De Motorola One Vision is een midrange smartphone met goede specificaties en stock-Android. Het is de opvolger van de Motorola One en verbetert dit toestel op vrijwel alle punten. Zo heeft de One Vision een groter scherm met een cameragaatje, betere interne hardware en een veelzijdige camera.

Met een adviesprijs van 299,99 euro is de Motorola One Vision vriendelijk geprijsd, maar daarvoor krijg je een goede smartphone met enkele features die we ook op high-end vlaggenschepen zien. Hieronder zetten we de belangrijkste plus- en minpunten van het toestel op een rijtje.

Goede prijs-kwaliteitverhouding

Als je de Motorola One Vision voor het eerst vasthoudt, dan vallen een aantal zaken op. Allereerst is de One Vision een stukje langer dan de meest andere smartphones, wat komt door de beeldverhouding van 21 bij 9. Het scherm is wat langgerekter, wat we kennen van de Xperia 1, Xperia 10 en Xperia 10 Plus. Dit is vooral handig bij het kijken van films, omdat deze doorgaans worden opgenomen in 21 bij 9. Daardoor zie je op de Motorola-smartphone geen zwarte balken rond het beeld.

In tegenstelling tot zijn voorganger, de Motorola One, heeft de One Vision geen notch aan de bovenkant van het scherm. De selfiecamera is daarentegen weggewerkt in een gaatje linksbovenin het scherm. Hierdoor heeft de telefoon wat weg van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S10, maar het cameragat is wel iets groter. De selfiecamera maakt foto’s in 25 megapixel en produceert ook bij mindere lichtomstandigheden prima kiekjes.

Aan de achterkant zit de dubbele camera van 48 en 5 megapixel. De primaire lens gebruikt een quad pixel-techniek om 48 megapixel-beelden samen te persen tot een 12 megapixel-foto. Hierdoor zien beelden er scherper uit, vooral bij mindere lichtomstandigheden.

Er wordt simpelweg meer licht opgevangen, waardoor je ook in die situaties genoeg detail ziet. De 5 megapixel-dieptesensor is er om extra informatie te verzamelen bij het maken van portretfoto’s.



Android One: snelle en regelmatige updates

Onder de motorkap zit een Exynos 9609-chip van Samsung, met 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Hierdoor is de One Vision krachtig genoeg voor de meeste gebruikers en is er bijzonder veel opslagruimte aanwezig. De accucapaciteit bedraagt 3500 mAh en gaat door de TurboPower-ondersteuning lekker snel. Motorola levert standaard een krachtige 15 Watt-oplader mee.

Misschien wel de belangrijkste feature van de Motorola One Vision is de software. Het toestel is onderdeel van het Android One-programma en krijgt daarom snel en veel updates. Hierbij gaat het om drie jaar aan maandelijks beveiligingsupdates (vanaf de release) en twee grote Android-upgrades. Dit betekent dat de One Vision sowieso wordt bijgewerkt naar Android 10 (Q) en Android R. Uit de doos draait de smartphone op Android 9.0 (Pie).

Conclusie Motorola One Vision review

De Motorola One Vision is een fijne allrounder met vooral een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor 299 euro krijg je een smartphone met een hoogwaardig design, prima scherm, vlotte hardware en camera’s die opvallend goed presteren. Een toffe extra is de nachtmodus, waarmee je scherpere en heldere foto’s in het foto’s donker schiet. Veel toestellen in deze prijsklasse hebben daar juist moeite mee.

Daarnaast ben je door Android One verzekerd van updates en geeft Motorola je standaard een forse 128GB aan opslag, terwijl veel concurrenten het met de helft doen. De enige nadelen zijn de middelmatige accuduur en het cameragat, dat te groot is en voor een zwarte gloed bij de randjes zorgt. Daar kunnen we echter prima mee leven. Voor zo’n 300 euro is de One Vision één van de beste – zo niet de beste – keuze, en daar mag Motorola trots op zijn.

→ Lees verder in de uitgebreide Motorola One Vision review

Motorola One Vision release en prijs

De Motorola One Vision ligt vanaf 1 juni in de winkels voor een adviesprijs van 299,99 euro. Het toestel komt in twee kleuren: brons en blauw. Pre-order je de telefoon, dan krijg je er een setje draadloze oordopjes van Motorola (ter waarde van 129 euro) gratis bij.

Deze smartphone koop je als… je een betaalbare smartphone zoekt met schone software, een mooi design en vlotte hardware.