Motorola Moto G7 los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Motorola Moto G7 los kopen: dit moet je weten

De Motorola Moto G7 is, net als het instapmodel Moto G7 Play, begin februari 2019 door fabrikant Lenovo aangekondigd. De nieuwe budgetreeks bestaat uit mooie en betaalbare smartphones met prima features. De opvolger van de Moto G6 is onder andere gewild door de kale Android-software zonder al te veel poespas. Uit de doos draait de Moto G7 op Android 9.0 (Pie).

De voorkant van de Motorola Moto G7 bestaat vrijwel geheel uit het 6,2 inch-scherm met een resolutie van 2270 bij 1080 pixels. Bovenaan, in de notch, zit een selfiecamera met 8 megapixels. De vingerafdrukscanner vind je bij dit model aan de achterkant. Deze zit onder de dubbele camera met lenzen van 12 en 5 megapixels. De smartphone is voorzien van een usb-c-aansluiting, die sneller opladen mogelijk maakt. Dankzij de dual-sim-functionaliteit kun je de Moto G7 voor zowel zakelijk als privé gebruiken.

Uitvoeringen van de Motorola Moto G7

De Motorola Moto G7 beschikt over een Snapdragon 636-chip met 4GB werkgeheugen. In de praktijk zorgt dit voor een lekkere snelle smartphone die ook video’s lekker vlot afspeelt. Dankzij de opslagruimte van 64 GB heb je genoeg geheugen voor je favoriete apps, games en media. Download je bijvoorbeeld Netflix-series voor offline gebruik? Dan kun je het geheugen uitbreiden met een micro-SD-kaart. Verder zijn er twee kleuren om uit te kiezen: wit en zwart.

Prijzen van de Motorola Moto G7

Je haalt een losse Motorola Moto G7 al voor 249 euro in huis. Heb je niet zo’n haast? Wacht dan nog een paar maanden. Tegen de zomer komen webshops vaak met leuke acties. Ook zal je tegen die tijd wellicht al wat refurbished modellen kunnen vinden. Gebruikte toestellen worden altijd door een professioneel bedrijf gecontroleerd en doorgaans voorzien van een nieuwe accu. De meeste refurbished aanbieders leveren alle accessoires mee en geven twee jaar garantie. Liever een compleet pakket? Dan kun je ook kiezen voor een Motorola Moto G7 met abonnement.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Motorola Moto G7

Een losse Motorola Moto G7 is uit de doos simlockvrij en is voorzien van twee jaar fabrieksgarantie. De glazen behuizing maakt hem wel kwetsbaarder dan sommige andere modellen. Een smartphoneverzekering is bij deze dan ook geen overbodige luxe. Zie je dit niet zo zitten, kies dan voor een stevige case.

Ben je fan en kun je niet wachten om de Motorola Moto G7 aan te schaffen? Met onze prijsvergelijker vind je altijd de scherpste deal! De beste aanbiedingen staan bovenaan de pagina zodat je nooit teveel betaalt. Via de diverse filteropties kies je gemakkelijk de kleur of levertijd van de smartphone. Alle prijzen en deals worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.

Sim-only of Motorola Moto G7 met abonnement?

Wil je graag je telefoonkosten iedere maand zo laag mogelijk houden? Met een sim-only abonnement heb je dit zelf in de hand. Bij sommige providers is het mogelijk om een maandelijks opzegbaar abonnement af te sluiten. Zo ben je altijd flexibel om over te stappen als je elders een betere deal ziet. Een ander voordeel van een losse Motorola Moto G7 is dat je een BKR-registratie voorkomt; je betaalt je toestel immers in één keer af. Handig wanneer je op het punt staat om bijvoorbeeld een huis te kopen. De beste sim-only aanbiedingen van dit moment vind je in onze vergelijker.