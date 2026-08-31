Galaxy Z Fold 8 Ultra vs S26 Ultra: welke heeft de beste camera en accu?

Mike Peek
Mike Peek
31 augustus 2026, 19:11
3 min leestijd
Galaxy Z Fold 8 Ultra vs S26 Ultra: welke heeft de beste camera en accu?

Twijfel je tussen de twee Ultra’s van Samsung? In deze Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs S26 Ultra-vergelijking kijken we specifiek naar het verschil in camera’s en accu.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs S26 Ultra

De Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra en de Galaxy S26 Ultra zijn twee heel verschillende smartphones. De ene is een vouwbaar toestel met een groot extra scherm aan de binnenzijde, terwijl de andere een traditionele telefoon is.

Misschien lijkt het tweede scherm van de Fold je heel handig, maar ben je benieuwd of je veel opgeeft qua camera’s en batterijduur in vergelijking met de S26 Ultra. Daar zijn vouwbare smartphones doorgaans namelijk niet zo sterk in. Precies die twee aspecten behandelen we in deze Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs S26 Ultra-vergelijking. Maar we beginnen met de technische specificaties.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

vanaf € 1.549,-

Bekijk prijzen Bekijk Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Algemeen

158.4 x 143.2 x 4.1 mm

214 gram

8 inch Dynamic Amoled scherm

120 Hz

200 MP 50 MP 10 MP camera’s

10 MP selfiecamera

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 GB werkgeheugen

5000 mAh

Snelladen, 60 watt

Android 17 t/m Android 24 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2033 (verwacht)

Release: 08 / 2026

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

vanaf € 938,99

Bekijk prijzen Bekijk Samsung Galaxy S26 Ultra
Algemeen

163.6 x 78.1 x 7.9 mm

214 gram

6.9 inch Dynamic Amoled scherm

120 Hz

200 MP 50 MP 50 MP 10 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 GB werkgeheugen

5000 mAh

Snelladen, 60 watt

Android 16 t/m Android 23 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2033 (verwacht)

Release: 03 / 2026

Camera’s

De Galaxy S26 Ultra is de beste cameratelefoon van Samsung. De hoofdcamera biedt een resolutie van 200 megapixel en gebruikt een grote sensor. Diezelfde camera zit óók in de Fold 8 Ultra, maar toch schiet je er geen identieke plaatjes mee. Op de S26 Ultra zit er namelijk een lens voor deze camera met een diafragma van f/1.4. De lens van de Fodl 8 Ultra heeft een diafragma van f/1.7. Simpel gezegd laat de S26 Ultra meer licht binnen, waardoor je er vooral in het donker iets mooiere foto’s mee maakt.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra review
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Beide smartphones hebben verder een 50 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens waarmee je 3x optisch inzoomt. Deze zijn exact hetzelfde. De S26 Ultra biedt nog een tweede telelens waarmee je het beeld 5x dichterbij haalt.

De Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra heeft dus prima camera’s, zeker voor een vouwbaar toestel, maar geeft wel toe op de S26 Ultra. De hoofdcamera laat minder licht binnen en de tweede telelens met 5x zoom ontbreekt.

Accu

Dan kijken we naar de accuduur. De Fold 8 Ultra heeft een batterij van 5000 mAh. Dat is 600 mAh meer dan zijn voorganger, de Fold 7. Het is ook precies evenveel als de S26 Ultra. Maar het wil niet zeggen dat deze smartphones even lang meegaan.

De Fold 8 Ultra heeft immers een enorm scherm aan de binnenkant dat veel energie slurpt. Als je dus veel op dat grote display zit, zal de Fold een paar uur eerder leeglopen dan de S26 Ultra. Wanneer je vooral het kleinere scherm aan de buitenkant gebruikt is het verschil veel kleiner. Maar ja, waarom zou je dan een vouwbare telefoon kopen?

Samsung Galaxy S26 Ultra review
Samsung Galaxy S26 Ultra

De S26 Ultra kan snelladen met 60 watt, waardoor hij na ongeveer drie kwartier weer helemaal gevuld is. De Fold 8 Ultra haalt 45 watt en heeft daar plusminus een uur voor nodig. Draadloos laden kan natuurlijk ook: met 25 watt op de S26 Ultra en met 20 watt op de Fold 8 Ultra.

Prijs

Als het je puur om de camera’s en accu gaat, is de Galaxy S26 Ultra een betere keuze. Zeker als je het prijsverschil in overweging neemt. Voor de S26 Ultra betaal je momenteel € 938,99, terwijl je voor de Galaxy Z Fold 8 Ultra € 1.489,- kwijt bent.

Soms profiteer je wel van mooie aanbiedingen als je tegelijk een abonnement afsluit. Zo krijg je bij veel providers een smartwatch van Samsung cadeau als je voor de Galaxy Z Fold 8 Ultra kiest.

Bekijk de Fold 8 Ultra bij KPN voor 1968 euro (Galaxy Watch8 Classic cadeau)

Bekijk de Fold 8 Ultra bij KPN voor 1968 euro (Galaxy Watch8 Classic cadeau)
Bekijk de Fold 8 Ultra bij Vodafone voor 1872 euro (Galaxy Watch8 Classic cadeau)

Bekijk de Fold 8 Ultra bij Vodafone voor 1872 euro (Galaxy Watch8 Classic cadeau)
Bekijk de Fold 8 Ultra bij Odido voor 1855 euro (Galaxy Watch8 Classic cadeau)

Bekijk de Fold 8 Ultra bij Odido voor 1855 euro (Galaxy Watch8 Classic cadeau)
Vergelijk alle Fold 8 Ultra-abonnementen

Vergelijk alle Fold 8 Ultra-abonnementen

Maar ook als je voor de S26 Ultra gaat, zijn er mooie deals te scoren.

Bekijk de S26 Ultra bij Odido voor 1055 euro

Bekijk de S26 Ultra bij Odido voor 1055 euro
Bekijk de S26 Ultra bij KPN voor 1152 euro (Galaxy Chromebook Go cadeau)

Bekijk de S26 Ultra bij KPN voor 1152 euro (Galaxy Chromebook Go cadeau)
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Bekijk de S26 Ultra bij Vodafone voor 1104 euro (Tab A11 Plus cadeau)
Vergelijk alle S26 Ultra abonnementen

Vergelijk alle S26 Ultra abonnementen
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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

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