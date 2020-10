Dit moet je weten over de LG K61

De LG K61 is begin februari 2020 gepresenteerd, samen met de LG K51S en LG K41S. Het toestel is voorzien van de beste specificaties van dit trio, maar daarvoor tast je ook wat dieper in de buidel.

Pluspunten LG K61 Groot scherm met hoge resolutie

Moderne vierdubbele camera

Voorzien van militaire certificering Minpunten LG K61 Niet de snelste processor

Vooralsnog geen Android 10

Kan tegen een stootje De LG K61 is ook uitgerust met een militaire MIL-STD-810G-certificering, waardoor het toestel tegen een stootje kan. Ook grote temperatuursverschillen zijn geen probleem voor dit toestel, wat dan gewoon zijn mannetje staat. De fabrikant kiest voor een scherm van 6,53 inch met een prima resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Daardoor is het bekijken van een filmpje of website geen enkel probleem. Er is een laagje beschermend glas aanwezig, waardoor krassen en beschadigingen minder snel ontstaan.

In de LG K61 is de MediaTek Helio P35-chip het kloppende hart, bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen. Dat zorgt ervoor dat taken als social media, een simpele game of een filmpje maken geen enkel probleem is. Vijf camera’s in totaal In een klein gaatje in het scherm is de frontcamera verwerkt. Daarmee schiet je een foto van maximaal 16 megapixel en ook voor een videogesprek gebruik je die camera. Op de achterkant van de LG K61 zijn nog eens vier camera’s te vinden. De hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel. Zo leg je veel detail vast en maak je een prima foto. Wil je wat meer vastleggen van de omgeving, een mooi gebouw of een landschap? Dan gebruik je de wijdhoekcamera met een resolutie van 8 megapixel.