1 miljard (!) mensen lopen met onveilige smartphone rond

Maar liefst een miljard mensen hebben een smartphone die geen beveiligingsupdates meer krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Google. Dat levert grote risico’s op.

Beveiligingsupdates zijn cruciaal om smartphones te beschermen tegen hackers. Er verschijnt immers aan de lopende band nieuwe malware, die bijvoorbeeld bedoeld is om de controle over je toestel over te nemen. Zonder softwarepatches om de beveiliging bij te werken, wordt dat voor kwaadwillenden steeds makkelijker.

Het is daarom vrij verontrustend dat meer dan 40 procent van alle actieve smartphones geen updates meer krijgt. Het gaat in totaal om een miljard exemplaren.

Dat schrijft Forbes. Het betreft telefoons die nog op Android 12 of ouder draaien en niet kunnen worden bijgewerkt naar Android 13. Voor deze oudere toestellen brengt Google namelijk geen beveiligingspatches meer uit. De enige oplossing lijkt een nieuwe smartphone aanschaffen.

De Motorola Signature krijgt zeven jaar beveiligingsupdates

Van alle actieve smartphones draaide afgelopen december slechts 7,5 procent op Android 16, de meest recente versie van het besturingssysteem. 19,3 procent doet het met Android 15, 17,9 procent met Android 14. Zo’n 13,9 procent van alle telefoons heeft Android 13 aan boord.

Dan blijft er 41,4 procent over die op Android 12 of nog ouder draait. Al deze smartphones, of beter gezegd hun eigenaren, lopen dus een sterk verhoogd risico op een beveiligingsprobleem.

Heb jij nog een toestel met Android 12? Dan raden we je sterk aan om een nieuwe te kopen. Dat hoeft geen hele dure te zijn. Samsung belooft zelfs voor goedkopere telefoons als de Galaxy A17 zes jaar updates uit te rollen. Voor € 147,- ben je tot de herfst van 2031 verzekerd van beveiligingspatches.

Steeds meer fabrikanten verlengen gelukkig hun updatebeleid. Motorola liep bijvoorbeeld lange tijd achter, maar belooft hun nieuwe Signature zeven jaar van updates te voorzien.

Ben jij actief bezig met de beveiliging van je smartphone? Laat het weten in de reacties en klik direct even op de knoppen hieronder!