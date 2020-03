Motorola Moto X 2013: Motorola’s compacte toptoestel

De Motorola Moto X 2013 is beschikbaar in maar liefst 504 verschillende versies. Dit komt omdat geïnteresseerden kunnen kiezen uit twee voorkanten (wit en zwart), 18 achterkanten (verschillende kleuren en zelfs houtsoorten) en zeven verschillende accent-kleuren voor onder andere de cameralens en knoppen. In Nederland en België was de Moto X release wat meer bescheiden en konden kopers slechts uit één kleur kiezen: zwart.

De 2013-editie van de Moto X is voorzien van een 4,7 inch-scherm met een 720p-resolutie en een X8 Mobile Computing System-chip die grotendeels gebaseerd is op de Qualcomm Snapdragon S4-chip. Deze chip is specifiek voor de Moto X gemaakt en zorgt ervoor dat de smartphone energiezuinig te werk gaat. Kom ook meer te weten over zijn opvolger, de Moto X 2014.

De Motorola Moto X 2013 in vogelvlucht

De ingebouwde chip van het toestel is energiezuinig en dat is wel zo handig omdat de Moto X altijd naar je luistert. Als gebruiker kun je, naar eigen wens, de eerste eerste keer als de Moto X opstart drie keer de woorden `Ok, Google` zeggen. Hierna luistert de smartphone naar jouw spraakcommando`s.

De Moto X draait op Android met een vrijwel complete stock-versie van Google’s mobiele besturingssysteem. Alleen de camera-app en de launcher zijn iets aangepast. Hieronder hebben we de belangrijkste features van het toestel uitgelicht.

Compact 4,7 inch-scherm met hd-resolutie

Vlotte Qualcomm Snapdragon S4-chip en 2GB aan werkgeheugen

16GB aan opslag, niet uitbreidbaar

Twee capabele camera’s met 10 en 2 megapixels

Meer over de Motorola Moto X 2013

De Moto X valt met zijn specificaties in de middenklasse. Zo heeft de Moto X een 4,7 inch-scherm met een resolutie van 1280 bij 720 pixels en wordt het aangedreven door een 1,7GHz dualcore-processor en 2GB aan werkgeheugen. Het toestel beschikt verder over 16GB aan opslaggeheugen, een 10-megapixelcamera achter en een 2-megapixelcamera voor.

Speciaal aan de Moto X is dat je de smartphone met je stem kunt bedienen. Zo kun je de telefoon opstarten of uitschakelen door een commando te roepen. Dit geldt vooralsnog enkel bij de versie van Google Now. Een Nederlandse taal wordt nog niet ondersteund.

De Motorola Moto X is sinds maart 2014 beschikbaar voor een adviesprijs van 399 euro. Het toestel is in Nederland alleen beschikbaar in de kleur zwart.