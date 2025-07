De beste telefoon met abonnement deals: nu extra korting

Op zoek naar een nieuwe smartphone en loopt je huidige abonnement bijna af? Dan kan je behoorlijk besparen als je een nieuwe telefoon met een abonnement combineert. We zetten hier de beste telefoon + abonnement deals overzichtelijk op een rij.

Alle deals in het kort

Populaire telefoons met abonnement

Samsung Galaxy S25 Ultra (beste grote high-end)

Pluspunten Snelste processor van dit moment

Snelste processor van dit moment Beveiligingsupdates tot 2032

Beveiligingsupdates tot 2032 Veelzijdige camera’s

Een zeer krachtige telefoon met een abonnement aanschaffen? Dan is de Samsung S25 Ultra het bekijken meer dan waard. De smartphone weet moeiteloos scherpe plaatjes te schieten in vrijwel alle omstandigheden.

Onder de motorkap zit de Snapdragon 8 Elite-processor, de krachtigste chip van het moment. Daardoor is elke game en app zonder enige hapering te draaien.

Ook beschikt de S25 Ultra over een stylus, zodat je gemakkelijk notities schrijft. Het grootste pluspunt? De smartphone krijgt tot februari 2032 alle belangrijke beveiligingsupdates en nieuwe Android-versies.

Tip: Een Samsung S25 Ultra haal je met abonnement vaak een stuk voordeliger in huis dan als los toestel. De Samsung Galaxy S25 Ultra is als los toestel verkrijgbaar vanaf € 939,-. Providers geven vaak forse korting waardoor je kan besparen op je aanschafwaarde. Ontdek hieronder de vier beste deals waar jij nu het meest kunt besparen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beste Samsung S25 Ultra abonnementen van juli 2025

De beste maandprijs scoor je op dit moment met een 30GB data-abonnement van Ben bij Belsimpel. Je hoeft geen eenmalige bijbetaling van het toestel te doen, en de kosten zijn in verhouding relatief laag voor de data die je bij je bundel krijgt.

Zoek jij liever de deal met lage toestelkosten? Dan heeft Belsimpel momenteel een actie met KPN lopen waarbij je slechts 696 euro voor de S25 Ultra betaalt. Je hebt dan een abonnement met 30GB data en betaalt minder dan 50 euro per maand.

Toch een voorkeur voor onbeperkt data? Ook dan kun je nu het beste een KPN-abonnement bij Belsimpel aanschaffen. De S25 Ultra kost je dan nog maar 624 euro, alleen de maandkosten voor een onbeperkt-abonnement liggen hoger dan een 30GB-bundel.

Als je specifiek op zoek bent naar een provider, of liever wat meer bijbetaalt bij je toestel, zodat je maandkosten nog lager zijn, kun je het beste onze prijsvergelijker gebruiken. Hierin zijn alle actuele prijzen en aanbiedingen opgenomen en vind je makkelijk en snel de deal die het best bij jou past.

OnePlus 13 (best allround high-end)

Pluspunten Prachtig scherm

Prachtig scherm Snelste chipset van het moment

Snelste chipset van het moment Uitstekende accuduur

De OnePlus 13 is begin 2025 in de Nederlandse winkels verschenen en een krachtige telefoon op alle fronten. Met een flinke accuduur, goede camera’s en hardware die alles aankan is dit een echte aanrader.

Een fijne extra die niet veel Android-telefoons bieden is de schuifregelaar die OnePlus biedt. Hiermee zet je gemakkelijk je smartphone op stil of enkel trillen, zonder ‘m te ontgrendelen. Bovendien kan je behoorlijk snel opladen: met maximaal 100 watt is de telefoon binnen een kleine drie kwartier weer volledig opgeladen.

Ook OnePlus biedt een beter updatebeleid aan: je krijgt bij dit model vier Android-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates. De ondersteuning stopt pas begin 2031. Je krijgt daar de bijbehorende schil van het merk bij, die genoeg opties voor personalisatie en widgets aanbiedt.

De OnePlus 13 is als los toestel te verkrijgen vanaf € 794,-. Een abonnement heeft vaak als groot voordeel dat je lagere toestelkosten betaalt, waardoor je hier kunt besparen. Het is altijd goed om te kijken welke aanbiedingen er op dit moment gelden.

Beste OnePlus 13 telefoon+abonnement aanbiedingen

De beste maandprijs voor een OnePlus 13 abonnement scoor je op dit moment met 10GB data van Ben bij Mobiel.nl. Je betaalt eenmalig 170 euro voor het toestel, waardoor de maandelijkse kosten relatief laag blijven.

Wil jij liever meer GB’s in je bundel? Dan heeft Belsimpel momenteel een actie met Ben lopen waarbij je nog slechts 720 euro voor de OnePlus 13 betaalt. Je hebt dan een abonnement met 30GB data en betaalt minder dan 45 euro per maand.

Gaat je voorkeur uit naar onbeperkt internet? Ook dan kun je nu het beste een KPN-abonnement bij Belsimpel aanschaffen. Het toestel kost je dan nog maar 696 euro, alleen de maandkosten voor een onbeperkt-abonnement liggen hoger dan een 30GB-bundel. Vergelijk jij liever al het aanbod? Bekijk dan onze prijsvergelijker en vind de deal die bij jou past.

Google Pixel 9 Pro (beste compacte optie)

Pluspunten Uitmuntende camera’s

Uitmuntende camera’s Vloeiende Android-ervaring

Vloeiende Android-ervaring Updates tot zomer 2032

Wil je graag een kleine telefoon bij je abonnement aanschaffen? Dan is de Google Pixel 9 Pro een uitstekende keuze. Niet alleen krijg je een fijn, kleurrijk scherm, maar de camera’s van het toestel zijn eveneens uitstekend.

Een groot voordeel van Google-smartphones is dat je vaak als één van de eersten de nieuwste Android-versies en -updates ontvangt. Bovendien is het besturingssysteem op de Pixel 9 Pro een zo puur mogelijke Android-ervaring zonder extra apps of drukke software-schil.

Wat daarnaast fijn is, is dat je krachtige hardware in de telefoon hebt zitten. Hiermee zijn vrijwel alle apps en games zonder enige moeite te draaien. Standaard zit daar bovendien 16GB aan werkgeheugen bij, zodat multitasken geen enkel probleem is.

De Google Pixel 9 Pro is inmiddels verkrijgbaar voor € 769,-. Toch is een abonnement vaak de goedkopere keus als je niet zoveel aan je toestel kosten kwijt wilt zijn. Daarom hebben wij de beste aanbiedingen opgezocht voor een bundel met 10GB, 30GB of onbeperkt data. Zoek jij toch een andere provider of deal? Gebruik dan onze prijsvergelijker om alle prijzen van dit moment te vergelijken.

Beste aanbiedingen voor Pixel 9 Pro abonnementen

De laagste prijs voor een Pixel 9 Pro abonnement met 10GB-data scoor je op dit moment bij Mobiel.nl. Je ontvangt dan 10GB van Ben en betaalt eenmalig 123 euro bij voor het toestel.

30GB data haal je het goedkoopst in huis bij Belsimpel met een KPN-abonnement. Ook hier zijn de toestel kosten 696 euro. Wil jij alles uit je smartphone halen? Dan is een onbeperkt data-abonnement vaak te adviseren, zodat je nooit zonder internet komt te zitten. KPN heeft ook hiervoor bij Belsimpel de beste actie lopen. Het toestel kost je dan nog maar 624 euro.

Motorola Razr 60 Ultra (beste vouwbare optie)

Pluspunten Krachtige hardware

Krachtige hardware Flinke accuduur

Flinke accuduur Goede camera’s

Ben je op zoek naar een compacte telefoon, maar wil je niet per se een klein scherm? Dan is de Motorola Razr 60 Ultra met een abonnement een goede optie. Met een klein maar volledig functioneel coverscherm en een comfortabel groot vouwbaar scherm heb je het beste van beide werelden.

Je krijgt bovendien de snelste processor van 2025 onder de motorkap en 16GB aan werkgeheugen. Zo werkt elke app en game zonder enige moeite en heb je snel alle updates doorgevoerd.

Ook beschikt de Razr 60 Ultra goede camera’s, zodat je jezelf en je omgeving gedetailleerd en kleurrijk vastlegt. Ondanks de dunne en compacte behuizing krijg je een flinke batterij die je met maximaal 68 watt weer in drie kwartier oplaadt.

Samsung Galaxy A56 (beste budget-optie)

Pluspunten Prima oled-scherm

Prima oled-scherm Goede accuduur

Goede accuduur Uitstekend updatebeleid

De Samsung Galaxy A56 is enorm populair en dat is niet gek: voor een nette prijs krijg je een behoorlijk complete telefoon. Voor het eerst biedt Samsung bovendien een ruim updatebeleid aan voor de A-serie: tot het voorjaar van 2031 mag je geregeld Android- en beveiligingsupdates verwachten.

Ondanks het lagere prijskaartje hoef je niet in te leveren op bijvoorbeeld het scherm: je krijgt een 6,7 inch oled-scherm dat er kleurrijk en vol detail uitziet. Dankzij de hoge verversnelheid scrol je soepel door elke app en zien video’s er vloeiend uit. De processor van de Samsung A56 is vlot genoeg voor al je dagelijkse apps, maar heeft wel moeite met zwaardere games.

Ook de batterijduur is meer dan prima: je haalt er zonder moeite een volledige dag mee. Opladen gaat met maximaal 45 watt en duurt iets meer dan een uur. Tot slot weten de camera’s bij genoeg daglicht prima plaatjes te schieten.

Telefoon abonnement aanbiedingen per provider

Wil je graag een nieuw telefoon abonnement aanschaffen, maar je keuze baseren op een goede aanbieding bij je huidige provider? De beste deals hebben we hieronder per provider voor je op een rij gezet, zodat je altijd op de hoogte bent en gemakkelijk geld bespaart.

De beste telefoon + abonnement deals bij KPN

KPN heeft regelmatig aanbiedingen met telefoons in combinatie met een abonnement voor een scherpe prijs. De beste deals van dit moment hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

De beste telefoon + abonnement deals bij Odido

Ook Odido biedt geregeld mooie deals aan voor het combineren van een telefoon met abonnement. Check hieronder gemakkelijk welke aanbiedingen nu de moeite waard zijn.

De beste telefoon + abonnement deals bij Vodafone

Vodafone biedt net als Odido en KPN ook diverse smartphones aan in combinatie met een abonnement. Benieuwd naar het aanbod? We hebben hieronder de meest interessante toestellen van dit moment voor je verzameld.

Waarom telefoon abonnementen vergelijken loont

Het vergelijken van verschillende telefoons met abonnementen kan een flink verschil maken in de maandelijkse bedragen en hoeveel je voor een toestel betaalt. Providers in Nederland bieden vaak flinke kortingen op smartphones, waardoor de combinatie met een abonnement vaak voordeliger is dan een toestel los aanschaffen.

Extra korting op je telefoon+abonnement via je internetprovider

Zeker als je al ergens een internet en/of tv-abonnement hebt kan een telefoon met abonnement lonen. Als bestaande klant krijg je vaak combinatievoordeel. Denk bijvoorbeeld aan extra producten, maandelijks voordeel of gratis extra’s.

Ben je tevreden met je huidige provider, dan bespaar je vaak nog extra door een tweejarig abonnement te kiezen. Wil je liever sneller kunnen overstappen? Dan is er uiteraard ook nog de optie voor een eenjarig abonnement.

FAQ