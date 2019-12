Motorola Moto G7 Plus los toestel prijzen vergelijken

Motorola Moto G7 Plus los kopen: dit moet je weten

In februari 2019 kondigde Motorola zijn nieuwe reeks met midrange smartphones aan. De Motorola Moto G7 Plus is de krachtigste smartphone van het viertal. Hij heeft alles wat je van een goede smartphone verwacht, maar dan met een betaalbare adviesprijs van 299 euro.

Opvallend aan het toestel is het grote en mega scherpe full-HD scherm aan de voorkant. Deze beslaat met 6,4 inch vrijwel de hele voorkant en is uitermate geschikt voor het bekijken van video’s! Verder vind je achterop het toestel een dubbele camera en een selfiecamera aan de voorkant. Het 4 GB werkgeheugen zorgt ervoor dat Android 9.0 (Pie) en je apps soepel draaien. Motorola kiest er al jaren voor om een vrijwel kale Android-versie te gebruiken waardoor je veel van het 64GB opslaggeheugen overhoudt.

Uitvoeringen van de Motorola Moto G7 Plus

De Motorola Moto G7 Plus is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren, namelijk donkerblauw en rood. Beide varianten hebben 4 GB RAM. De 64 GB opslagruimte is uit te breiden met een microSD-kaartje (maximaal 256GB). Je kunt de Moto G7 Plus dankzij dual-sim ondersteuning voor zowel privé als zakelijk gebruiken. Ook kan het dubbele sim-slot handig zijn wanneer je een tijdje naar het buitenland gaat en daar een plaatselijke simkaart wilt kopen voor data.

Prijzen van de Motorola Moto G7 Plus

De adviesprijs van de Moto G7 Plus zit op 299 euro. Een mooie prijs voor zo’n krachtige smartphone. Vooral als je kijkt naar de prijzen van andere vlaggenschepen (bijvoorbeeld Samsung) zit je wel snor.

Zit je momenteel krap bij kas? Kijk dan eens naar andere modellen uit deze serie, als de Moto G7 en Moto G7 Power met extra krachtige accu. En voor minder dan 200 euro heb je zelfs de betaalbare Moto G7 Play!

Waar je op moet letten bij het kopen van een Motorola Moto G7 Plus

Over de prijs-kwaliteitsverhouding hoef je je bij de Moto G7 Plus geen zorgen te maken. Je krijgt hoe dan ook wel waar voor je geld. Koop je een Motorola Moto G7 Plus los, dan krijg je twee jaar fabrieksgarantie. Wel raden we je aan om een stevige case en een screenprotector aan te schaffen. De glazen behuizing kan waarschijnlijk niet tegen veel vallen en stoten.

Ben je toch bang voor een smartphone met barsten? Kijk dan bij de aanschaf naar een toestelverzekering. De meeste webshops bieden deze wel aan.

Sim-only of Motorola Moto G7 Plus met abonnement?

Een groot voordeel van een losse Moto G7 Plus is dat je smartphone simlockvrij is. Je hebt dus zelf de keuze om een provider te kiezen die bij je past. Ook zijn je maandelijkse kosten lekker laag omdat je alleen voor je bundels betaalt. Met een sim-only krijg je veel data en belminuten voor je geld. De bundels zijn vaak gemakkelijk per maand aan te passen of op te zeggen. Bovendien zit je niet aan een BKR-registratie vast. Op onze zustersite OnlySim zie je de beste sim only aanbiedingen in één oogopslag. Wil je niet in één keer het toestel betalen, dan kan je kiezen voor de combinatei met een abonnement. Bekijk onze Moto G7 Plus abonnement prijsvergelijker, waar je de kosten voor de hele looptijd van een abonnement kunt bekijken zodra de providers de prijzen bekend hebben gemaakt.