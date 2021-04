Lees verder na de advertentie.

De Motorola Moto G100 is Motorola’s meest luxe smartphone van begin 2021. Het toestel heeft krachtige specificaties, 5G-ondersteuning en een grote accu. Met een adviesprijs van 499 euro is de Moto G100 scherp geprijsd en op deze pagina lees je alles over de smartphone.

Motorola Moto G100 specificaties

Motorola stopt goede hardware in de Moto G100, zijn krachtigste smartphone tot dusver. De telefoon draait op een Qualcomm Snapdragon 870-processor, een iets verbeterde versie van de Snapdragon 865+ die in 2020 in dure smartphones zat. Het werkgeheugen van de Moto G100 meet een ruime 8GB en het opslaggeheugen van 128GB is te vergroten met een micro-sd-kaartje.

De grote 5000 mAh-accu moet probleemloos een lange dag meegaan. Opladen gaat via usb-c met maximaal 20 Watt. Dat is niet erg snel, maar vlot genoeg. Draadloos opladen ontbreekt. Wel kan de Moto G100 overweg met nfc en 5G-internet, dat voorlopig iets sneller is dan 4G. Eind 2022 wordt het snelheidsverschil met 4G groter.

De smartphone heeft drie camera’s op de achterkant. De 64 megapixel-hoofdcamera wordt vergezeld door een 16 megapixel-groothoeklens voor wijde beelden en een 2 megapixel-dieptesensor voor een scherpte-diepte-effect. Dit komt van pas bij het maken van een portretfoto, waarop de achtergrond vaag zichtbaar is.

In het scherm van de Moto G100 zitten twee kleine gaatjes voor de selfiecamera’s. Naast een reguliere 16 megapixel-camera is er namelijk ook een 8 megapixel-groothoeklens geplaatst voor groepsselfies. Ook handig als je bij een groot gebouw of in een fraai landschap staat.

Groot en soepel scherm

Het scherm van de Moto G100 is met 6,7 inch erg groot en lastig met één hand te bedienen. Het gaat om een lcd-scherm, terwijl een mooier oled-scherm gangbaar is in dit prijssegment. De Moto G100 heeft een full-hd-display voor scherp beeld en 90Hz-verversingssnelheid voor soepeler beeld.

Hoewel 90Hz vloeiender oogt dan een standaard 60Hz-scherm, zijn er in deze prijsklasse ook veel smartphones met een nog mooier 120Hz-scherm te koop.

De Moto G100 draait bij zijn release op Android 11 en Motorola legt hier zijn lichte schil overheen. Die schil voegt features door om het toestel slimmer te gebruiken. Motorola’s updatebeleid is helaas minder positief.

De fabrikant belooft maar twee jaar regelmatig beveiligingsupdates, waar een aantal concurrerende merken dat drie of zelfs vier jaar doen. De Moto G100 kan ook maar op één gegarandeerde Android-update rekenen, naar Android 12.

In dit prijssegment zijn twee Android-updates gebruikelijk. Sommige toestellen, onder meer de Samsung Galaxy A52 en Google Pixel 4a, krijgen er drie.

Ook als computer te gebruiken

Motorola voorziet de Moto G100 van een interessante feature genaamd Ready For. Sluit je de smartphone middels een hdmi-kabeltje aan op een monitor of televisie, dan verschijnt een aangepaste Android-versie op het grote scherm. Op een tv kun je zo Android-games spelen of een film kijken.

Sluit je een toetsenbord en muis aan op de monitor, dan kun je de Moto G100 gebruiken als computer. Daarnaast kun je de Moto G100 in een dockingstation plaatsen en die met je computer verbinden om de 64 megapixel-camera te gebruiken als webcam. Zo kun je videobellen op de computer in hoge resolutie.

Motorola heeft de Android-software hiervoor aangepast. De softwareoplossing doet denken aan Samsung DeX, dat al jaren bestaat.

Motorola Moto G100 kopen

De Motorola Moto G100 is eind maart 2021 gepresenteerd en vanaf medio mei te koop in Nederland. De adviesprijs van de smartphone is 499 euro en je kunt ‘m in het blauw kopen.

Deze smartphone koop je als… je een scherp geprijsde 5G-telefoon met krachtige hardware wil.