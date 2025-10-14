Slim slot kopen: dit zijn 5 verschillen om rekening mee te houden

Slimme sloten zijn in opkomst, maar er lijkt niet één variant de beste. Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de grote namen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Slim slot kopen: hier moet je op letten

Slimme sloten zijn naast beveiligingscamera’s en raamsensors een manier om je slimme huis beter te beveiligen en beter te laten samenwerken met je apparaten. Zo weet je op ieder moment of je deur op slot is, wanneer er iemand binnenkomt en kun je bijvoorbeeld je verlichting laten aangaan zodra jij thuiskomt.

Na één zoekopdracht kom je echter voor veel verschillende modellen te staan. Waar moet je dan op letten voor jouw slimme huis? En welke merken moet je overwegen? Wij zetten de belangrijkste aspecten voor je onder elkaar en tippen je onze favoriete deursloten.

1. Installatie

Er zijn twee populaire type slimme sloten op de markt. Cilindersloten en sloten die je over je bestaande slot monteert (ook retrofit genoemd). Qua installatie is de tweede minder ingewikkeld. Je steekt je sleutel in het slot aan de binnenkant van je deur, waarna je het slimme slot hier overheen plaatst. Het motortje in het slimme slot roteert de sleutel vervolgens om de deur open en dicht te doen.

Kies je voor een slot dat je volledige cilinder vervangt? Zorg dan dat deze overeenkomt met de juiste maten. De meeste deuren beschikken over een europrofielcilinder. Die kun je zonder problemen vervangen voor een slim cilinderslot. Ook de dikte van je deur speelt een rol, al leveren de meeste fabrikanten adapters om verschillende diktes te ondersteunen.

2. Protocollen en hubs

Staat jouw smart home al als een (slim) huis? Dan weet je dat apparaten met elkaar communiceren via verschillende signalen, zogeheten protocollen. Zo ook slimme sloten. Goedkopere oplossingen werken zo nu en dan met je bestaande wifi-signaal. Wifi is alleen relatief instabiel, wat tot onhandige situaties kan leiden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoek daarom naar sloten die gebruikmaken van specifieke smart home-protocollen. Denk hierbij aan Zigbee, Thread, Matter of Z-Wave. Deze signalen zijn specifiek ontworpen om enkel je slimme apparaten met elkaar te laten communiceren met een stabiele verbinding. Sommige slimme sloten werken enkel met bluetooth, als je in de buurt bent.

Je slimme slot communiceert vervolgens via zo’n protocol met een slimme hub. Die is via een wifi-verbinding te bedienen vanaf je telefoon. Wees je er dus van bewust dat je voor veel slimme sloten ook een passende hub in huis moet halen. De meeste merken hebben hier een eigen variant voor.

3. Batterijduur

Een klein, maar belangrijk aandachtspunt is de batterijduur van je slimme slot. Afhankelijk van het type dat je koopt, kan de batterijduur verschillen. Sommigen draaien op reguliere AA-batterijen, waar anderen een batterijpakket ingebouwd hebben die je met een usb-c-kabel kunt opladen. Kies daarbij vooral wat jouw voorkeur heeft. De meeste sloten behalen een minimale batterijduur van een jaar.

4. Openen en noodoplossingen

Hetgeen waarvoor je een slim slot gaat gebruiken, is natuurlijk het openen en op slot doen van je deur. Hoe je dat doet, kan per merk verschillen. Vrijwel alle slimme sloten zijn via je telefoon te bedienen. Daarnaast zijn er merken die slimme sleutels meeleveren. Deze hebben chips die je tegen een lezer op het slot houdt om hem te openen, een beetje zoals je in hotels ziet.

Daarnaast zijn er nog deuren met vingerafdrukscanners, wat beveiliging persoonlijker maakt. En sommige sloten komen met ingebouwde numerieke toetsenborden. Hier kun je een pin invoeren om het slot te openen. In veel gevallen kunnen sloten ook automatisch openen en sluiten, bijvoorbeeld zodra jouw telefoon met het wifi-netwerk van je huis verbindt. Veel merken bieden ook meerdere van deze opties op hetzelfde slot.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let wel op: de noodoplossingen van slimme sloten verschillen nogal. Eerder benoemde opzetsloten kun je doorgaans openen met je reguliere sleutel, zoals bij die van Nuki. Bij Bold-sloten krijg je echter een noodsleutel, die via de zijkant het slot alsnog kan ontgrendelen. De meeste sloten zorgen dus voor een noodoplossing, bijvoorbeeld voor als de batterij leeg is.

5. SKG-keurmerk

En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk: controleer of het slot dat je in huis haalt een SKG-keurmerk heeft. Dat is een onafhankelijk keurmerk om de inbraakwerendheid en duurzaamheid van je sloten te verzekeren. Ook in het geval van inbraak is dit belangrijk voor je verzekeraar, want die wil graag weten of jij jouw huis wel naar de norm hebt beveiligd.

Er zijn drie niveau’s aangegeven in sterren. Er wordt aangeraden om een slot te kiezen met minstens twee sterren. Vrijwel alle grote merken van slimme sloten voldoen hier overigens aan, maar zodra je een goedkopere oplossing zoekt, kan zo’n SKG-keurmerk mogelijk ontbreken. Check dat dus zeker voordat je een slot bestelt.

Grote namen: overweeg deze merken voor je slimme slot

Op zoek naar een slim slot? Deze merken raden we aan.

Nuki

Nuki biedt retrofit slimme sloten die op de bestaande cilinder aan de binnenkant van de deur worden gemonteerd. Ze maken keyless toegang via smartphone, automatische vergrendeling/ontgrendeling en het delen van digitale sleutels mogelijk. Modellen hebben vaak Matter-integratie en ingebouwde Wi-Fi voor bediening op afstand.

Bold

Bold levert slimme cilinders met hoge veiligheid. Ze vervangen de bestaande cilinder en bieden keyless toegang via Bluetooth of de app, zonder zichtbaar toetsenbord of knop aan de buitenkant. Met de optionele Bold Connect is de deelfunctie mogelijk voor vrienden en familieleden. Ook gaan Bold-sloten vaak lang mee op een lading.

Aqara

Aqara biedt diverse slimme deursloten met veel ontgrendelingsmethoden, waaronder vingerafdruk, pincode en nfc-ondersteuning. Ze integreren met je smart home ecosysteem (Google Home) en bieden functies zoals automatische vergrendeling..

Tedee

Tedee produceert compacte, elegante slimme sloten die op de bestaande cilinder worden gemonteerd (vaak met een speciale adapter of cilinder). Ze bieden toegang via smartphone, automatische vergrendeling en de mogelijkheid om virtuele sleutels te delen. Een Tedee Bridge is nodig voor functies op afstand en smart home integratie.