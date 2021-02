Alles over de Motorola Moto G 5G

De Motorola Moto G 5G is een voordelige 5G-smartphone met een groot scherm, flinke accu en snellader. Het toestel draait op Android 10. Op deze pagina lees je alles over de Moto G 5G, de goedkopere versie van de Motorola Moto G 5G Plus.

Motorola Moto G 5G specificaties onder elkaar

Motorola voorziet de Moto G 5G van complete en prima hardware, zeker als je de adviesprijs van 249 euro in het achterhoofd houdt. Dit zijn de belangrijkste specificaties.

6,7 inch-lcd-scherm met full-hd-resolutie

Snapdragon 750G-processor met 5G-ondersteuning

4GB/6GB RAM en 64GB/128GB opslag

5000 mAh-accu die snel oplaadt via usb-c

48 + 8 + 2 MP-camera, 16 megapixel-frontcamera

Draait op Android 10, krijgt update naar Android 11

5G(oedkoper)

De Motorola Moto G 5G is één van de goedkoopste 5G-smartphones die je eind 2020 / begin 2021 kan kopen. Het toestel is geschikt voor het 5G-netwerk, dat sneller en stabieler mobiel internet biedt dan 4G. Grote providers als KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile bieden sinds de zomer van 2020 5G aan in Nederland.

Motorola voorziet de smartphone van 4 of 6GB werkgeheugen en stopt daar 64 of 128GB opslaggeheugen bij. Dit kun je vergroten met een micro-sd-kaartje. Een Snapdragon 750G-processor drijft het geheel aan.

Groot scherm

De Moto G 5G is voorzien van een groot 6,7 inch-scherm en dus lastig of zelfs niet met één hand te gebruiken. Het lcd-scherm toont minder mooie kleuren en een minder contrast dan een amoled-scherm, dat onder andere in concurrerende Samsung-smartphones zit. Door de full-hd-resolutie oogt het beeld scherp.

In het display zit een klein gaatje voor de 16 megapixel selfiecamera. Achterop zijn drie cameralenzen geplaatst. Die schieten normale foto’s (48 megapixel), extra wijde beelden (8 megapixel) en macroplaatjes (2 megapixel). Het nut van de macrolens is echter beperkt omdat de resolutie erg laag is.

De Moto G 5G heeft een plastic ontwerp, is spatwaterbestendig via een IP52-certificering en heeft een nfc-chip om contactloos te betalen in winkels. Ook is het toestel voorzien van een vingerafdrukscanner, koptelefoonpoort en een speciale knop om de Google Assistent te starten.

Flinke accu laadt snel op

In het toestel zit een grote accu met een capaciteit van 5000 mAh. Motorola belooft twee dagen gebruik. Wij denken dat anderhalve dag zeker mogelijk is en twee dagen lukt als je het rustiger aandoet.

Fijn is dat de accu snel oplaadt met de 20 Watt TurboPower-oplader. Die zit in de doos. Het opladen gaat via de usb-c-poort. Draadloos opladen is niet mogelijk.

Android 10 met één update

Opvallend is dat Motorola de Moto G 5G uitbrengt met het verouderde Android 10. Android 11 is al maanden beschikbaar, maar nog niet geïnstalleerd op de Moto-smartphone. Een update volgt later, aldus de fabrikant. Daarna houdt het al op. De Moto G 5G krijgt dus geen Android 12. Dat is simpelweg ondermaats in vergelijking met concurrerende smartphones van onder meer Nokia, Samsung, Oppo en OnePlus. Zij verkopen oudere toestellen die wél Android 12 krijgen.

Motorola stelt twee jaar beveiligingsupdates beschikbaar voor de Moto G 5G. Dat is gemiddeld en minder lang dan merken als Nokia, die drie jaar updates uitrollen.

Motorola Moto G 5G: prijs en release

De Motorola Moto G 5G is begin november 2020 aangekondigd en medio december te koop voor 249 euro. De telefoon werd gelijktijdig aangekondigd met de Moto G9 Power.