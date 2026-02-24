Sony WF-1000XM5 vs Sony WF-1000XM6: welke moet je kopen?

De nieuwste premium oortjes van Sony (WF-1000XM6) zijn verkrijgbaar en wij hebben die uiteraard voor je getest. Nu ben je vast benieuwd: moet ik daarvoor naar de winkel rennen of passen de oudere XM5’s beter bij mij?

Sony WF-1000XM5 vs Sony WF-1000XM6

De nieuwste draadloze oortjes van Sony zijn sinds vorige week uit en onze review van deze Sony WF-1000XM6 staat sinds kort online. Met de komst van een nieuwe generatie wearables is het ook altijd slim om terug te kijken naar de voorganger.

De Sony WF-1000XM5 dateren weliswaar uit 2023, maar voor oordopjes is leeftijd niet zo belangrijk als voor smartphones. Je bent bij oortjes immers niet afhankelijk van Android-versies, ook hebben ze geen jaarlijkse (beveiligings)update nodig. Daarnaast hebben oordopjes nauwelijks complexe software die echt veroudert. Wel kan de batterij bij intensief gebruik sneller leeglopen.

Laten we de twee oordopjes even kort naast elkaar leggen, dan gaan we daarna nog in op de details.

Sony WF-1000XM5 (2023) Sony WF-1000XM6 (2026) Gewicht oortjes 5,9 gram per oortje 6,5 gram per oortje Gewicht oplaadcase 39 gram 47 gram Batterijduur 1 lading 8 uur 8 uur Batterijduur incl. doosje 24 uur 24 uur Opladen via Kabel + draadloos Kabel + draadloos Bediening via aanraking Nee Ja Prijs bij lancering 320 euro 300 euro Huidige prijs € 174,23 € 299,-

Sony WF-1000XM5

Medio 2023 verscheen de vijfde generatie van de bekende WF-1000X-serie van Sony. Deze premiumlijn volledig draadloze oortjes is al jaren populair bij liefhebbers van goed geluid. De prijs bij lancering viel niet mee (320 euro), maar tegenwoordig stop je ze voor € 174,23 in je oren. Dat maakt ze erg interessant.

Want wat je echt moet weten over deze oortjes, is dat ze uitstekend klinken. Ook de noise cancelling is beter dan gemiddeld en daarom heb je gewoon een goede koop te pakken. Wel zijn er enkele designkeuzes van de XM5’s die we graag toelichten.

Sony WF-1000XM5

Zo zijn de oortjes van de XM5 nogal glad, waardoor ze moeilijk uit je oren (en uit het doosje) te pakken zijn. De oortjes zijn net als bij de nieuwste generatie van schuim, wat fundamenteel anders zit dan rubber. Dat is wel iets waar je welllicht aan moet wennen als je nu rubberen oortjes hebt. De case is trouwens lekker compact, dus hij past in veel handtasjes en jaszakken.

Conclusie: met de Sony WF-1000XM5 verzeker je jezelf van uitstekende oortjes die in 2026 betaalbaarder zijn dan ooit. De prijs-kwaliteitverhouding van deze allemansvriend is uitstekend. We kunnen ze dan ook aan iedereen aanbevelen. Ze zijn verkrijgbaar in drie verschillende kleuropties: zwart, zilver en roze.



Sony WF-1000XM6

Met de deze maand verschenen XM6’s pakt Sony het anders aan. Zo zijn de oortjes wat stugger, waardoor je ze makkelijker uit het doosje (en je oren) haalt. Wel zijn ze zwaarder en is de balans minder optimaal als je kleinere oorschelpen hebt. In dat geval steekt er best een flink stuk uit je oren, waardoor ze los aan kunnen voelen. Dat ziet er helaas een beetje lomp uit.

De nieuwste oortjes kosten 20 euro minder dan de vorige generatie, maar dat is anno 2026 niet het belangrijkst. De XM5’s kosten momenteel namelijk net iets meer dan de helft. Je moet je dus vooral afvragen of je bijna 300 euro kunt missen om het nieuwste van het nieuwste in je oren te hebben. Liefhebbers van waanzinnig geluid en superieure ruisonderdrukking (met een goed gevulde beurs) moeten dat echter zeker overwegen.

Sony WF-1000XM6

Onze testervaringen zijn ronduit positief. Muziek klinkt door de XM6 als een feestje, welk genre muziek je ook luistert. Hoge of lage tonen: in alle gevallen klinkt het geluid warm en rijk. Sony heeft voor de ontwikkeling van de oortjes samengezeten met meerdere Grammy-winnende engineers. Ook hebben de Japanners een nieuwe processor, nieuwe antenne en twee extra microfoons in de oortjes geplaatst. Dat maakt de prestaties beter dan ooit.

Conclusie: heb jij genoeg te besteden en wil je het beste van het beste van het moment? Dan zijn de Sony-WF1000XM6 gemaakt voor jou. Ook als je momenteel de vierde generatie hebt of oudere oortjes van een ander merk, dan zal de overstap naar de XM6’s voelen als een reuzensprong vooruit. Heb je momenteel de XM5’s en zijn die nog prima qua batterijduur? Dan is het minder logisch om die nu in de la en de XM6’s in je oren te stoppen.

