Deze 5 smartphones hebben de beste prijs-kwaliteitverhouding

Ben je benieuwd welke smartphones momenteel de beste prijs-kwaliteitverhouding hebben? We zetten er vijf op een rijtje die veel waar voor hun geld bieden.

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Smartphones met de beste prijs-kwaliteitverhouding

Het zijn zware tijden voor mensen die een smartphone willen kopen. Door het tekort aan werkgeheugen zijn nieuwe modellen erg duur. Samsung en Google hebben recent zelfs de prijzen van bestaande telefoons verhoogd.

Daarom dachten we op de redactie van Android Planet: welke smartphones hebben momenteel eigenlijk de beste prijs-kwaliteitverhouding? Daarbij kijken we dus niet naar de goedkoopste telefoons, maar naar toestellen die veel te bieden hebben voor een redelijke prijs.

Poco X8 Pro Max

Het is bijna ongelooflijk hoeveel smartphone je krijgt voor € 407,90. De Poco X8 Pro Max heeft dan wel geen geweldige camera’s, maar verder kunnen we amper zwakke punten aanwijzen.

Prachtig 6,83 inch-oled-scherm? Check. Heerlijk snelle chip? Check. Enorme accu van 8500 mAh die heel rap oplaadt? Ook. Verder krijg je vier nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches. Meer dan deze Poco heb je eigenlijk niet nodig.

Samsung Galaxy S25 FE

De Samsung Galaxy S25 FE is met € 498,- een stukje duurder dan de Poco, maar heeft wél heel aardige camera’s. Er is zelfs een telelens aanwezig om mee in te zoomen. Verder krijg je een vrij rappe chip, een prima 6,7 inch-oled-scherm en een uitstekend updatebeleid. De S25 FE wordt bijgewerkt tot en met Android 23 en ontvangt beveiligingspatches tot de herfst van 2032. De accuduur is echter hooguit gemiddeld.

Google Pixel 9a

Zoek je een relatief kleine telefoon die prima foto’s maakt en nog jaren ondersteund wordt? Dan is de Google Pixel 9a onze aanrader. Het is vrijwel dezelfde smartphone als de Pixel 10a, maar dan voor een lagere prijs: € 408,-. Het toestel heeft een helder 6,3 inch-oled-scherm, ligt lekker in de hand en krijgt updates tot 2032. Voor deze prijs klagen we ook niet over de prestaties, al is het niet de beste smartphone om zware games mee te spelen.

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Motorola Edge 70 Fusion

De Motorola Edge 70 Fusion is een manusje van alles. Hij heeft een mooi en groot oled-scherm, een redelijk vlotte chip (al is het wel de traagste smartphone uit deze lijst) en een goede hoofdcamera.

Bovendien ziet het ontwerp er chic uit, zeker als je bedenkt dat hij maar € 305,99 kost. Daarvoor krijg je de versie met een accu van 5200 mAh. Die is groot genoeg om de dag mee door te komen, maar voor een paar tientjes extra koop je de variant met 7000 mAh. Als je een zware gebruiker bent, is dat een prima investering.

Samsung Galaxy Z Flip 8

Smartphones van Samsung dalen vaak heel erg snel in prijs. Zo kan het gebeuren dat je de Galaxy Z Flip 8, met een adviesprijs van 1299 euro, nu al koopt voor € 739,-.

Voor dat bedrag vinden we het een aanrader, zeker als je graag zo’n handige klaptelefoon wil hebben. Hij draait op een zeer snelle chip, wordt ondersteund tot de zomer van 2033 en zit boordevol met de nieuwste AI-functies. Door het extra cover-scherm aan de buitenzijde schiet je goede selfies met de hoofdcamera.