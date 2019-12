LG G6 los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

LG G6 los kopen: dit moet je weten

De LG G6 is sinds april 2017 verkrijgbaar in Nederland. De smartphone onderscheidt zich onder meer met zijn voorkantvullende 5,7 inch-scherm, dat een hoge resolutie en een beeldverhouding van 18 bij 9 heeft. Dat maakt multitasken aangenamer en zorgt voor een prettige kijkervaring. Ook de overige hardware is dik in orde. Achterop zit een dubbele 13 megapixel-camera, het toestel wordt aangedreven door de Snapdragon 821-chip van Qualcomm en er is 4GB aan werkgeheugen aan boord. In tegenstelling tot de LG G5 is de behuizing niet modulair, maar wel stof- en waterbestendig. De opslagruimte bedraagt 32GB en is uitbreidbaar met een geheugenkaartje.

Uitvoeringen van de LG G6

De LG G6 is verkrijgbaar in één uitvoering, met 32GB aan interne opslagruimte. Dat zal voor de meeste gebruikers voldoende zijn. Mocht je meer ruimte nodig hebben voor bijvoorbeeld apps, games en multimedia, dan kun je de opslag met een geheugenkaartje uitbreiden tot maximaal 512GB. Wat kleuren betreft heb je de keuze uit zwart, wit, zilver en blauw.

Prijzen van de LG G6

Bij verschijning droeg de LG G6 een prijskaartje van 749 euro. Omdat het toestel inmiddels al geruime tijd op de markt is, kun je het echter voor een fractie van dat bedrag aanschaffen. Ga je voor een refurbished LG G6, dan betaal je nog minder. Refurbished houdt in dat de smartphone is gebruikt, en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, gereinigd en - waar nodig - voorzien van nieuwe onderdelen. Doorgaans worden de accu en het scherm vervangen. De meeste refurbished webshops bieden twee tot drie jaar garantie en de mogelijkheid om een toestel kosteloos te retourneren als het niet aan de eisen voldoet.

Waar je op moet letten bij het kopen van een LG G6

Wanneer je de LG G6 los koopt, haal je een simlockvrije smartphone in huis met twee jaar fabrieksgarantie. Bij sommige aanbieders kun je een toestelverzekering afsluiten, maar dat is geen must als je voorzichtig met je telefoon omspringt en een hoesje gebruikt. Bovendien is de behuizing van de LG G6 bestand tegen stof en water, dus hij gaat niet kapot als je hem per ongeluk in een toiletpot laat vallen.

Heb je je keuze voor de LG G6 gemaakt, maar weet je niet waar je het toestel het voordeligst kunt bestellen? Gebruik dan de prijsvergelijker van Android Planet voor het vinden van de beste deal. De scherpste aanbiedingen staan standaard bovenaan en met diverse filteropties kun je het aanbod sorteren op bijvoorbeeld kleur, garantie, conditie (nieuw of refurbished) en levertijd. Alle prijzen worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.

Sim-only of LG G6 met abonnement?

De afgelopen tijd is de LG G6 flink in prijs gezakt, wat het bij uitstek geschikt maakt om los aan te schaffen en te combineren met een sim only abonnement. Daarmee bespaar je flink op je kosten voor mobiele telefonie en voorkom je tegelijkertijd een BKR-registratie. Bij de meeste Nederlandse providers kun je terecht voor scherpe aanbiedingen, met grote bel- en databundels voor relatief weinig geld. Sommige partijen bieden zelfs de mogelijkheid om een flexibel, maandelijks opzegbaar abonnement af te sluiten. Check zustersite OnlySim voor handige (bespaar)tips en de beste sim only aanbiedingen.