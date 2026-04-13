Deze 3 Samsung-smartphones hebben de beste camera’s

Mike Peek
13 april 2026, 14:59
2 min leestijd
Zoek je de Samsung-smartphone met de beste camera’s? We zetten er drie voor je op een rij in verschillende categorieën. Dat wordt lekker kiekjes schieten!

Samsung-smartphones met de beste camera’s

Met vrijwel elke Samsung maak je prima foto’s, maar er zit natuurlijk wel verschil tussen de vele toestellen van de Koreaanse fabrikant. Over het algemeen geldt: hoe meer je uitgeeft, hoe mooier je foto’s worden. Toch gaat die regel niet helemáál op, want op (peperdure) vouwbare telefoons zijn de camera’s vaak juist iets minder goed.

Vandaar dat we onderscheid maken tussen verschillende groepen. Dit zijn de drie smartphones van Samsung met de beste camera’s in de categorie high-end, middenklasse en foldable.

1. Beste high-end: Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra review

De absolute koning van de camera’s is natuurlijk de Samsung Galaxy S26 Ultra. Het is de enige smartphone van Samsung met vier camera’s achterop. De belangrijkste daarvan heeft een resolutie van 200 megapixel en laat meer licht binnen dan de vorige generatie. Daardoor kun je er ook ’s nachts prima mee fotograferen.

De S26 Ultra heeft daarnaast een 50 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes en maar liefst twéé telelenzen: eentje met 3x optische zoom en eentje met 5x optische zoom. Je kunt daarmee in alle omstandigheden fijne kiekjes schieten. Voor fotografiefanaten is de Ultra hét Samsung-toestel. Los koop je hem voor € 1.069,90. Je kunt vaak geld besparen door de telefoon in combinatie met een abonnement aan te schaffen:

Bekijk de S26 Ultra bij KPN voor 1152 euro

Bekijk de S26 Ultra bij Vodafone voor 1080 euro

Bekijk de S26 Ultra bij Odido voor 1085 euro

Vergelijk alle S26 Ultra abonnementen

2. Beste middenklasser: Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE review

Is je budget iets kleiner, maar wil je wel een telelens om mee in te zoomen? Dan is de Samsung Galaxy S25 FE een goede optie. Voor € 493,- koop je een heel complete smartphone met een prima chip, mooi scherm en drie bruikbare camera’s op de achterzijde. Naast de 50 megapixel-hoofdcamera zijn dat een 12 megapixel-groothoeklens en dus een telelens. Die heeft een bescheiden resolutie van 8 megapixel, maar iets is beter dan niets.

De Galaxy S25 FE is daarmee een betere keuze dan de Galaxy A57, die niet over een zoomcamera beschikt. Dat toestel is bovendien veel trager. Hieronder vind je de beste deals voor de S25 FE als je tegelijk een abonnement afsluit:

Ontdek voor 552 euro

Ontdek voor 528 euro

Ontdek voor 480 euro

Ontdek voor 552 euro

Vergelijk alle S25 FE abonnementen

3. Beste foldable: Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 review

Ben je gecharmeerd van een vouwbare smartphone? Dat snappen we, want zo’n groot scherm is natuurlijk erg lekker. En de Samsung Galaxy Z Fold 7 is zo dun en licht dat je het verschil met een normaal toestel amper voelt. Met € 1.469,- is hij zeker niet goedkoop, maar daar krijg je een zeer complete en snelle telefoon voor terug.

Bovendien heeft de Fold 7 prima camera’s. De 200 megapixel-hoofcamera is zelfs bijna dezelfde als op de S26 Ultra, al laat hij net iets minder licht binnen. Daarnaast schiet je wijdere plaatjes met de 12 megapixel-groothoeklens en zoom je 3x in met de 10 megapixel-telecamera. Check de beste abonnementen hier:

Samsung Galaxy Z Fold 7 deals

Abonnement
Los toestel

Samsung Galaxy Z Fold 7

120 min of 120 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 56,50 p/m

Eenmalig toestel € 244,00

Gemiddeld p/m: € 66,87

Bekijk bij Belsimpel
Odido

Samsung Galaxy Z Fold 7

150 min en onbeperkt sms

onbeperktMB (5G)

2 jaar

€ 57,50 p/m

Eenmalig toestel € 274,00

Gemiddeld p/m: € 69,12

Bekijk bij Belsimpel
Vodafone
Vergelijk alle Samsung Galaxy Z Fold 7 abonnementen
Smartphones koopadviezen Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 FE Samsung Galaxy Z Fold 7 Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

Gaan de prijzen van Samsung de komende jaren omhoog?

Gaan de prijzen van Samsung de komende jaren omhoog?

6 april 2026

Na deze vergelijking weet je het: Samsung S26 Ultra of Google Pixel 10 Pro

Na deze vergelijking weet je het: Samsung S26 Ultra of Google Pixel 10 Pro

24 maart 2026

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra: de 6 grootste verschillen

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra: de 6 grootste verschillen

17 maart 2026

Vergelijking: is de Samsung Galaxy S26 Ultra veel beter dan de S23 Ultra?

Vergelijking: is de Samsung Galaxy S26 Ultra veel beter dan de S23 Ultra?

12 maart 2026

Samsung Galaxy S26 Ultra
