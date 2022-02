De LG Tone Free FN7 zijn draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking. In de oplaadcase zit bovendien speciaal UV-licht dat bacteriën doodt. Op deze pagina lees je alles over de Tone Free FN7.

LG Tone Free FN7: weg met die bacteriën

Dankzij de actieve ruisonderdrukking van de LG Tone Free FN7 geniet je van je muziek zonder gestoord te worden door omgevingsgeluid. Als je deze functie inschakelt, gaan de oordopjes 5 uur mee. In de oplaadcase zit genoeg accusap voor nog eens 10 uur extra luisterplezier. Wanneer je geen gebruik maakt van ruisonderdrukking, kun je 7 uur naar je favoriete muziek of podcasts luisteren op een acculading. Een beetje regen of wat zweetdruppels zijn geen probleem, want de oordopjes beschikken over een IPX4-certificering. Je kunt ze dus gerust gebruiken tijdens een stevige work-out.

Bijzonder aan de Tone Free FN7 van LG is verder dat de oplaadcase over UV-licht beschikt dat 99,9 procent van alle bacteriën op de oordopjes zou doden. Deze functie werkt alleen als je de case aan het stopcontact hangt, maar is toch erg handig.

Ruimtelijk geluid

LG zet de Meridian-technologie in voor een ruimtelijk geluid met een volle bas. Omdat er drie verschillende maten opzetstukjes worden meegeleverd, vind je altijd een paar dat bij jou past. Zoals gezegd kun je de buitenwereld afsluiten met behulp van actieve ruisonderdrukking. In het verkeer is het echter handig als je auto’s en ander verkeer aan hoort komen. Daarvoor is de zogenaamde Ambient-modus aanwezig.