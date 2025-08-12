Deze 5 smartphones hebben de beste accuduur (voor lange studiedagen)

Smartphones met een lange accuduur zijn essentieel voor iedere student. Je wil immers niet halverwege de dag met een lege batterij zitten. Daarom verzamelen we in dit artikel de vijf smartphones met de beste accuduur.

Smartphones met een goede accuduur

Hoelang een smartphone meegaat, hangt natuurlijk af van veel factoren. Hoe intensief gebruik je hem? Zit je vooral op wifi of op 5G? Hoe helder staat je scherm? Welke sociale media zoeken op de achtergrond continu naar nieuwe berichten? Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Daarom is het lastig om aan te geven welke smartphones dé beste accuduur hebben. De toestellen hieronder gaan gemiddeld gezien erg lang mee, maar veel hangt dus wel af van jouw gebruikspatroon.

1. OnePlus 13

De OnePlus 13 heeft een enorme batterij van 6000 mAh, die natuurlijk sterk bijdraagt aan de lange accuduur. Daarnaast is de Snapdragon 8 Elite niet alleen een erg snelle, maar ook een behoorlijk zuinige chip. Het resultaat is een smartphone die, zoals je in onze review kunt lezen, vaak twee dagen meegaat op een lading.

Ook in de meeste andere opzichten is de OnePlus 13 een fijn toestel. Hij heeft een fraai scherm, goede camera’s en die grote accu laadt nog erg snel op ook. Omdat de smartphone al een tijdje te koop is, haal je hem bovendien behoorlijk voordelig in huis.

2. Google Pixel 9a

Wil je een kleinere smartphone? Die staan meestal niet bekend om hun geweldige accuduur, want er is simpelweg minder ruimte voor een grote batterij. Toch wist Google een accu van 5100 mAh in de Pixel 9a met zijn 6,3 inch-scherm te proppen. Dat is de grootste ooit in een smartphone van de zoekgigant. Zelfs de Pixel 9 Pro XL moet het doen met ‘slechts’ 5000 mAh.

In onze review van de Pixel 9a waren we dan ook erg enthousiast over de batterijduur. Daarnaast heeft deze midranger prima camera’s en mag je rekenen op jarenlange ondersteuning.

Aangezien ook de prijs heel redelijk is, kunnen we deze Pixel aan vrijwel iedereen aanraden. Tenzij je een hekel hebt aan dikke randen rond het scherm dan, want het ontwerp is aan de ouderwetse kant. Ook duurt opladen behoorlijk lang.

3. Oppo Find X8 Pro

Met de Find X8 Pro maakte Oppo een vrij onverwachte, maar welkome comeback in het high-end segment. De smartphone heeft een snelle MediaTek Dimensity 9400-chip, een mooi oled-scherm en uitstekende camera’s.

We moesten even knipperen toen we de capaciteit van de accu zagen staan, want het is een flinke jongen: 5910 mAh. Je laadt hem met maximaal 80 watt ook rap weer op. Draadloos is dat nog altijd 50 watt.

Het zal je daarom niet verbazen dat we in onze review van de Oppo Find X8 Pro erg enthousiast waren over de accuduur. Anderhalve dag moet voor vrijwel iedereen mogelijk zijn. Wie minder verslaafd is, kan ook zeker de twee volle dagen halen. Je krijgt daar een mooi ontworpen smartphone bij, die in bijna elk opzicht tot de top behoort.

4. Motorola Edge 60 Fusion

Ook voor (veel) minder geld koop je een smartphone met een goede accuduur. Zoals je in onze review van de Motorola Edge 60 Fusion leest, gaat deze middenklasser lekker lang mee.

Dat ligt aan de bovengemiddeld grote batterij van 5200 mAh én aan de zuinige MediaTek Dimensity 7300-chip. Dat is geen processor voor wie zware games wil spelen op zijn telefoon, maar voor alledaagse taken als appen en browsen volstaat hij prima.

Voor zijn bescheiden adviesprijs biedt de Edge 60 Fusion verder een mooi 6,7 inch-oled-scherm met gebogen randen en een prima updatebeleid. De camera’s vallen misschien iets tegen, maar verder heb je weinig te klagen. Want het toestel gaat niet alleen lang mee, maar zit dankzij de maximale oplaadsnelheid van 68 watt ook zo weer vol.

5. Samsung Galaxy S25 Ultra

De Samsung Galaxy S25 Ultra heeft opvallend genoeg de kleinste accu van alle smartphones in dit rijtje: 5000 mAh. Gelukkig weet de fabrikant zijn telefoons altijd prima te optimaliseren.

We waren in onze review van het toestel niet over alle aspecten even enthousiast, maar de batterijduur is prima. Met een oplaadsnelheid van 45 watt heb je een dik uur nodig om de accu helemaal te vullen.

Natuurlijk draait de S25 Ultra op een snelle Snapdragon 8 Elite-chip, biedt hij een fraai ontspiegeld scherm en kies je bij het fotograferen uit maar liefst vier camera’s. Voor de liefhebber zit er ook weer een S Pen in het toestel, waarmee je (aan)tekeningen maakt op het display. Daarnaast krijg je updates tot 2032 (!).

