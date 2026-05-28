Xiaomi 17T vs 17T Pro: wat is voor jou de beste keuze?

Xiaomi heeft twee nieuwe subtoppers geïntroduceerd, die we in dit artikel naast elkaar zetten. Wat is voor jou de beste keuze? Dit is onze Xiaomi 17T vs 17T Pro-vergelijking!

De afgelopen jaren introduceerde Xiaomi zijn nieuwe T-toestellen steevast in de herfst. Dit keer krijgen we ze al voor de zomer te zien. Sowieso gooit Xiaomi het over een iets andere boeg, want de normale 17T is dit keer kleiner dan de 17T Pro. Hun voorgangers hadden altijd dezelfde schermgrootte.

Natuurlijk zijn er nog meer verschillen tussen deze subtoppers, die we uitgebreid met je langslopen in deze Xiaomi 17T vs Xiaomi 17T Pro-vergelijking. We beginnen met de rauwe specificaties.

Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro 6,59 inch-oled-scherm 6,83 inch-oled-scherm MediaTek Dimensity 8500 Ultra MediaTek Dimensity 9500 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 50 megapixel-telelens (5x zoom) 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 50 megapixel-telelens (5x zoom) Accu van 6500 mAh (100 watt opladen, 50 watt draadloos) Accu van 7000 mAh (67 watt opladen, niet draadloos) Android 16 (Updates t/m Android 21) Android 16 (Updates t/m Android 21) Beveiligingspatches tot mei 2032 Beveiligingspatches tot mei 2032 Prijs: 749,90 euro Prijs: 899,90 euro

1. Ontwerp en scherm

De normale Xiaomi 17T heeft een ietwat ongebruikelijke schermgrootte van 6,59 inch. Daarmee is hij kleiner dan de Xiaomi 15T, die een display van 6,83 inch had. Dat doet Xiaomi vermoedelijk om het onderscheid met de 17T Pro duidelijker te maken. Die heeft namelijk nog wel steeds een 6,83 inch-scherm en is daarmee een slag groter.

De displays halen een helderheid van 3500 nits en zijn dus prima af te lezen in de zon. De Pro biedt een hogere verversinggsnelheid van 144Hz, vs 120Hz op de normale 17T, maar dat mag je direct weer vergeten. Het verschil zul je niet zien.

Het (zakelijk ogende) ontwerp is verder identiek, met dunne schermranden en een vrij subtiel camera-eiland op de achterzijde. Je kiest uit de kleuren blauw, zwart en paars. De normale 17T is ook verkrijgbaar in het wit.

2. Hardware

De Xiaomi 17T en 17T Pro zijn snelle smartphones. In de 17T zit een MediaTek Dimensity 8500 Ultra-chip, die op ieder vlak uitstekend presteert. Alleen als je echt zware games speelt (of héél veel met AI doet) zul je profijt hebben van de nog rappere Dimensity 9500-processor in de 17T Pro.

De standaardversies van beide toestellen beschikt over 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Je kunt tegen een meerprijs kiezen voor 512GB en bij de Pro zelfs voor 1TB.

3. Camera’s

Xiaomi geeft de telelens van de 17T een mooie upgrade. Je zoomt er nu 5x mee in, terwijl de 15T niet verder kwam dan 2x zoom. Diezelfde telelens is ook te vinden in de 17T Pro. Diens 12 megapixel-telelens is eveneens identiek aan die van de normale 17T.

De Pro heeft wel een betere hoofdcamera. De resolutie bedraagt net als bij het basismodel 50 megapixel, maar de sensor is een slag groter. Je foto’s zullen daardoor net iets mooier ogen, vooral als je ze in het donker maakt.

4. Accu en opladen

Het laatste grote verschil tussen de Xiaomi 17T vs de 17T Pro is de accu. In de kleinere variant zit ook een kleinere batterij, al is dat erg relatief. Met een capaciteit van 6500 mAh heb je namelijk weinig te klagen. In de Pro zit een accu van 7000 mAh. Het grotere scherm slurpt ook iets meer energie, waardoor de batterijduur ongeveer gelijk zal zijn.

Wie rap wil opladen, is met de 17T Pro wel beter af. Hij haalt namelijk een snelheid van 100 watt, waardoor het toestel snel weer vol zit. Draadloos laden kan ook en wel met 50 watt. De reguliere Xiaomi 17T kan alleen bedraad accusap tanken. Met een maximale snelheid van 67 watt duurt het bovendien iets langer.

5. Prijs

Het prijsverschil tussen deze Xiaomi’s is vrij klein: slechts 150 euro. Voor de 17T betaal je 749,90 euro, terwijl je voor de 17T Pro 899,90 euro kwijt bent. Die meerprijs levert je een groter scherm op, een krachtigere chip, een betere hoofdcamera en een grotere accu die ook nog eens sneller (en indien gewenst draadloos) oplaadt.

De Pro lijkt ons daarmee een betere deal, maar misschien vind je dat kleinere scherm juist wel fijn en wegen de overige voordelen niet zo zwaar. Dan kun je natuurlijk beter voor de gewone 17T gaan en die 150 euro in je zak houden.

