De (on)zin van 108 megapixel-camera’s: een vage marketingterm

“Een 108 megapixel-camera? Jeetje, dat moet wel beter zijn dan de 12 megapixel-camera van mijn telefoon!” Nou, nee – dat moet niet. Dit is waarom.

Meer megapixels zijn niet per se beter

Samsung, Motorola, Xiaomi en nog veel meer fabrikanten pronken ermee: 108 megapixel-camera’s. Ook 64 megapixel- en 48 megapixel-lenzen vliegen ons om de oren in marketingvideo’s en tijdens smartphone-evenementen. Klinkt allemaal bijzonder gaaf, maar in hoeverre maken die torenhoge resoluties nu echt verschil? Wij zochten het uit.

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat megapixels niet alles zijn – integendeel, zelfs. Zo is het materiaal waarvan de lenzen gemaakt is en de lichtgevoeligheid van de sensor cruciaal. Daarnaast is er de chip, die achter de schermen allerlei image processing-taken uitvoert. Een goede smartphonecamera moet dus over meerdere geavanceerde onderdelen beschikken om goed te presteren.

108 megapixel-camera’s maken (meestal) geen 108 megapixel-foto’s

Hoe hoger de resolutie, hoe groter de foto. Je kunt hogeresolutie-foto’s bijvoorbeeld afdrukken op enorme posters, zonder dat je pixels ziet of details onscherp worden. Je zou dus zeggen dat een camera met meer megapixels automatisch beter is – en dat is dan ook wat veel consumenten denken. In het geval van smartphonecamera’s is dit echter niet helemaal waar.

Voor een hogeresolutie-sensor is veel ruimte nodig. Dat komt omdat iedere pixel groot genoeg moet zijn om veel licht te kunnen opvangen. Waar professionele camera’s enorme lenzen en sensoren hebben, is hiervoor aan de binnenkant van een smartphone nauwelijks ruimte. Te veel pixels zorgen dus voor een lagere lichtgevoeligheid. Fabrikanten kunnen best een 108 megapixel-sensor in een toestel proppen, maar hoe zorgen ze er dan voor dat er genoeg licht wordt opgevangen?

In de meeste gevallen doen smartphonecamera’s met hoge resoluties aan pixel binning. Dit is een techniek die vier, zes of zelfs meer pixels samenvoegt. Hierdoor laten de pixels per samengevoegde pixel veel meer licht binnen. Dit zorgt voor meer details en heldere beelden, maar ook voor een lagere resolutie. Hoewel dergelijke sensoren op papier dus een resolutie van 108 megapixel hebben, leggen ze plaatjes van 12 tot 16 megapixel vast.

Hiermee willen we overigens niet zeggen dat een 108 megapixel-sensor met pixel binning eigenlijk voor Jan met de korte achternaam aanwezig is. In de praktijk zorgen dergelijke camerasystemen over het algemeen inderdaad voor kiekjes met meer details. De verschillen zijn echter minimaal. Foto’s gemaakt met de 12 megapixel-camera van de iPhone 13 Pro zijn minstens zo goed als foto’s afkomstig van de Samsung Galaxy S22 Ultra, die over een 108 megapixel-sensor beschikt.

Welke smartphone heeft de beste camera?

Als megapixels niet het belangrijkst zijn, wat is dan de beste smartphonecamera van dit moment? De eerder genoemde Samsung Galaxy S22 Ultra en iPhone 13 Pro hebben uitstekende camera’s, ongeacht het grote verschil in resolutie. Het camerasysteem van de S22 Ultra is dankzij de aanwezigheid van een periscooplens wel een stukje veelzijdiger. Ook de Google Pixel 6 Pro heeft een uitstekend camerasysteem waar menig fotograaf u tegen zegt.

In het huidige smartphonelandschap is het lastig om nog een écht barslechte camera te vinden. De meeste middenklassers hebben prima lenzen en grote sensoren. Natuurlijk hebben de duurdere toptoestellen de beste camera’s, maar de strijd gaat dan voornamelijk om extra functies. Sommige smartphones hebben bijvoorbeeld allerlei extra camera’s, waarmee je macrofoto’s of monochroom-plaatjes kunt schieten. Geheel overbodig en niet de moeite waard, als je het ons vraagt.

