Samsung vs OnePlus: vergelijking van twee topmerken

Twijfel jij bij de aanschaf van je volgende smartphone tussen een Samsung of OnePlus? Wij nemen de grootste verschillen tussen de high-enders, luxe midrangers en betaalbare middenmoters van deze merken met je door.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Drie vergelijkingen tussen Samsung en OnePlus

In dit koopadvies vergelijken we de duurste Samsung (de Galaxy S25 Ultra) en de meest exclusieve OnePlus die je momenteel kunt kopen (de OnePlus 15) met elkaar. Verder bespreken we de verschillen tussen de Galaxy S25 FE en de OnePlus 15R, twee luxe midrangers die ook meer dan de moeite waard zijn.

We sluiten af met onze vergelijking van twee goedkopere, maar nog steeds sterke middenmoters van beide merken (OnePlus Nord 5 vs Samsung Galaxy A56). Zo weet je precies welke Samsung of OnePlus het best bij jou en je portemonnee past. Lees snel verder of gebruik de handige inhoudsopgave!

Absolute high-enders: Samsung Galaxy S25 Ultra vs OnePlus 15

Kies voor de Samsung voor… Kies voor de OnePlus voor… De beste cameraprestaties De beste accuduur Het beste updatebeleid De beste laadprestaties Het beste scherm De beste chipset Een echte all-round smartphone De betaalbaardere optie

Samsung S25 Ultra OnePlus 15

Samsung Galaxy S25 Ultra

Bij de lancering van dit absolute toptoestel begin 2025 moest je nog diep in de buidel tasten. Samsung vroeg destijds 1449 euro voor de Galaxy S25 Ultra (256GB). Begin 2026 is de prijs fors gedaald, naar momenteel € 965,50. Dat is nog steeds een smak geld, maar je krijgt er ook een heleboel voor. De Samsung is namelijk een echte all-rounder.

Met een modern ontwerp, snelle chip en nieuwe software met handige AI-functies heb je een toestel te pakken om de komende jaren nog volop mee vooruit te kunnen. Ook doet Samsung waar het om bekendstaat: de S25 Ultra voorzien van een uitgebreide set topcamera’s en het fraaiste scherm. Het updatebeleid mag zeker niet onvermeld blijven. Dat is met zeven jaar aan Android-versies en beveiligingsupdates weer uitstekend.

OnePlus 15

Het paradepaardje van OnePlus is eind vorig jaar gelanceerd voor 949 euro (256GB). Inmiddels is de prijs gedaald naar € 899,-. Daarmee ben je goedkoper uit dan de hierboven besproken S25 Ultra. De focus van de OnePlus 15 is anders dan bij S25 Ultra. De grootste verschillen staan hieronder, zodat jij de beste keus maakt.

Met de snelste chipset en een dikke batterij van 7300 mAH zet OnePlus in op ruwe snelheid en (laad)prestaties. Daarin blinkt de OnePlus in uit vergeleken met de S25 Ultra. Die troeven zullen vooral fanatieke gamers aanspreken. Maar ook voor alledaagse taken is de OnePlus 15 een echte krachtpatser. Het display is prima, maar niet zo goed als de Samsung. Ook qua updatebeleid en camera’s wint de Ultra de strijd.

Voor een nog uitgebreidere vergelijking tussen deze twee toppers, lees je het artikel van redacteur Mike. Daarin vind je ook de belangrijkste specificaties en de beste deals.

Luxe midrangers: Samsung Galaxy S25 FE vs OnePlus 15R

Kies voor de Samsung voor… Kies voor de OnePlus voor… De optie om draadloos te laden De beste accuduur Het beste updatebeleid De beste laadprestaties De beste cameraprestaties De beste chipset Een echte all-round smartphone Een hogere ververssnelheid

Samsung Galaxy S25 FE OnePlus 15R

Samsung Galaxy S25 FE

De Samsung Galaxy S25 FE is de goedkopere versie van de reguliere S25 met een wat groter scherm. Sinds september 2025 haal je de S25 FE in huis. Destijds voor 749 euro, maar dat betaal je niet meer: de huidige prijs is € 495,-. Daarmee ben je veel voordeliger uit dan met de eerder genoemde absolute high-enders. Wat krijg je daar dan voor?

Nou, gewoon een goede smartphone. De verbeteringen ten opzichte van z’n voorganger zijn niet spectaculair, maar er zijn genoeg pluspunten te noemen. De telefoon heeft lekker dunne schermranden, een prima chip en dito batterij. De S25 FE voelt over het algemeen vlot aan en krijgt net als veel andere Samsung-modellen lang updates. De prijs-kwaliteitverhouding van de FE maakt ‘m een geweldige keuze voor veel gebruikers.

OnePlus 15R

Het kleinere broertje van de OnePlus 15 is sinds zijn lancering licht in prijs gedaald, naar € 699,- (256GB) anno 2016. Voor een tientje meer heb je trouwens de 512GB-versie, dus dat is een no-brainer. Wat heeft de OnePlus 15R tegenover de meer dan uitstekende S25 FE te stellen? En is de OnePlus de hogere aanschafprijs waard?

Met de 15R heb je een toestel te pakken dat je veel minder vaak hoeft te laden. Ook heeft-ie meer werkgeheugen en een hogere ververssnelheid dan de S25 FE. Op cameragebied moet je wel weer bij de S25 FE zijn. Wie draadloos laden en een beter updatebeleid belangrijk vindt trouwens ook. Maak je weinig foto’s en laad je nooit draadloos? Dan kan de OnePlus de interessantere optie zijn vanwege z’n (laad)snelheid.

Samsung Galaxy A56 OnePlus Nord 5

Betaalbare midrangers: Samsung Galaxy A56 vs OnePlus Nord 5

Kies voor de Samsung voor… Kies voor de OnePlus voor… Het beste updatebeleid De beste accuduur De betere water- en stofbescherming De beste chipset De veelzijdigere camera’s De beste selfie-camera De betaalbaardere optie De hoogste schermhelderheid

Samsung Galaxy A56

We gaan door met de laatste vergelijking. Met allereerst een zeer betaalbare Samsung: de Galaxy A56. Deze is alleen in 128 en 256GB verkrijgbaar en dus niet in een 512GB-variant zoals bij de vier toestellen hierboven en de Nord 5 hieronder. Wat kun je precies voor € 339,62 (256GB) van Samsung verwachten en voor wie is dit een goede koop?

De A56 is een toestel met amper grote minpunten. Dat is gezien zijn betaalbaarheid best knap. Met het scherm is niks mis en qua camera’s krijg je ook waar voor je geld. Ook bij deze Samsung is het updatebeleid ouderwets goed. Opladen kan met een acceptabele 45 watt. Wie niet al te veel eisen stelt aan een smartphone, zit met de A56 gewoon prima. Voor de meerprijs kun je de 256GB-variant overwegen als je extra geheugen wil.

OnePlus Nord 5

De OnePlus Nord 5 lijkt qua design veel op de Galaxy A56. Met beiden een punch-hole selfiecamera voorop en een ellipsvormig camera-eiland op een glazen achterkant, zijn ze nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Ook de schermgrootte verschilt weinig. Waarom moet je voor de duurdere OnePlus (€ 349,- | 256GB) gaan en niet de Samsung?

Waar 128GB de instapopslag bij de Samsung is, krijg je standaard 256GB bij de OnePlus Nord 5. De grootste troeven van de Nord 5 zijn echter de schermhelderheid, rappe hardware en uitstekende accuduur. Daarin overklast de Nord 5 de A56. Hij moet het echter niet hebben van zijn camera’s, de selfie-camera uitgezonderd. Heb je iets meer te besteden, dan is de Nord 5 een ijzersterke keuze, vooral vanwege de (laad)prestaties.

Conclusie: ons koopadvies

Zoals je bij alle drie de vergelijkingen hebt gezien, heb je met een moderne Samsung eigenlijk altijd een toestel te pakken dat beter is op cameragebied dan een vergelijkbaar geprijsde OnePlus. Ook voor het beste updatebeleid staat Samsung trots bovenaan. De twee grootste troeven van de gemiddelde nieuwe OnePlus-telefoon zijn de geweldige accuduur en de voorsprong qua chipset ten opzichte van een Samsung-smartphone.

Ook belangrijk om te vermelden is het verschil in software en gebruikservaring. Samsung draait op One UI. Dat is een uitgebreide Android-laag met allerlei extra functies waar je van moet houden. OnePlus daarentegen biedt een relatief schonere Android-ervaring: OxygenOS. Samsungs zijn over het algemeen rijker aan functies (en drukker) en een gemiddelde OnePlus voelt sneller en eenvoudiger aan.

Hierboven zie je twee screenshots van de software van de OnePlus 15R (links) en twee screenshots van de Samsung S25 FE.

Een laatste aspect om mee te nemen bij het kiezen tussen een smartphone van Samsung of OnePlus is het ecosysteem. Kort gezegd is dit het geheel van apparaten, software en diensten die met elkaar samenwerken en daardoor een naadloze gebruikerservaring bieden.

Bij Samsung is het ecosyteem erg uitgebreid, met tablets, smartwatches, oordopjes en televisies die simpel te koppelen zijn met hun telefoons. Dat kan een groot voordeel zijn als je bijvoorbeeld al een Samsung-tablet of -smartwatch hebt. Bij OnePlus heb je minder vergelijkbare apparatuur, waardoor het ecosysteem wat beperkter is. Toch werkt de koppeling met de meeste andere Android-apparaten ook gewoon prima.

Hopelijk heb jij nu een beter beeld wat de zwakke en sterke punten van deze populaire Samsung- en OnePlus-toestellen zijn. Laat ons in de reacties weten als jij een van deze toestellen hebt of van plan bent om er een aan te schaffen. We zijn benieuwd!

Lees nog veel meer smartphone-vergelijkingen