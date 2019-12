Motorola Moto G6 los toestel prijzen vergelijken

Motorola Moto G6 los kopen: dit moet je weten

De Motorola Moto G6 is sinds juni 2018 verkrijgbaar in Nederland. Het is de kleinere, goedkopere en minder krachtige versie van de Motorola Moto G6 Plus die gelijktijdig werd aangekondigd. Het toestel onderscheidt zich met een 5,7 inch-scherm (2160 bij 1080 pixels) dat bijna de gehele voorzijde beslaat, en de dubbele camera (12 + 5 megapixel) waarmee portret- en zwart-wit-foto’s gemaakt kunnen worden. Onderhuids bevindt zich een Snapdragon 450-chip, 3GB RAM en 32GB opslag voor apps en media. Verder is de Moto G6 Plus van alle gemakkelijk voorzien, zoals een vingerafdrukscanner en een flinke accu met snellaadfunctie. Het is een interessant budgetalternatief voor wie de toptoestellen van bijvoorbeeld Apple en Samsung te duur vindt.

Uitvoeringen van de Motorola Moto G6

Motorola levert de Moto G6 met 32GB aan interne opslag, in de kleuren blauw en zilver. Voor de meeste gebruikers zal de standaard opslagruimte voldoende zijn, maar als je veel apps en media downloadt is het de moeite waard te investeren in een geheugenkaartje. Daarmee voeg je tot 256GB ruimte aan de Moto G6 toe.

Prijzen van de Motorola Moto G6

Bij verschijning kostte de Motorola Moto G6 249 euro, maar inmiddels is de smartphone voor een lager bedrag te koop. Mocht je dat nog steeds te duur vinden, dan is de Motorola Moto G6 Plus een goede keuze. Dat toestel kost gemiddeld 50 euro minder en is - ondanks de mindere specificaties - heel capabel. De grote 4000 mAh-accu staat garant voor een lange standby-tijd. Heb je juist iets meer te besteden, dan verdient de Motorola Moto G6 Plus (adviesprijs 299 euro) de voorkeur. Deze smartphone heeft over de gehele linie betere specs en heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Motorola Moto G6

De Motorola Moto G6 biedt veel Android voor relatief weinig geld. De smartphone heeft een fraai, spatwaterbestendig design, een prima scherm en goede camera’s. Daarnaast is de hardware krachtig genoeg voor de populairste apps en games, en de schone Android-versie betekent dat er nauwelijks overbodige software aanwezig is. De accu heeft een capaciteit van 3000 mAh en houdt het met gemak een volle dag uit.

Schaf je de Moto G6 los aan, dan haal je een simlockvrij toestel met twee jaar fabrieksgarantie in huis. De smartphone is niet water- en valbestendig, dus het gebruik van een case is aan te raden. Gelukkig levert Lenovo standaard een siliconen hoesje mee. Benieuwd waar de Moto G6 het goedkoopst verkrijgbaar is? Gebruik de prijsvergelijker van Android Planet om de beste deal te vinden. De scherpste aanbiedingen staan standaard bovenaan en met filteropties kun je het aanbod sorteren op onder meer geheugen, kleur, garantie en levertijd. Ook zie je in één oogopslag welke webshops het best worden beoordeeld.

Sim-only of Motorola Moto G6 met abonnement?

Houd je je kosten voor mobiele telefonie graag laag en zit je niet te wachten op een BKR-registratie? Dan is het een aantrekkelijke keuze om de Motorola Moto G6 los te kopen en er een sim only bij te nemen. De meeste Nederlandse providers bieden scherpe sim only abonnementen aan, met veel data en belminuten voor relatief weinig geld. Ook heb je in sommige gevallen de optie om een maandelijks opzegbaar contract af te sluiten. Zo blijf je flexibel en kun je gemakkelijk overstappen. Ga voor handige (bespaar)tips en de beste sim only aanbiedingen naar zustersite OnlySim.