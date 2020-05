Motorola Moto G7 Plus met abonnement kopen

Motorola Moto G7 Plus met abonnement: dit moet je weten

Motorola weet zich al jaren te positioneren als een fabrikant met mooie smartphones voor een vriendelijke prijs. Ook bij de nieuwe G7-lijn is dit weer het geval. Deze bestaat uit vier midrange telefoons, waarvan de Motorola Moto G7 Plus de krachtigste smartphone is. Het is de opvolger van de G6 Plus die afgelopen jaar op de markt kwam.

De G7 Plus heeft met zijn glazen behuizing een bijzondere touch en feel. De voorkant kenmerkt zich door het grote 6,4 inch scherm met een full HD-resolutie. De enige uitsparing is de waterdruppel-inkeping voor de selfiecamera. Achterop zit een dubbele camera. Dankzij de extra lens maak je daardoor nog mooiere foto’s, ook bij weinig daglicht.

Met zijn adviesprijs van 299 euro krijg je veel waar voor je geld. De Moto G7 Plus is daarom een mooi alternatief voor de dure vlaggenschepen van merken als Apple en Samsung. Check onze Motorola Moto G7 Plus los toestel vergelijker voor de actuele prijzen.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de Motorola Moto G7 Plus met abonnement?

Om de snelheid of het accuvermogen hoef je je bij de G7 Plus geen zorgen om te maken. Met zijn 4 GB RAM draait de smartphone al je apps op volle toeren. Ook de 3000 mAh-accu met snel laadvermogen zorgt ervoor dat je onderweg naar hartelust kunt streamen.

Wel heb je daar een passend abonnement bij nodig. Kies daarom voor een provider met een 4G-abonnement en een ruime databundel. Maak je bijna geen gebruik van wifi? Ga dan voor een bundel met onbeperkt data om hoge kosten te voorkomen. Het is ook goed om te weten dat veel providers combivoordeel bieden. Dit betekent wanneer je meerdere abonnementen als digitale tv en vaste telefonie bij één provider afsluit, je voordeel kunt krijgen. Denk hierbij aan korting op je facturen, geen aansluitkosten en gratis televisiezenders.

Bij welke providers kan ik de Motorola Moto G7 Plus kopen?

Alle Nederlandse providers bieden de Motorola Moto G7 Plus met abonnement aan. Gebruik de prijsvergelijker van Android Planet om de beste deal te vinden. Je kunt het volledige aanbod bekijken en filteren. Klik hieronder om abonnementen per provider te bekijken.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Motorola Moto G7 Plus aanbiedingen?

Met onze prijsvergelijker vind je heel gemakkelijk het abonnement dat bij je past. Zo staan de beste aanbiedingen altijd bovenaan. Aan de zijkant kun je kiezen bij welke provider je je abonnement wilt afsluiten en filter je op bijvoorbeeld contractduur, toestel bijbetaling of databundel. Ga je binnenkort een eigen huis kopen? Kies dan voor een abonnement zonder BKR-registratie. Je toestel wordt dan niet als lening geregistreerd en zal geen invloed hebben op de hoogte van je hypotheek. Goed om te weten is dat de prijzen voortdurend worden bijgewerkt en dus actueel zijn.