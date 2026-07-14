Xiaomi 17T Pro vs 15T Pro: welke moet je kopen?

Wordt jouw volgende smartphone een luxe middenklasser? Dan twijfel je misschien wel tussen de Xiaomi 17T Pro vs de oudere 15T Pro. Ze lijken sterk op elkaar, maar er zijn ook verschillen. We lopen ze met je langs.

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Xiaomi 17T Pro vs 15T Pro

In de T-serie van Xiaomi vind je altijd interessante smartphones. Ze schuren tegen het high-end segment aan, maar zijn (zeker als je even wacht) een stukje vriendelijker geprijsd. De nieuwste variant is de Xiaomi 17T Pro, maar ook de 15T Pro is nog volop verkrijgbaar. Xiaomi sloeg de 16 trouwens helemaal over.

Het leek ons daarom een goed idee om ze tegenover elkaar te zetten. Dit is onze Xiaomi 17T Pro vs 15T Pro-vergelijking. In onderstaande reviews vind je overigens nog veel meer informatie over deze smartphones.

Xiaomi 17T Pro Xiaomi 15T Pro 6,83 inch-oled-scherm 6,83 inch-oled-scherm MediaTek Dimensity 9500-chip MediaTek Dimensity 9400 Plus-chip 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 50 megapixel-telelens (5x zoom) 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 50 megapixel-telelens (5x zoom) Accu: 7000 mAh (100 watt laden, 50 watt draadloos) Accu: 5500 mAh (90 watt laden, 50 watt draadloos) Android 16 (5 updates, beveiligingspatches tot juni 2032) Android 15 (5 updates, beveiligingspatches tot oktober 2031) Prijs: € 665,- Prijs: € 579,-

Xiaomi 17T Pro

1. Scherm en ontwerp

Er zijn kleine verschillen in het ontwerp te zien, maar de Xiaomi 17T Pro en de 15T Pro lijken behoorlijk op elkaar. Ze hebben een vierkant camera-eiland op de achterzijde en erg dunne schermranden aan de voorkant. Dankzij de IP68-certificatie zijn ze goed bestand tegen stof en water.

De 17T Pro is een paar gram zwaarder en 0,3 millimeter dikker dan de 15T Pro. Daar zul je in de praktijk weinig van merken. Ook de schermen zijn nagenoeg identiek. Het gaat om een 6,83 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz voor soepele beelden. De 17 haalt met 3500 nits een iets hogere piekhelderheid dan de 15, die op 3200 nits blijft steken, maar dat zul je met het blote oog echt niet zien.

2. Hardware

Xiaomi gebruikt altijd een high-end MediaTek-chip in zijn Pro-toestellen uit de T-serie. Bij de 17T Pro is dat de Dimensity 9500, die ook in de Oppo Find X9 Pro zit. Dat is een supersnel beestje, waarmee je alles kunt doen wat je hartje begeert. Zelfs zware 3D-games spelen.

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Dat kan met de 15T Pro ook prima, want de Dimensity 9400 Plus is maar ietsje trager. Op dit moment zul je weinig verschillen merken tussen beide telefoons. Over een paar jaar houdt de 17T Pro zijn snelheid mogelijk wel iets beter vast.

De goedkoopste varianten van de 15T Pro én de 17T Pro hebben 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Ook de camera’s zijn trouwens identiek. Je krijgt een 50 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens en een 50 megapixel-telelens met 5x optische zoom. Die schieten in de meeste omstandigheden prima plaatjes.

3. Accuduur en opladen

Het grootste verschil tussen de Xiaomi 17T Pro vs de 15T Pro is de accu. De 17 heeft er eentje van maar liefst 7000 mAh. Daarmee kunnen lichte gebruikers makkelijk twee dage vooruit. Dat is met de 15T Pro, waar een batterij van 5500 mAh in zit, een stuk lastiger. Wel zul je ook met dat toestel vrijwel altijd het einde van de dag halen.

Xiaomi 15T Pro

De 17 Pro laadt op met maximaal 100 watt, waardoor je slechts drie kwartier nodig hebt voor een volledige laadbeurt. Een 15T Pro is iets trager en haalt 90 watt. Omdat de accu flink kleiner is, ben je toch nóg eerder klaar: na zo’n 36 minuten. Draadloos laden kan op beide telefoons met maximaal 50 watt.

4. Prijzen

Voor de Xiaomi 17T Pro betaal je officieel 899 euro. Dat is honderd euro meer dan voor de 15T Pro, die een adviesprijs had van 799 euro. Inmiddels haal je beide telefoons gelukkig een stuk goedkoper in huis. De 17T Pro wordt voor € 665,- naar je opgestuurd. Wie de 15T Pro bestelt, is momenteel € 579,- kwijt.

Het prijsverschil is dus klein, maar dat zijn de verschillen in kwaliteit ook. We geven vooral de voorkeur aan de 17T Pro door zijn enorme accu. Vind je dat niet zo belangrijk? Dan doe je met de 15T Pro nog altijd een prima koop en hou je flink wat tientjes in je zak.

Zoals gebruikelijk kun je nog meer besparen door de Xiaomi 17T Pro aan te schaffen in combinatie met een abonnement. Dit zijn de beste aanbiedingen.

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