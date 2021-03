Dit moet je weten over de LG G8X ThinQ

De LG G8X ThinQ is op zichzelf een niet heel bijzondere high end-smartphone. Het toestel onderscheidt zich echter door het bijgeleverde accessoire. Bij deze smartphone zit namelijk een beschermhoes, die het toestel een volledig extra scherm geeft. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld twee apps tegelijk te gebruiken.

Pluspunten LG G8X ThinQ Volledig extra scherm dankzij de bijgeleverde hoes

Twee apps tegelijk gebruiken

Prima specs voor een high end Android-smartphone Minpunten LG G8X ThinQ Erg duur door de bijgeleverde schermhoes

Weinig nieuwe toepassingen voor het extra scherm

LG G8X ThinQ met tweede scherm

De schermhoes maakt de LG G8X ThinQ een unieke smartphone. Het gaat om een losse smartphonehoes waar een scherm in verwerkt zit. Zodra je telefoon in de hoes klikt, maakt die via usb-c verbinding met het scherm in de hoes. Zo heb je een klaptelefoon die de beschikking heeft over twee schermen. Allebei de schermen zijn met 6,4 inch fors aan de maat en geven met full-hd-resolutie een scherp beeld.

Het tweede scherm heeft enkele leuke toepassingen. Zo kun je standaard twee apps tegelijk gebruiken door er één op elk scherm te openen. Je kunt bijvoorbeeld appen, terwijl je iets opzoekt op Google Maps. Of je opent de camera-app terwijl je tegelijk de gemaakte foto’s bekijkt in Google Photos.

→ Lees ook onze LG G8X ThinQ preview

Extra zwart-wit-scherm

De schermhoes zelf beschikt ook over twee schermen. Naast het grote full-hd-scherm heeft het ook nog een klein secundair schermpje. Als de telefoonhoes is dichtgeklapt wordt hierop in zwart-wit wat beknopte informatie getoond. Denk aan de tijd en belangrijke notificaties.

Een enkele app is gemaakt om volop gebruik te maken van beide schermen tegelijk. Zo kan het toetsenbord een volledig scherm innemen als je het toestel horizontaal houdt. De getypte tekst verschijnt dan op het andere scherm. Ook heeft LG een handjevol apps geoptimaliseerd voor de twee schermen.

Vermoedelijk blijft het daar wel blij. De LG G8X ThinQ is de enige smartphone die op deze manier twee schermen aanbiedt, als je de nooit in Nederland uitgebrachte LG V50 ThinQ niet meetelt. De kans dat app-ontwikkelaars hun apps gaan aanpassen aan de twee schermen van dit toestel, is daardoor vrij klein.

Daarbij is het goed om te bedenken dat deze opvouwbare telefoon fundamenteel anders is dan andere moderne opvouwbare telefoons. Waar de Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X en Motorola Razr gebruik maken van één enkele flexibel beeldscherm dat dubbel vouwt, heeft deze LG twee losse beeldschermen met een scharnier in het midden.

Specificaties LG G8X ThinQ

Als je de schermhoes even wegdenkt, dan blijft er een prima maar weinig opzienbarend highend-smartphone over. De LG G8X ThinQ is vergelijkbaar met de al langer verkrijgbare LG G8s ThinQ, die weer vrij veel lijkt op de originele LG G8 ThinQ. Zo heeft dit toestel ook een Snapdragon 855-chip van Qualcomm met 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslag.

De accu van de G8X is wel iets groter dan van zijn broertjes. De 4000mAh is natuurlijk geen overbodige luxe als je een extra beeldscherm wilt gebruiken. Ondanks dat het een energiezuinig oled-scherm betreft, is het scherm toch vaak de grootste energievreter op een smartphone.

Ander verschil met de toestellen uit de LG G8-serie is dat deze geen airgestures ondersteunt. Je kunt je telefoon dus niet bedienen door er naar te zwaaien. Maar zoals in onze review van de LG G8s ThinQ al bleek, mis je daar weinig aan. Je krijgt er overigens met dit toestel wel een koptelefoonaansluting voor terug.

De LG G8X ThinQ heeft een dubbele camera achterop. Het gaat daarbij om een 12 megapixel-hoofdcamera die wordt bijgestaan door een 13 megapixel-camera met groothoeklens. Voorop zit een 32 megapixel-selfiecamera in een notch in het beeldscherm verwerkt.

Android 9.0 (Pie)

De LG G8X ThinQ draait op Android 9.0 (Pie). Dat is niet de meest recente versie van het besturingssysteem. De smartphone kan zeer waarschijnlijk een update naar Android 10 verwachten. Wanneer die komt is op moment van schrijven nog niet duidelijk. LG is over het algemeen niet het snelst met het uitbrengen van software-updates.

De LG G8X ThinQ is verkrijgbaar voor 949 euro. Daarmee is het één van de duurste Android-smartphones die je kunt krijgen. Uiteraard is het ook de enige telefoon die geleverd wordt met een hoesje waarin een volledig extra scherm zit verwerkt.

Deze telefoon koop je als je… altijd al hebt gevonden dat jouw smartphone dubbel zoveel schermen had moeten hebben.