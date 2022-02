De LG Tone Free DFP8 zijn draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking, waardoor je ongestoord van je muziek geniet. Het geluid pas je eenvoudig aan met de LG equalizer.

LG Tone Free DFP8

De LG Tone Free DFP8 beschikken over actieve ruisonderdrukking, waardoor je in een lawaaiige omgeving toch zonder problemen naar muziek kunt luisteren. Bovendien pas je het ruimtelijke geluid met de LG Tone Free-app eenvoudig aan jouw wensen aan. Daarnaast kunnen ze tegen een beetje water. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over zweet of lichte regen als je buiten loopt.

LG levert verder drie verschillende maten oortips mee, waardoor er altijd eentje bij zit die jou goed passen.

De accuduur dan. Die is uitstekend, want de Tone Free DFP8 gaan tot wel 10 uur mee. Zijn ze toch leeg? In de oplaadccase zit een accu voor nog eens 14 uur muziek. Overigens luister je na 5 minuten laden alweer een uur verder.

UVnano-technologie houdt je oortjes schoon

Uniek aan deze oordopjes van LG is dat ze over UVNano-technologie beschikken. In de oplaadcase zit UV-licht dat tot 99,9 procent van alle bacteriën doodt. Je hoeft de oortjes dus niet meer zelf schoon te maken. Dit speciale licht doet zijn werk binnen vijf minuten. Dat scheelt weer een hoop geboen.