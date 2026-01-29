Samsung vs Google Pixel: welke smartphone past het best bij jou?

Wordt het een Samsung of toch een Google Pixel? In deze collectievergelijking zetten we populaire toestellen tegenover elkaar en nemen we ook verschillen in onder meer software met je door.

Samsung vs Google Pixel: een vergelijking

Samsung en Google zijn twee van de bekendste fabrikanten van Android-telefoons. Ze zetten allebei stevig in op AI-functies, maar kiezen bij hun toestellen toch ook voor een fundamenteel andere aanpak. Waar Samsung bijvoorbeeld kiest voor supersnelle hardware, doet Google het met zijn eigen Tensor-chips doorgaans iets rustiger aan.

In dit artikel nemen we de verschillen in filosofie tussen Samsung en Google met je door. Vervolgens zetten we de meest populaire toestellen tegenover elkaar.

Kaal Android vs One UI

Google is de maker van Android. Het zal je dan ook niet verbazen dat Pixel-toestellen draaien op een kale versie van dit besturingssysteem. Die is volledig geoptimaliseerd voor deze telefoons, waardoor ze ondanks de relatief bescheiden hardware erg soepel aanvoelen. Een ander voordeel is dat updates direct beschikbaar zijn zodra Google ze uitbrengt.

Daar moet je bij Samsung vaak langer op wachten. Het duurde bijvoorbeeld vele maanden voor Android 15 werd uitgerold voor Galaxy-telefoons. Pixel draaiden die versie toen al een hele poos.

Samsungs One UI-schil

De reden daarvoor is One UI. Dat is de softwareschil die Samsungs over het kale Android heen legt. Die moet eerst worden aangepast voor updates kunnen worden uitgebracht. De software voelt ook iets drukker aan en vraagt meer van de hardware.

Wel biedt Samsung met One UI functies aan die in het kale Android niet te vinden zijn. Zo is multitasken op een Galaxy-telefoon iets makkelijker en bovendien zijn er veel meer mogelijkheden om je toestel te personaliseren. Ook biedt Samsung eigen versies aan van apps die Google ook al meelevert. Denk aan een eigen browser en Notes-app.

Dat voelt soms wat dubbelop, maar sommige mensen vinden de apps van Samsung fijner werken. Het updatebeleid is overigens gelijk: je mag bij bijna alle smartphones van deze merken rekenen op zeven jaar volledige ondersteuning.

Hoeveelheid smartphones

Samsung is de populairste maker van Android-smartphones. Het bedrijf heeft die positie onder andere behaald door in iedere prijscategorie één of meerdere toestellen aan te bieden. Je kunt kiezen voor een topper als de Galaxy S25 Ultra, maar ook voor een heel goedkope telefoon als de Galaxy A07, die je scoort voor minder dan 150 euro. Daarnaast verkoopt de Koreaanse fabrikant natuurlijk ook vouwbare toestellen als de Galaxy Z Flip 7.

Google is van oudsher een dienstenbedrijf en biedt veel minder hardware aan. Echte budgetsmartphones hoef je van Google niet te verwachten. Je hebt dus simpelweg minder te kiezen als je een Google Pixel wil aanschaffen. Dat is niet per se erg, want het vermindert de keuzestress.

Laten we eens wat populaire smartphones tegenover zetten.

Samsung Galaxy Fold 7

High-enders: Samsung Galaxy S25 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL

Kies de Samsung als je Kies de Google Pixel als je De snelste chip wil De beste camera’s wil De beste accuduur wil Een schone Android-ervaring wil Een stylus wil gebruiken Het felste scherm wil De beste speakers wil Magnetisch draadloos wil opladen

De Samsung Galaxy S25 Ultra is de meest luxe smartphone die de Koreaanse fabrikant aanbiedt. Hij heeft niet alleen de snelste chip, maar ook een fraai, ontspiegeld scherm én een ingebouwde S Pen waarmee je (aan)tekeningen maakt. Voor fotografen is de Ultra ook een aantrekkelijk toestel, met een 200 megapixel-hoofdcamera, een groothoeklens en twee telelenzen om mee in te zoomen. Daarnaast klinken de speakers uitstekend.

Op veel (hardware)terreinen kan de Google Pixel 10 Pro XL niet aan de Galaxy S25 Ultra tippen. De Tensor G5-chip is een stuk trager, de accuduur is minder goed en het toestel laadt ook minder snel op. Wel geven we op cameragebied toch de voorkeur aan de Pixel. Hoewel hij één telelens minder heeft, zijn we meer gecharmeerd van Google’s beeldverwerking. Die spuwt iets realistischere plaatjes uit, met minder overdreven kleuren.

Ook haalt het scherm van de Pixel 10 Pro XL een beduidend hogere helderheid dan dat van de S25 Ultra. In de meeste omstandigheden zijn ze allebei prima af te lezen, maar in de felle zon oogt de Pixel net wat feller. Een ander voordeel is dat de Pixel over ingebouwde magneten beschikt. Dat maakt draadloos opladen een stuk eenvoudiger omdat het toestel vanzelf op de lader vastklikt.

De prijzen dan. Voor de S25 Ultra betaal je momenteel € 959,-, terwijl je voor de Pixel 10 Pro XL € 847,- kwijt bent.

Luxe midrangers: Samsung Galaxy S25 FE vs Google Pixel 10

Kies de Samsung als je Kies de Google Pixel als je De snelste chip wil Verder wil kunnen zoomen Dunnere schermranden wil Een schone Android-ervaring wil 8K-video wil schieten Een betere vingerafdrukscanner wil Een groter scherm wil Een feller scherm wil

Hoef je niet het beste van het beste, maar wil je ‘gewoon’ een goede smartphone waar je jaren mee vooruit kunt? Ook dan hebben Samsung en Google een geschikt toestel voor je. Bij Samsung gaat het om de Galaxy S25 FE, de goedkoopste telg uit de S25-familie. Hij heeft een fraai 6,7 inch-oled-scherm en een snelle Exynos 2400-chip. Je betaalt er momenteel € 486,78 voor.

Google zet daar de normale Pixel 10 (€ 544,-) tegenover. Die is met zijn 6,3 inch-display duidelijk een slag kleiner, maar dat haalt wel weer een hogere helderheid. De Tensor G5-chip is trager dan de processor die Samsung gebruikt. Dat zul je vooral merken tijdens het spelen van games.

De accuduur van deze smartphones is behoorlijk vergelijkbaar. Eén volle dag gebruik moet je meestal wel redden, maar veel meer hoef je niet te verwachten. De S25 FE laadt met 45 watt sneller op dan de Pixel 10 (30 watt). Draadloos is dat bij beide telefoons 15 watt.

Qua camera’s zijn de telefoons ook vergelijkbaar. Je krijgt een hoofdcamera met hoge resolutie, een groothoeklens voor wijdere plaatjes en een telelens om mee in te zoomen. Die laatste biedt bij Samsung 3x optische zoom, bij Google 5x. Kwalitatief zijn de camera’s subtoppers. Je schiet er prima foto’s mee, maar de S25 Ultra en Pixel 10 Pro XL hierboven doen het duidelijk beter.

Uiterlijk geven we duidelijk de voorkeur aan de S25 FE. Hij is een stuk dunner, heeft ook dunnere randen en weegt ondanks het grotere scherm ook nog eens minder: 190 gram vs 204 gram.

Betaalbare midrangers: Samsung Galaxy A56 vs Google Pixel 9a

Kies de Samsung als je Kies de Google Pixel als je Het grootste scherm wil De snelste chip wil Sneller wil kunnen opladen Een compacte smartphone wil Dunne schermranden wil Een fel scherm wil Een macrocamera wil De grootste accu wil

De goedkoopste smartphone die Google verkoopt, is de Pixel 9a. Die heeft net als de Pixel 10 hierboven een 6,3 inch-oled-scherm dat zeker voor deze prijsklasse erg fel is. Wel zijn de randen rond het scherm bijzonder dik. Dat zorgt voor een ietwat ouderwets uiterlijk.

Samsungs Galaxy A56 ziet er een stuk moderner uit. Hij is met een scherm van 6,7 inch ook een slag groter. Wel is het display een stuk minder fel. En waar we tot nu toe steeds zagen dat telefoons van Samsung sneller waren dan die van Google zijn de rollen hier omgedraaid. De Pixel is met met zijn Tensor G4 beduidend rapper dan de A56. Vooral de gpu presteert een stuk beter, wat belangrijk is als je graag gamet.

In deze prijsklasse hoef je geen telelens te verwachten. Beide telefoons hebben wel een vergelijkbare hoofdcamera en groothoeklens. De Galaxy A56 voegt daar nog een macrolens aan toe, maar het nut daarvan is zeer beperkt.

De Pixel 9a (5100 mAh) heeft een iets grotere accu dan de Galaxy A56 (5000 mAh), maar tot een groot verschil in accuduur leidt dat niet. Dit zijn telefoons waar je de dag prima mee doorkomt, maar die wel elke avond aan de lader moeten. Opladen gaat met de A56 (45 watt) een stuk sneller dan met de Pixel 9a (23 watt). Wel kun je laatstgenoemde ook draadloos opladen met 7,5 watt. Dat is met de Galaxy A56 niet mogelijk.

Voor de Galaxy A56 betaal je momenteel € 289,99. De Pixel 9a is met € 338,- iets duurder.

Vouwbare smartphones: Samsung Galaxy Z Fold 7 vs Pixel 10 Pro Fold

Kies de Samsung als je Kies de Google Pixel als je Een dunnere smartphone wil Een grotere accu wil De snelste chip wil Fellere schermen wil Betere camera’s wil Een kale versie van Android wil in 8K wil kunnen filmen Een waterdichte ‘foldable’ wil

Van voordelige middenklassers gaan we naar de duurste smartphones die Samsung en Google verkopen. We hebben het uiteraard over vouwbare telefoons. De Galaxy Z Fold 7 is flink verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Het is met 4,2 millimeter nu één van de dunste toestellen in zijn soort. Hij weegt bovendien maar 215 gram, wat evenveel is als een normale smartphone.

De Pixel 10 Pro Fold is met 5,2 millimeter en 258 gram duidelijk minder gepolijst. Ook kan de Tensor G5-chip niet tippen aan de Snapdragon 8 Elite die de Fold 7 gebruikt. Daarnaast biedt de Samsung net iets betere camera’s dan de telefoon van Google.

Moet je dus voor de Fold 7 gaan? Wij zouden zeggen van wel, hoewel hij met € 1.479,- iets duurder is dan de Pixel 10 Pro Fold. Daar betaal je momenteel € 1.313,- voor.

De Pixel 10 Pro Fold heeft overigens wel enkele voordelen. Het belangrijkste is dat hij dankzij de IP68-certificering volledig water- en stofdicht is. Dat kan de Fold 7 niet zeggen. Die is wel bestand tegen water, maar stof kan nog gewoon naar binnen kruipen.