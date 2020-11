WhatsApp rolt 115 nieuwe emoji uit. Zo kun je vanaf nu ook verschillende nieuwe dieren, etenswaren en andere figuurtjes versturen. Vooralsnog zijn de emoticons alleen te gebruiken als je bètatester bent.

115 nieuwe emoji WhatsApp

Ben je bètatester van WhatsApp en heb je de app voorzien van de laatste update? Dan heb je vast en zeker verschillende nieuwe emoji gezien die je nu kunt versturen. In versie 2.20.206.11 van de bekende chat-app zijn namelijk 115 van deze nieuwe plaatjes aanwezig.

Daarbij gaat het om de al eerder aangekondigde Unicode Emoji 13.0-figuurtjes. Zo kun je nu bijvoorbeeld een vlieg, regenworm of mammoet sturen. Ook is er een ninja-emoji te gebruiken, net zoals de emoji met een lach en een traan. Andere emoticons zijn onder andere verschillende organen en etenswaren zoals olijven, paprika of een theepotje.

Al met al is er dus weer genoeg te ontdekken en gebruiken. Verschillende nieuwe emoji zijn ook te gebruiken in combinatie met meerdere huidskleuren. Zo kun je altijd de perfecte emoji kiezen en gebruiken in een gesprek.

Nu nog alleen voor testers van WhatsApp

Als gezegd kunnen alleen testers van de bètaversie de nieuwe plaatjes versturen en zien. Stuur je een emoticon naar iemand die geen WhatsApp-tester is, dan krijgt diegene een klein foutmelding-icoontje te zien. Wanneer de nieuwe figuurtjes voor iedereen te gebruiken zijn is nog onbekend. Als dat kan, lees je dat uiteraard direct op Android Planet.

Ben je fanatiek WhatsApp-gebruiker? Check dan ook onze tips over hoe je een WhatsApp-gesprek voor altijd kunt dempen of hoe je verdwijnende berichten instelt. Zo’n type bericht is na zeven dagen niet meer te zien en verdwijnt automatisch uit het gesprek. Wel blijft het altijd opletten bij WhatsApp, want oplichters worden steeds professioneler.

