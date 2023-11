15 jaar Android-smartphones: dit is hetzelfde gebleven

Vijftien jaar geleden kwam de allereerste Android-smartphone op de markt: de HTC Dream. Sindsdien is er natuurlijk een hoop veranderd, maar ook verrassend veel hetzelfde gebleven.

15 jaar Android-smartphones: de HTC Dream

Hoewel Android als bedrijf in 2003 werd opgericht en dus al twintig jaar oud is, kwam de eerste Android-smartphone pas in 2008 uit: vijftien jaar geleden. Het was een jaar na de onthulling van de eerste iPhone en direct was duidelijk dat Android en Apple het heel anders aanpakten.

De HTC Dream (in de Verenigde Staten bekend als de T-Mobile G1) had namelijk nog een fysiek toetsenbord dat tevoorschijn kwam als je het schermpje opzij schoof. Sindsdien is er een hoop veranderd, maar er is ook meer hetzelfde gebleven dan je zou denken.

Touchscreen

Vooruit, het scherm van de HTC Dream was erg beperkt. Het kleine 3,2 inch-schermpje kon je maar met één vinger tegelijk besturen en had een resolutie van maar liefst 320 bij 480 pixels. Daarom werd het toestel verrijkt met een fysiek toetsenbord en zelfs een kleine trackball. Maar het schermpje was de hoofdattractie en dat is niet meer veranderd. Fysieke knoppen zijn verdwenen naarmate touchscreentechnologie beter werd.

Opvallend is dat de HTC Dream aanvankelijk geen virtueel toetsenbord had, dus je moest altijd het fysieke toetsenbord tevoorschijn halen en het toestel kantelen om te typen. Later werd een virtueel toetsenbord via een update toegevoegd.

Notificaties van boven

Geheel nieuw voor die tijd (en iets dat de iPhone pas veel later kreeg) was de mogelijkheid om van boven naar beneden te swipen om alle notificaties tevoorschijn te halen. Deze functie gebruiken we nog steeds, alleen zijn er nu ook snelle instellingen aan dit notificatiecentrum toegevoegd.

Multitasking

Iets wat Android direct met de eerste editie toevoegde was de optie om te multitasken. Niet dat je meerdere apps tegelijk op het scherm kon hebben, maar wel dat je makkelijk tussen deze apps kon wisselen zonder helemaal terug te gaan naar het thuisscherm en de oude app af te sluiten.

Camera

Zelfs de eerste Android-smartphone had al een camera. Het was er maar eentje, dus selfies maken was best lastig. Ook werd het pas via een latere update mogelijk om video’s te maken.

Wel leuk is dat het toestel een fysieke cameraknop had, die inmiddels bijna overal is verdwenen. In plaats daarvan kun je nu gewoon een volumeknop gebruiken om een kiekje te schieten.

Widgets

Toen Apple met iOS eindelijk widgets introduceerde, werd vaak gezegd dat Android deze optie allang had. Wat je misschien niet wist is dat deze optie al sinds de allereerste Android-smartphone mogelijk was.

Op het thuisscherm kon je snelkoppelingen, widgets en mapjes plaatsen. Als widget was het bijvoorbeeld mogelijk om een analoge klok, fotolijstje of zoekknop op het thuisscherm te zetten.

Marktplaats voor apps

Op de eerste Android-smartphone kon je nog geen Play Store vinden, omdat de app-winkel een andere naam had: Android Market. In deze winkel kon je gratis apps downloaden en apps kopen. Aanvankelijk ging dat nog maar om tientallen verschillende apps; niets vergeleken met de miljoenen opties in de Play Store nu.

Overigens kon je op de HTC Dream al gewoon Gmail, Google Maps en YouTube openen en die apps gebruiken we nog steeds.

Rare vorm

Fabrikanten van Android-smartphones experimenteren vaak met vormen. Op dit moment zijn het de vouwtelefoons die opvallen, met recentelijk nog Motorola die een smartphone presenteerde die je ook als armband kunt dragen. De HTC Dream had al direct een opvallende vorm, met een kin die iets naar voren komt. In die kin waren vier fysieke knoppen en de trackbal te vinden.

Vervangbare batterij?

Eén ding die de HTC Dream had en we nu niet meer hebben, komt gelukkig terug. Het wordt weer mogelijk om de batterij makkelijk te vervangen. De HTC Dream had nog een 1150 mAh-accu, die voor huidige maatstaven natuurlijk nergens op slaat en na vijf uur bellen al leeg was.

Daarnaast is er gelukkig een hoop veranderd in de vijftien jaar sinds de allereerste Android-smartphone, maar als je goed kijkt zie je in de HTC Dream de basis voor de Android-telefoons die nog steeds stand houdt.

Smartphones van nu

