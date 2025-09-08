Samsung Galaxy S25 FE nu met Galaxy Watch7 (t.w.v. €369) cadeau!

Hoeveel jaar krijgt je smartphone updates? Samsung, Google en OnePlus vergeleken

Mike Peek
Mike Peek
8 september 2025, 19:16
2 min leestijd
Hoeveel jaar krijgt je smartphone updates? Samsung, Google en OnePlus vergeleken

Samsung, Google en OnePlus behoren tot de grootste smartphonefabrikanten, maar hoelang geven ze hun toestellen updates? We zetten alle informatie voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Hoelang krijgt je smartphone updates?

Als je honderden euro’s (of nog meer) uitgeeft aan een nieuwe smartphone, wil je natuurlijk wel dat hij lekker lang updates krijgt. Dat bepaalt immers in belangrijke mate hoelang je hem veilig kunt gebruiken. De meeste fabrikanten hebben hun beleid op dit gebied de laatste jaren gelukkig flink verbeterd. Toch blijven er wel verschillen bestaan. Die nemen we hieronder met je door. Zo lang krijg je updates met een telefoon van Google, Samsung of OnePlus.

Google

Google houdt het lekker simpel. Als je bijvoorbeeld een Pixel 10 of Pixel 10 Pro koopt, krijg je zeven jaar volledige ondersteuning. Maar dat geldt ook voor een goedkoper toestel als de Pixel 9a. Sterker nog: iedere telefoon van Google sinds de Pixel 8 mag rekenen op dit beleid.

Dat houdt in dat je zeven nieuwe versies van Android mag verwachten en zeven jaar lang beveiligingspatches. Google brengt daarnaast vier keer per jaar een zogenaamde Pixel Drop uit met nieuwe functies.

Samsung

Bij Samsung is het iets ingewikkelder. De duurste smartphones van het bedrijf, zoals de Galaxy S25 en de Z Fold 7, krijgen net als Google Pixels zeven nieuwe versies van Android en zeven jaar beveiligingspatches. Samsung legt zijn softwareschil One UI over Android heen, die veel extra functies bevat. Die komen overigens niet allemáál naar oudere toestellen.

de Samsung Galaxy A36 met het scherm aan tegen een bakstenen muur.
Galaxy A36

Voordeligere toestellen uit de A-serie, zoals de Galaxy A36, mogen rekenen op zes jaar ondersteuning. Dat is zeker in die prijsklasse uitstekend. Voor telefoons uit de goedkoopste M-familie, zoals de Galaxy M15, geldt dat ze vier grote nieuwe versies van Android krijgen en vijf jaar lang beveiligingspatches.

OnePlus

OnePlus doet het iets minder goed dan Google en Samsung. Een recente topper als de OnePlus 13 ontvangt ‘slechts’ vier nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingsupdates. Datzelfde geldt overigens voor de OnePlus 13R én midrangers als de OnePlus Nord 5 en de OnePlus Nord CE 5.

Een ouder en nog goedkoper toestel, de Nord CE 4 Lite, ontvangt overigens slechts twee Android-upgrades en drie jaar beveiligingspatches. OnePlus zet dus zeker stappen, maar blijft iets achterlopen op de concurrentie.

Smartphones koopadviezen Android Smartphones Samsung Google OnePlus Samsung telefoon kopen

