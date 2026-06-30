Xiaomi 17 Ultra vs Oppo Find X9 Ultra: dit is de beste keuze

Op zoek naar de ultieme cameratelefoon? We zetten twee kandidaten voor deze titel tegenover elkaar: de Xiaomi 17 Ultra vs de Oppo Find X9 Ultra. Welke moet je kiezen?

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Xiaomi 17 Ultra vs Oppo Find X9 Ultra

In het allerhoogste (camera)segment had Xiaomi jarenlang het rijk alleen. Het was de enige Chinese fabrikant die zijn Ultra-toestel in Nederland uitbracht. Een paar maanden geleden kwam daar verandering in toen ook Oppo zijn best uitgeruste smartphone bij ons lanceerde. Er valt nu echt iets te kiezen.

Daarom vergelijken we de Xiaomi 17 Ultra vs de Oppo Find X9 Ultra. Stevig geprijsde smartphones voor de ware (mobiele) cameraliefhebber. Wat is de beste keuze?

Kies de Xiaomi 17 Ultra… Kies de Oppo Find X9 Ultra… Als je geld wil besparen Als je de grootste accu wil Als je de grootste sensor voor de hoofdcamera wil Als je de beste telelenzen wil Als je het lichtere toestel wil Als je sneller wil opladen Als je 16GB werkgeheugen wil Als je de beste groothoeklens wil Lees onze review Lees onze review

1. Scherm en ontwerp

Deze smartphones lijken sprekend op elkaar. Een groot scherm met dunne randen aan de voorkant en een enorm rond camera-eiland aan de achterzijde. Smaken verschillen, maar wij vinden de Oppo er chiquer uitzien. Daar staat tegenover dat de Xiaomi lichter en dunner is. Hij houdt daardoor lekkerder vast. Allebei zijn ze goed bestand tegen stof en water dankzij een IP68/69-certificatie.

Xiaomi 17 Ultra

Het scherm van de Xiaomi is met 6,9 inch een slagje groter dan dat van de Oppo (6,82 inch). De resolutie ligt juist iets lager, net als de ververssnelheid. We vermoeien je bewust niet met de getallen, want je zult de verschillen in de praktijk nauwelijks of zelfs helemaal niet zien. Als je tussen deze twee telefoons kiest, is het scherm geen belangrijke factor.

2. Hardware

De hardware is dat ook niet echt. Oppo en Xiaomi kiezen allebei voor de Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Er is 512GB opslagruimte aanwezig voor al je bestanden. We vinden het wel opvallend dat Oppo ‘slechts’ 12GB werkgeheugen inbouwt. De goedkopere Find X9 Pro heeft namelijk 16GB. Dat geldt ook voor de Xiaomi 17 Ultra.

Die laatste heeft dus een streepje voor op de Find X9 Ultra, al zul je daar op dit moment weinig van merken. Mogelijk verandert dat in de toekomst, maar we hebben helaas geen glazen bol.

3. Camera’s

Je koopt deze smartphones natuurlijk vooral voor de camera’s. De Xiaomi 17 Ultra gebruikt een grote 1 inch-sensor voor zijn 50 megapixel-hoofdcamera. Het huzarenstukje is de 200 megapixel-telelens, die eveneens een flinke sensor heeft en waarmee je optisch inzoomt tussen 75 en 100 millimeter. De derde camera is een vrij eenvoudige 50 megapixel-groothoeklens.

Oppo heeft vier camera’s achterop, eentje meer dan de Xiaomi. Twee daarvan, de hoofdcamera en de telelens, hebben een resolutie van 200 megapixel. De telelens heeft een vaste brandpuntafstand van 85 millimeter en is dus minder flexibel dan die van Xiaomi.

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De Oppo heeft wel een tweede 50 megapixel-telelens van maar liefst 230 millimeter. Daardoor kun je een stuk verder inzoomen met behoud van een goede beeldkwaliteit. De 50 megapixel-groothoeklens gebruikt bovendien een grotere sensor dan zijn conculega van Xiaomi.

Welke smartphone heeft nu de beste camera’s? Wij kiezen voor de Oppo, vooral door zijn tweede telelens en die superieure groothoeklens. We vinden de software en app van Oppo bovendien net een slagje fijner. De verschillen zijn echter klein. Ook de Xiaomi 17 Ultra is veel beter dan de Samsung Galaxy S26 Ultra. In onze reviews van deze telefoons vind je voorbeeldfoto’s.

4. Accuduur en opladen

De Xiaomi 17 Ultra heeft in China een accu van 6800 mAh. Helaas moeten we het in Europa met ‘slechts’ 6000 mAh doen. We snappen niet zo goed waar we dat aan verdiend hebben. De Oppo Find X9 Ultra heeft namelijk wereldwijd een batterij van 7050 mAh. En zo hoort het ook. We betalen immers flink voor deze telefoons.

Oppo Find X9 Ultra

In onze ervaring met het testen van deze smartphones is de Xiaomi goed genoeg om je de dag door te krijgen, zelfs als je flink fotografeert. Met de Oppo op zak is je marge wel ruimer. Voor beide toestellen geldt dat de camera-app een aanzienlijke stroomvreter blijkt te zijn.

Hoewel de Oppo dus een grotere accu heeft, zit hij met de juiste (100 watt-)lader toch net zo snel vol als de Xiaomi: na drie kwartier. De 17 Ultra haalt maximaal 90 watt.

5. Software

Vijf nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches. Dat mag je verwachten wanneer je één van deze smartphones koopt. Het updatebeleid is dus identiek. Oppo legt zijn ColorOS-schil over Android heen, die we iets fijner en soepeler vinden werken dan HyperOS van Xiaomi. Maar opnieuw: de verschillen zijn klein en je leert aan allebei prima wennen.

6. Prijzen

Wie de beste cameratelefoon wil, komt wat ons betreft uit bij de Oppo Find X9 Ultra. Ook de accuduur is iets beter. Hij heeft wel een hogere adviesprijs van 1699 euro, terwijl je voor de Xiaomi (die door het lagere gewicht beter in de hand ligt) officieel 1499 euro kwijt bent.

In de praktijk is het verschil nog groter. Je betaalt momenteel € 1.549,- voor de Oppo, terwijl je de Xiaomi al voor € 1.129,- in huis haalt. Hieronder vind je de beste deals als je direct ook een nieuw abonnement afsluit.

Dit zijn de beste deals als je de Oppo aanschaft in combinatie met een abonnement: