (1299 euro om 1399 euro) lenen deze foldables van Samsung en Motorola zich goed voor een vergelijking. Wij vertellen alles wat je wil weten. Dan maak jij zeker de juiste keuze.

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Samsung en Motorola: compacte klappers

Ingeklapt maak je gebruik van buitenschermen van 4,1 inch (Samsung) en 4 inch (Motorola). Op die manier maak je deze smartphones lekker klein en compact. Er zijn nog meer overeenkomsten, zoals de schermen aan de binnenkant van zo’n 6,9 inch.

Op designvlak denk je wellicht met redelijk identieke toestellen te maken te hebben. Maar wie onder de motorkap kijkt, ziet flinke verschillen. Wij lichten die uitgebreid toe, zodat je precies weet welk toestel beter bij jou (en je portemonnee) past!

Kies de Samsung als je… Kies de Motorola als je… Minder wil betalen De snellere chip wil Een lichter en dunner toestel wil Een veelzijdiger tweede scherm wil Het uitgebreidere ecosysteem wil Een grotere accu wil die sneller laadt Een beter updatebeleid wil Meer werkgeheugen wil

1. Ontwerp en scherm

Samsung heeft voor een slanker en lichter ontwerp gekozen dan Motorola. Met 180 gram om 199 gram scheelt dat toch wel iets. Je klapt de toestellen op dezelfde manier uit, namelijk verticaal. Dat geeft dat nostalgische gevoel van telefoons van ruim twintig jaar geleden, zoals de Motorola Razr V3 en Nokia 7200.

Wie zoekt naar een bijzonder design, kan eigenlijk niet om de Razr heen. Die is er in het paars, maar ook in een opvallende houttint. Ze hebben bovendien allebei een aparte structuur. De Flip koop je in het wit, donkergrijs of roze en voelt ‘gewoon’ glad aan. Toch is het vooral een kwestie van smaak welk toestel je meer aanspreekt.

Op schermgebied is er een duidelijke winnaar. De Motorola is niet alleen veelzijdiger – je draait er in tegenstelling tot de Samsung wél bijna alle apps op – maar is ook verfijnder. Zo ververst het scherm van de Razr 70 Ultra wat sneller (165Hz om 120Hz), kan het helderder (5000 nits om 2600 nits) en heeft het een hogere resolutie. Interessant detail: kijk je naar verschillende reviews, dan ontstaat het beeld dat de vouw in het Samsung-scherm iets minder zichtbaar is dan die in het scherm van de Motorola.

2. Hardware

Beide telefoons profiteren van een lekker snelle processor, maar de Snapdragon in de Motorola is nog wat rapper dan de Exynos-chip in de Samsung. Bovendien werken de processoren niet met dezelfde hoeveelheid RAM. De Razr 70 Ultra heeft een werkgeheugen van 16GB, terwijl de Z Flip 8 het met 12GB werkgeheugen moet doen. Dat verklaart ook deels het prijsverschil tussen de telefoons, waarover later meer.

Motorola is ook wat guller met interne opslag, want de fabrikant geeft kopers standaard 512GB geheugenopslag. De instapper van Samsung heeft de helft aan interne opslag, maar tegen een meerprijs krijg je de variant met 512GB.

3. Camera’s

Over het algemeen koop je een foldable niet voor de camera’s, toch kun je behoorlijke plaatjes schieten met de Samsung Z Flip 8 en Motorola Razr 70 Ultra. De Motorola heeft twee camera´s: een hoofdcamera van 50 megapixel en een groothoeklens met dezelfde resolutie. Wat opvalt aan de prestaties van de Razr is dat foto’s vaak erg kleurrijk zijn, met behoorlijk wat contrast. Dat zullen veel gebruikers prettig vinden omdat foto’s in zonnige omstandigheden echt van het scherm knallen.

De set-up van de Z Flip 8 is op voorhand iets minder. Hoewel die ook een hoofdcamera van 50 megapixel heeft, wordt die vergezeld door een groothoeklens van slechts 12 megapixel. Ondanks dat maakt de Samsung acceptabele foto’s met als sterkste punt de accurate kleurweergave. Selfies maken doet hij overigens als de beste.

Dat komt deels door de vormfactor van de smartphone: het tweede scherm loopt over de camera’s heen. Zo schiet je selfies met de hoge kwaliteit van de hoofdcamera en kun je jezelf zien terwijl je de foto maakt. Ook heb je de handige Flex Mode bij Samsung en Flex View bij Motorola. Zet de telefoon op een ondergrond in de gewenste hoek en maak (op afstand) selfies of groepsportretten.

4. Accuduur en opladen

De batterijcapaciteit van de Motorola is een tikkeltje groter dan die van de Samsung. We hebben het dan over 5000 mAh om 4300 mAh. Het verschil wordt groter als je kijkt naar de snelheden waarmee je de foldables weer voltankt. De Razr doet dat met 68 watt bedraad en 30 watt draadloos. Daar kan de Flip alleen maar van dromen. Die doet het een stuk rustiger aan met 25 watt (met kabel) en 15 watt (draadloos).

Ook hier zijn er sterke verschillen om rekening mee te houden. Ten eerste draait de Motorola op Android 16 uit de doos, terwijl de Samsung wel al de nieuwste software heeft (Android 17). Wie daar ook nog het updatebeleid bij optelt, ziet een overduidelijke winnaar in deze categorie: Samsung.

Zoals we inmiddels gewend zijn van de Zuid-Koreaanse vlaggenschepen, krijgen die maar liefst 7 jaar alle mogelijke updates. Dat betekent dat de klaptelefoon pas na de zomer van 2033 niet meer wordt ondersteund en je waarschijnlijk tot en met Android 24 aan upgrades mag verwachten. Dat is één van de belangrijkste redenen om voor de Flip te kiezen.

De Razr komt niet eens in de buurt. Die krijgt slechts drie Android-upgrades en vijf jaar aan beveiligingspatches. Daarmee kom je er een beetje bekaaid vanaf, zeker als je nog serieuze plannen hebt om je telefoon te verkopen of door te geven.

6. Prijzen

Wie de telefoons eerlijk wil vergelijken, moet uitgaan van een gelijke configuratie. Dat is echter lastig, want de Flip is niet verkrijgbaar met 16GB aan RAM. Wel kunnen we kijken naar de telefoons met allebei 512GB aan intern geheugen. De huidige prijzen voor de Motorola met 16+512GB en de Samsung met 12+512GB zijn 1.299,- euro en 859,- euro.

Dat scheelt dus best wel veel. Het prijsverschil zit ‘m dus niet alleen in de luxere configuratie, maar ook in de veelzijdigheid van het tweede scherm, de grotere accu (en rappere laadsnelheid), snellere chip en betere groothoeklens van de Motorola.

Ondanks dat de Samsung het moet afleggen op de hierboven genoemde pluspunten van de Razr, is de basis is nog steeds sterk. De software-ervaring, het updatebeleid en het feit dat de telefoon lichter, kleiner én beter betaalbaar is, maken de Flip een zeer interessante keuze.

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We hebben de Motorola Razr 70 Ultra ook al vergeleken met de voorganger van de Z Flip 8. Als je daar interesse in hebt, klik je verder naar onze Motorola Razr 70 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 7-vergelijking. Als je benieuwd bent naar hoe de instapper van de Galaxy S26-serie het doet vergeleken met de Galaxy Z Flip 8, hebben we ook goed nieuws: klik dan verder naar onze Samsung Galaxy Z Flip 8 vs Galaxy S26-vergelijking.