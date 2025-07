Dit zijn de 4 beste alternatieven voor de Samsung Galaxy Z Fold 7

Omdat de Samsung Galaxy Z Fold 7 behoorlijk duur is, ben je misschien op zoek naar goede alternatieven. Dat treft, want in dit artikel zetten we de vier beste voor je op een rij!

Samsung Galaxy Z Fold 7 alternatieven

Samsung heeft de Galaxy Z Fold 7 flink verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Hij is een stuk dunner en lichter, waardoor hij je hem gemakkelijker gebruikt als een normale smartphone. Maar natuurlijk heb je nog altijd toegang tot het grotere 8 inch-scherm aan de binnenkant. Bovendien beschik je over een fonkelnieuwe 200 megapixel-hoofdcamera.

Daar betaal je wel voor, want met een adviesprijs van 2099 euro is het toestel niet bepaald goedkoop. Daarom zette we vier goede alternatieven voor de Samsung Galaxy Z Fold 7 op een rij.

1. Google Pixel 9 Pro Fold

Met 257 gram is de Google Pixel 9 Pro Fold een stuk zwaarder dan de Fold 7 en hij is ook behoorlijk veel dikker. Toch vinden we het een fijn apparaat, mede dankzij de fraaie en zeer heldere schermen. De accu is met 4650 mAh zo’n 250 mAh groter dan die van Samsung, maar laadt wel nog iets trager op. Ook kan de Tensor G4-chip niet tippen aan de Snapdragon 8 Elite-chip uit de Fold 7.

Daar staat tegenover dat we de voorkeur geven aan de camera’s van de Pixel 9 Pro Fold. Ook het kale Android op dit toestel kan ons bekoren, net als het uitstekende updatebeleid. Omdat hij al een tijdje op de markt is, haal je de Pixel bovendien een stuk voordeliger in huis.

2. Samsung Galaxy Z Fold 6

De Samsung Galaxy Z Fold 6 doet in vergelijking met zijn opvolger inmiddels een beetje ouderwets aan. De schermen zijn kleiner en het apparaat is een stuk dikker. Daar staat tegenover dat hij bijna de helft (!) goedkoper is. Wie uiterlijk minder belangrijk vindt, moet hem daarom zeker overwegen.

Dankzij de Snapdragon 8 Gen 3-chip blijft de Fold 6 namelijk erg rap. De accu is met 4400 mAh net zo groot als die van de Fold 7 en ook deze oudere vouwtelefoon is prima bestand tegen water. De drie camera’s zullen geen prijzen winnen, maar schieten in de meeste omstandigheden prima foto’s. Dankzij Samsungs goede updatebeleid mag je tot minimaal 2031 updates verwachten.

3. Honor Magic V3

Zin in een meer exotisch uitstapje? De Honor Magic V3 is ook een prima alternatief voor de Samsung Galaxy Z Fold 7. Hij oogt zeer modern en is maar net iets dikker dan de Fold. De Snapdragon 8 Gen 3-chip is weliswaar ouder, maar staat nog jaren zijn mannetje. Bovendien zijn de schermen vrijwel net zo groot en goed.

Op sommige vlakken streeft Honor de concurrent uit Zuid-Korea zelfs voorbij. De accu is met 5150 mAh flink groter en hij laadt met 66 watt bijna drie keer zo snel op. Ook fotografen hoeven zich niet bekocht te voelen.

Met een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-telelens en 40 megapixel-groothoeklens schiet je in alle omstandigheden prima foto’s. De Magic V3 is bovendien honderden euro’s goedkoper dan de Fold 7.

4. Samsung Galaxy S25 Ultra

Wie nog twijfelt of hij überhaupt wel een vouwtelefoon wil, kan ook eens bij de Samsung Galaxy S25 Ultra kijken. Voor een veel lager bedrag dan de Fold 7 krijg je dezelfde, razendsnelle Snapdragon 8 Elite-chip en een schitterend 6,9 inch-oled-scherm. Dat is bovendien ontspiegeld, waardoor je veel minder last hebt van reflecties. Ook zie je natuurlijk geen vouw in dit display.

Je mist uiteraard het nog grotere scherm van de Fold, maar hebt wel betere camera’s én een ingebouwde S Pen om aantekeningen mee te maken. Bovendien is de accuduur in de meeste gevallen een stuk beter. Het grootste voordeel? Voor de prijs van één Fold 7 koop je twee Ultra’s.

Toch liever de Galaxy Z Fold 7?

Koop je tóch liever zo’n glimmende nieuwe Galaxy Z Fold 7? Snappen we helemaal! Tot en met 27 juli krijg je van Samsung de variant met 512GB opslag voor de prijs van 256GB. Als je het topmodel met 1TB bestelt, ontvang je 150 euro korting. KPN geeft je ook nog eens 300 euro extra inruilwaarde. Wees er dus snel bij, want deze actie loopt bijna af.