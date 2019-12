Motorola Moto G6 Plus los toestel prijzen vergelijken

Motorola Moto G6 Plus los kopen: dit moet je weten

De Motorola Moto G6 Plus is sinds mei 2018 verkrijgbaar en werd gelijktijdig met de Motorola Moto G6 (Play) geïntroduceerd. De smartphone onderscheidt zich met zijn grote 5,9 inch-scherm (2160 bij 1080 pixels) en krachtige hardware. Onder de motorkap zit een vlotte Snapdragon 630-chip met 4GB RAM en 64GB aan opslagruimte. Ook heeft de G6 Plus een vingerafdrukscanner aan de voorkant en gezichtsherkenning, als alternatieve manier om de smartphone te ontgrendelen. Verder is er een flinke accu aan boord met Motorola’s TurboPower-snellaadtechniek en een dubbele camera (12 + 5 megapixel). Het toestel draait op een kale versie van Android en krijgt mede daardoor regelmatig (beveiligings)updates. Ook prettig is de aanwezigheid van dualsim-ondersteuning.

Uitvoeringen van de Motorola Moto G6 Plus

De Motorola Moto G6 Plus is verkrijgbaar met 64GB opslag en in twee kleuren: zilver en blauw. Voor de meeste gebruikers zal de standaard aanwezige opslagruimte voldoende zijn. Gebruik je echter veel apps en download je regelmatig muziek en video’s voor offline gebruik, dan is het slim om een geheugenkaartje aan te schaffen. Daarmee is de opslag uit te breiden tot maximaal 256GB. Als gezegd beschikt de G6 Plus over dualsim-ondersteuning, zodat je zowel je zakelijke als privé-simkaart kunt gebruiken.

Prijzen van de Motorola Moto G6 Plus

Bij release kostte de Motorola Moto G6 Plus 299 euro, maar inmiddels is het toestel goedkoper in huis te halen. Mocht je de smartphone toch te duur vinden, dan is de iets minder krachtige Moto G6 (adviesprijs 249 euro) een goed alternatief. En dan is er nog de Motorola Moto G6 Play, een goedkopere variant (199 euro) die draait op een bescheiden Snapdragon 430-chip met 3GB RAM en 32GB opslag. Het 5,7 inch-scherm heeft een 720p-resolutie, wat op dit formaat aan de lage kant is, maar gecombineerd met de 4000 mAh-accu zorgt dat wel voor een lange accuduur.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Motorola Moto G6 Plus

De Motorola Moto G6 Plus is een van de betere smartphones in zijn prijsklasse. Het toestel heeft capabele hardware, een prima scherm en een prettige gebruikerservaring. Qua design en vernieuwing wint de G6 Plus geen prijzen, maar dat neemt niet weg dat het een uitstekend Android-toestel is. Benieuwd waar je hem het goedkoopst kunt aanschaffen? Gebruik de prijsvergelijker van Android Planet om een aanbieding te vinden die past bij je wensen en budget. De beste deals staan standaard bovenaan, met filteropties kun je het aanbod sorteren en je ziet in één oogopslag hoe de verschillende webshops worden beoordeeld door echte klanten.

Koop je de Motorola Moto G6 Plus los, dan haal je een simlockvrij toestel met twee jaar fabrieksgarantie in huis. De smartphone is spatwaterbestendig, maar niet bestand tegen vallen. Het gebruik van een case is daarom aan te raden. Ook bieden diverse webshops en providers toestelverzekeringen aan, die dekken tegen val- en waterschade.

Sim-only of Motorola Moto G6 Plus met abonnement?

Gezien zijn prijs is de Motorola Moto G6 Plus heel geschikt om los aan te schaffen en te combineren met een sim only. Je bespaart dan op je kosten voor mobiele telefonie en voorkomt bovendien een BKR-registratie. Wel zo prettig als je binnenkort bijvoorbeeld een huis gaat kopen. Met een sim only krijg je vaak veel data en belminuten voor weinig geld, en de mogelijkheid om een flexibel contract af te sluiten met een kortere looptijd (van 1 tot 12 maanden). Meer weten? Op zustersite vind je handige tips de beste sim only aanbiedingen op een rijtje.