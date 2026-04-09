Xiaomi 17 Ultra vs Google Pixel 10 Pro camera’s: wie maakt de beste foto’s?

Welk toestel heeft de beste camera’s, de Xiaomi 17 Ultra of de Google Pixel 10 Pro? We laten het je zien in deze vergelijking vol met voorbeeldfoto’s!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi 17 Ultra vs Google Pixel 10 Pro camera’s

De Google Pixel 10 Pro staat bekend om zijn goede camera’s, maar de Xiaomi 17 Ultra belooft dat toestel te overtreffen. De sensoren zijn namelijk een stuk geavanceerder. Daar staat tegenover dat Google’s software nog altijd tot de absolute top behoort. Vandaar deze Xiaomi 17 Ultra vs Google Pixel 10 Pro-vergelijking: welk toestel heeft de beste camera’s?

We beginnen met de hoofdcamera. Die heeft op beide smartphones een resolutie van 50 megapixel, al is de sensor die Xiaomi gebruikt wel een stuk groter. Overdag zie je daar niet zo veel van terug. Het detailniveau ontloopt elkaar nauwelijks. Je ziet wel direct dat Xiaomi de kleuren en het contrast standaard een stuk steviger aanzet. Google kiest voor een natuurlijkere uitstraling. Die kun je op de Xiaomi ook wel krijgen, maar dan moet je in de instellingen duiken.

Bij minder licht pakt Xiaomi een duidelijke voorsprong. Het gezellige plaatje van de botten hieronder is scherper dan bij Google. Ook weet Xiaomi het nooduitgang-bordje op de achtergrond een stuk beter weer te geven.

De groothoeklenzen zijn elkaar gewaagd. Je ziet weer dat contrast en kleuren bij Xiaomi een stuk uitgesprokener zijn, maar qua details ontlopen deze camera’s elkaar nauwelijks. Wel is de lens van de Pixel nog een stukje wijder, waardoor hij deze ronde wint.

Bij de telelens is het verschil het grootst

Xiaomi koos bij de 17 Ultra voor een 200 megapixel-telelens met een grote 1/1.4-inch-sensor. Je kunt er bovendien optisch mee inzoomen tussen 75 en 100 millimeter. De Pixel 10 Pro gebruikt een een veel kleinere 1/2.55-inch-sensor en heeft een brandpuntsafstand van 120 millimeter.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het kwaliteitsverschil is dan ook behoorlijk groot, al zie je daar in ideale lichtomstandigheden wederom niet zoveel van. Als de avond valt, maakt de Xiaomi echter gehakt van de Pixel. Vergelijk de foto’s hieronder maar eens.

Ook wanneer je 10x inzoomt, deels digitaal dus, merk je direct dat er door de grotere sensor van de Xiaomi 17 Ultra veel meer details overblijven. Zowel de bloemen als de tekst zijn een stuk mooier dan bij de Pixel 10 Pro, die veel kunstmatige verscherping toepast.

Met beide smartphones kun je nog veel verder inzoomen. Voor de foto’s hieronder hebben we het beeld 40x dichterbij gehaald. De Pixel gebruikt dan AI, ofwel ‘professionele zoom’ om ontbrekende details in te vullen. De Xiaomi doet dat vermoedelijk ook, maar gaat iets subtieler te werk.

De foto’s van dat toestel zijn iets donkerder en scherper dan die van de Pixel, maar we willen ze zeker niet geweldig noemen. Verder dan 20x zoom kun je met deze telefoons beter niet gaan.

Conclusie

De camera’s van de Xiaomi 17 Ultra zijn een klasse beter dan die van de Google Pixel 10 Pro. Vooral bij de telelens is het verschil fors. Ook de hoofdcamera blijkt superieur, al merk je dat meestal pas als er weinig licht voorhanden is. De groothoeklens van de Pixel vinden we juist net iets sterker dan die van de Xiaomi, al komt dat vooral door de (nog) bredere beeldhoek.

De Pixel 10 Pro doet het zeker niet slecht en schiet met de standaardinstellingen bovendien iets realistischer ogende foto's. Een ander voordeel is dat je hem in twee formaten kunt krijgen: met een 6,3 inch-scherm of een 6,8 inch-display.

en voor de grotere Pixel 10 Pro XL:

Wie echt de beste camera's wil, moet bij de Xiaomi 17 Ultra zijn. Los koop je hem op dit moment voor € 1.349,-.