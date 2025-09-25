Xiaomi 15T vs 15T Pro: de 5 grootste verschillen

Twijfel je tussen de Xiaomi 15T en de 15T Pro? In dit artikel nemen we de belangrijkste verschillen tussen deze luxe midrange smartphones met je door.

Xiaomi 15T vs 15T Pro

Elk najaar brengt Xiaomi twee smartphones uit in zijn T-serie. Dat zijn toestellen die net onder de vlaggenschepen vallen, met goede hardware en camera’s voor een lagere prijs dan échte toppers als de Xiaomi 15 en 15 Ultra.

Dit jaar zijn we aanbeland bij de Xiaomi 15T (adviesprijs 649 euro) en de Xiaomi 15T Pro (799 euro). Ze lijken uiterlijk sterk op elkaar en hebben vrijwel hetzelfde 6,83 inch-oled-scherm. Dat biedt een hoge resolutie van 2772 bij 1280 pixels en een maximale helderheid van 3200 nits. Daardoor zijn ze prima af te lezen in de felle zon.

De Pro haalt een verversingssnelheid van maximaal 144Hzz, terwijl de normale 15T op 120Hz blijft steken. Dat mag je direct weer vergeten, want het is alleen op papier interessant. Je zult er weinig tot niets van merken. Beide modellen bieden een zeer soepel ogend scherm. De volgende verschillen doen er wél toe.

1. Hardware

Zoals je waarschijnlijk wel begrijpt is de Xiaomi 15T Pro een stukje sneller dan zijn goedkopere broertje. Hij draait op een MediaTek Dimensity 9400 Plus-chip, één van de snelste processoren van dit moment. Het toestel is dan ook zeer geschikt voor het spelen van zware games of het bewerken van video’s. Xiaomi stopt er minimaal 12GB werkgeheugen bij en 256GB opslag.

Dat laatste geldt ook voor de normale Xiaomi 15T, maar die draait op een Dimensity 8400 Ultra-chip. Deze processor is minder rap, al zul je dat pas merken als je flink gaat gamen. Voor simpelere taken als browsen is hij meer dan snel genoeg. We willen wel benoemen dat deze chip ook in de Poco X7 Pro te vinden is. Dat toestel koop je inmiddels voor € 253,99 en is dus véél goedkoper dan de Xiaomi 15T.

2. Camera’s

Op beide telefoons vind je een hoofdcamera, een groothoeklens én een telelens om mee in te zoomen. Toch zijn er flinke verschillen. De 50 megapixel-hoofdcamera van de 15T Pro gebruikt een grotere sensor en laat meer licht binnen dan die van de normale 15T. Dat moet mooiere plaatjes opleveren. Bovendien biedt de telelens 5x optische zoom, terwijl je het beeld met de goedkopere smartphone slechts 2x dichterbij haalt.

De 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes is wel identiek. Dat geldt ook voor de selfiecamera, die een resolutie heeft van 32 megapixel.

3. Opladen en accuduur

De Xiaomi 15T en 15T Pro hebben een accu van 5500 mAh. Dat moet meer dan voldoende zijn voor een dag stevig gebruik, al zijn er inmiddels smartphones met nog grotere accu’s. Denk maar aan de OnePlus 13 met zijn 6000 mAh-batterij.

Verschillen zien we alleen bij de oplaadmogelijkheden. De 15T laadt op met maximaal 67 watt en heeft 50 minuten nodig om van 0 naar 100 procent te gaan. Met een 15T Pro ligt die snelheid op 90 watt. Daardoor ben je al na 36 minuten klaar. Bovendien kun je de Pro ook draadloos opladen en wel 50 watt. Dat is met de normale 15T dus überhaupt niet mogelijk.

4. Software

Android 16 is inmiddels uit, maar Xiaomi laat deze smartphones uit de doos helaas nog op het oudere Android 15 draaien. Daar legt de fabrikant zijn eigen HyperOS 2-schil overheen, die voor een heel ander uiterlijk zorgt en enkele functies toevoegt.

Wie een Xiaomi 15T koopt, mag rekenen op vier grote Android-upgrades en zes jaar beveiligingspatches. Dat is niet slecht, al ondersteunen Samsung en Google smartphones in deze prijsklasse zeven jaar. Bovendien ben je één van de vier upgrades al kwijt aan Android 16.

De 15T Pro krijgt ook zes jaar beveiligingspatches, maar ontvangt vijf nieuwe Android-versies. Eentje meer dus dan de normale 15T. Hij wordt bijgewerkt tot en met Android 20.

5. Prijs

We zeiden het al in de introductie van deze vergelijking: de Xiaomi 15T heeft een adviesprijs van 649. Voor de 15T Pro ben je 150 euro extra kwijt. Dat is hij wat ons betreft wel waard, want daarvoor krijg je een snellere processor, betere camera’s en een accu die je sneller (en eventueel draadloos) oplaadt. De extra Android-update is ook mooi meegenomen.

De 15T verschijnt in het zwart, grijs en roségoud, terwijl de 15T Pro in de volgende kleuren beschikbaar komt: zwart, grijs en goud. Je bekijkt de smartphone via de links hieronder.