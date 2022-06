Waarom een 1 inch-camerasensor voor smartphones goed nieuws is (of juist niet)

De nog onaangekondigde Xiaomi 12S Ultra krijgt Sony’s IMX989-sensor met een grootte van 1 inch. In dit artikel lees je wat zo’n 1 inch-sensor nu eigenlijk doet.

1 inch-sensoren zijn niet altijd echt 1 inch

Een tijdje terug kondigde Sony de Xperia Pro-I aan; een prijzige high-end smartphone met een opvallende camerafeature. De hoofdcamera beschikt namelijk over een IMX989-sensor van maar liefst 1 inch groot, gemeten van hoek tot hoek. Dit is dezelfde sensor die ook in een aantal van Sony’s camera’s te vinden is – maar dan verpakt in de behuizing van smartphone. Een technologische doorbraak, maar er zit een flinke adder onder het gras.

De cirkelvormige lens van de Xperia Pro-I is namelijk kleiner dan de sensor, waardoor een deel van de sensor als het ware wordt ‘buitengesloten’. Hierdoor is de uiteindelijke foto een soort incomplete uitsnede. Sony liegt dan wel niet over de sensor zelf – deze is gewoon 1 inch groot – maar de camera legt praktisch dezelfde kiekjes vast als bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Erg geniepig als je het ons vraagt, maar ook niet geheel verrassend. Het is en blijft een smartphonecamera en telefoons zijn nu eenmaal klein en dun. Grotere, dikkere lenzen kosten simpelweg te veel ruimte. Of toch niet?

Xiaomi kondigt binnenkort de nieuwe 12S Ultra aan voor de Chinese markt. Dit toestel krijgt dezelfde Sony-sensor aan boord, maar volgens de geruchten zit de opbouw van de camera heel anders in elkaar. In het geval van de 12S Ultra zou de lens namelijk wél groot genoeg zijn om de gehele 1 inch-sensor te benutten. Dat resulteert in een ongekende scherptediepte en betere prestaties in weinig licht dan ooit tevoren.

Smartphonecamera’s hebben nog een lange weg te gaan

Hoewel veel mensen hun smartphone al als vaste camera gebruiken, valt er voor fabrikanten nog heel wat te verbeteren. Hoewel telefoons als de Google Pixel 6 Pro en de iPhone 13 Pro al prachtige foto’s maken, hebben de camera’s van de huidige generatie smartphones nog altijd een hoop beperkingen. Dit is vooral merkbaar in slechte lichtomstandigheden.

Softwarematige features als portretmodus en filmmodus helpen al met het recreëren van scherptediepte, maar deze functies zijn alles behalve perfect. Een oplettend oog ziet duidelijk het verschil tussen nep-bokeh en echte scherptediepte. Grotere sensoren bieden dé oplossing.

Het is leuk om te zien dat smartphonefabrikanten de camera’s van hun smartphones zo serieus nemen. Gebruik jij nog wel eens een andere camera dan die van je telefoon? En zo ja, waarom? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel!

